तेज आंधी और बारिश ने राजगीर मलमास मेले में तबाही मचाई, मेडिकल कैंप में पेड़ गिरने से बचाव

विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेले में शुक्रवार की शाम अचानक आई तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने मेला क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है। प्राकृतिक आपदा में जहां कई पंडाल और तोरण द्वार धराशायी हो गए, वहीं बिजली व्यवस्था ध्वस्त होने से पूरा मेला क्षेत्र अंधेरा हो गया। इस घटना के बाद मौके पर भगदड़ की स्थिति बन गई थी। आंधी की चपेट में आने से मेला क्षेत्र में कई बिजली के पोल टूट गए, जिसके कारण पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। शाम ढलते ही मेला क्षेत्र में अंधेरा छा गया। बिजली न होने के कारण मेले के मुख्य आकर्षण—झूले, मौत का कुआं और अन्य मनोरंजन के साधन बंद हो गए, जिससे पर्यटकों और बच्चों में भारी मायूसी देखी गई।

विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेले में शुक्रवार की शाम अचानक आई तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने मेला क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है। प्राकृतिक आपदा में जहां कई पंडाल और तोरण द्वार धराशायी हो गए, वहीं बिजली व्यवस्था ध्वस्त होने से पूरा मेला क्षेत्र अंधेरा हो गया। इस घटना के बाद मौके पर भगदड़ की स्थिति बन गई थी। आंधी की चपेट में आने से मेला क्षेत्र में कई बिजली के पोल टूट गए, जिसके कारण पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। शाम ढलते ही मेला क्षेत्र में अंधेरा छा गया। बिजली न होने के कारण मेले के मुख्य आकर्षण—झूले, मौत का कुआं और अन्य मनोरंजन के साधन बंद हो गए, जिससे पर्यटकों और बच्चों में भारी मायूसी देखी गई.

विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेले में शुक्रवार की शाम अचानक आई तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने मेला क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है। प्राकृतिक आपदा में जहां कई पंडाल और तोरण द्वार धराशायी हो गए, वहीं बिजली व्यवस्था ध्वस्त होने से पूरा मेला क्षेत्र अंधेरा हो गया। इस घटना के बाद मौके पर भगदड़ की स्थिति बन गई थी। आंधी की चपेट में आने से मेला क्षेत्र में कई बिजली के पोल टूट गए, जिसके कारण पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। शाम ढलते ही मेला क्षेत्र में अंधेरा छा गया। बिजली न होने के कारण मेले के मुख्य आकर्षण—झूले, मौत का कुआं और अन्य मनोरंजन के साधन बंद हो गए, जिससे पर्यटकों और बच्चों में भारी मायूसी देखी गई





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