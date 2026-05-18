तेज धूप, गर्म हवा के झोंके, और बढ़ता तापमान: उत्तर प्रदेश में गर्मी के खतरनाक रूप में बदली हालत

उत्तर प्रदेश में मौसम गर्म हो गया है और तापमान बढ़ रहा है। लखनऊ में इससे पहले भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। मौसम के खराब होने से प्रदेश के कुछ हिस्सों में 47 डिग्री तक का तापमान होने की संभावना जताई गई है। हालात इससे पहले भी अन्य जिलों और प्रदेशों में आ चुके इसका असर देखने को मिला है। बांदा ने देश में तापमान में रिकॉर्ड बनाया।

लखनऊ में सोमवार की सुबह से ही तेज धूप निकलने के साथ हवा गर्म होती चली जाएगी। दोपहर तक अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है, जो सामान्य से करीब 1.4 डिग्री अधिक होगा। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है, जो सामान्य से 1.

3 डिग्री अधिक होगा। अधिकतम आर्द्रता 69% और न्यूनतम आर्द्रता 24% रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि लखनऊ के अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज होंगे। लंबे समय तक गर्मी और धूप के संपर्क में न आना जरूरी है। दोपहर के समय 11 बजे से 3 बजे तक जरूरी एहतियात बरतने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने आगामी सप्ताह के लिए प्रदेश में लू से भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है





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