तेज आवाज वाली बाइकों पर नकेल: अब साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न लगाने पर होगी जेल और भारी जुर्माना

गोरखपुर में परिवहन विभाग ने मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर लगाकर तेज आवाज करने वाले बाइक चालकों और उन्हें लगाने वाले गैराज संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की है। मानक से अधिक शोर करने वाले वाहनों पर जेल, भारी जुर्माना और लाइसेंस व पंजीकरण निलंबन जैसी कार्रवाई होगी।

गोरखपुर , उत्तर प्रदेश - अब युवाओं के लिए अपनी मोटरसाइकिल में गैर-मानक साइलेंसर , प्रेशर हॉर्न या हूटर लगाकर शोर मचाना महंगा पड़ेगा। परिवहन विभाग (आरटीओ) ने शासन के नए दिशा-निर्देशों के तहत ऐसे वाहनों और उनके चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है। यदि कोई युवा मानक से अधिक तेज आवाज वाले साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न के साथ बाइक चलाता पकड़ा गया, तो उसे अधिकतम छह महीने की जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा, दस हजार रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा और वाहन का पंजीकरण (आरसी) भी निलंबित किया

जा सकता है। इतना ही नहीं, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) संजय कुमार झा ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन गैराज और वर्कशॉप संचालकों पर भी गाज गिरेगी जो मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न या हूटर की बिक्री और इंस्टॉलेशन करते हैं। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले इन उपकरणों को लगाने वाले गैराज और वर्कशॉप संचालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत एक लाख रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इस जुर्माने को माफ करने या कम करने का अधिकार उप परिवहन आयुक्त और उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों को होगा। इसी तरह, जो वाहन स्वामी जानबूझकर अपने वाहनों में ऐसे मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न या हूटर लगवाते हैं, उन पर भी छह महीने तक की जेल या प्रत्येक परिवर्तन के लिए पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों तरह की सजा का प्रावधान है। सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे गैर-कानूनी उपकरणों के साथ वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पहली बार पकड़े जाने पर तीन महीने तक की जेल, या दस हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही, ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। जिन वाहनों में ऐसे ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उपकरण लगे पाए गए हैं और जिनका चालान काटा गया है, उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) को भी प्राथमिकता के आधार पर निलंबित किया जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों और निरीक्षकों को इन नए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। वर्तमान में, युवाओं में बुलेट जैसी बाइकों में मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर लगाकर तेज आवाज निकालने का चलन बढ़ गया है। ये युवा अक्सर सड़कों पर तेज गति से फर्राटा भरते हुए शोर मचाते हैं, जिससे न केवल पर्यावरण प्रदूषित होता है, बल्कि राहगीरों, विशेषकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस तेज आवाज के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, जिससे जनजीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है





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