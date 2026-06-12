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तेज गर्मी में अपराजिता के पौधे को हरा-भरा रखने के आसान उपाय

गार्डनिंग News

तेज गर्मी में अपराजिता के पौधे को हरा-भरा रखने के आसान उपाय
अपराजिता की देखभालगर्मी में पौधे सूखनाग्रीन नेट
📆12-06-2026 02:54:00
📰Dainik Jagran
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तेज गर्मी के मौसम में अपराजिता के पौधे सूखने और फूलों की कमी की समस्या से जूझते हैं। इस लेख में ग्रीन नेट, मल्चिंग, चायपत्ती और केले के छिलके की खाद जैसी आसान गार्डनिंग टिप्स के बारे में बताया गया है जिनसे आप अपने पौधे को स्वस्थ और फूलों से लदा बना सकते हैं।

तेज गर्मी के कारण अपराजिता का पौधा सूखने लगता है, लेकिन कुछ आसान गार्डनिंग टिप्स से आप पौधे को फिल से हरा-भरा बना सकते हैं। तेज धूप से बचाने के लिए ग्रीन नेट और मल्चिंग करें। इस बढ़ती गर्मी के बीच हमारे साथ-साथ हमारे पौधों का भी हाल बेहाल हो रहा है। नीले और सफेद खूबसूरत फूलों वाली अपराजिता की बेल वैसे तो मौसम की मार झेलने के लिए काफी मजबूत होती है, लेकिन ऐसी भीषण गर्मी में यह पौधा भी सूखने लगता है। तेज गर्मी के कारण इसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, बेल सूखने लगती है और फूल आने तो जैसे बंद ही हो जाते हैं। अगर आपके अपराजिता के पौधे के साथ भी यह समस्या हो रही है, तो चिंता मत करें। कुछ बहुत ही आसान नुस्खों से आप अपनी अपराजिता की बेल को फिर से हरा-भरा और फूलों से लदा बना सकते हैं। आइए जानें कैसे। तेज धूप के कारण पौधे की पत्तियां झुलसने लगती हैं। इसलिए सबसे पहला काम पौधे को छांव और नमी देना है। धूप से बचाने के लिए अपनी छत या बालकनी में ग्रीन नेट लगा सकते हैं। इससे धूप सीधी पौधे पर नहीं पड़ती। अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है, तो आप किसी सूती कपड़े से भी पौधे के पास छांव कर सकते हैं, ताकि दोपहर की तेज धूप से पौधा बचा रहे। पौधे में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग बहुत जरूरी है। इसके लिए आप गमले की ऊपरी मिट्टी पर सूखे पत्ते या नारियल के छिलके बिछा दें। इससे मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहेगी। अपराजिता के पौधे पर फूल उगाने के लिए पोटेशियम और नाइट्रोजन की जरूरत होती है। इसके लिए आप चायपत्ती औरका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल की हुई चायपत्ती को अच्छी तरह धोकर सुखा लें और हफ्ते में एक बार यह खाद पौधे की मिट्टी में मिलाएं। इससे पौधे की मिट्टी एसिडिक बनेगी, जो अपराजिता के पौधे के लिए जरूरी है। केले के छिलके से खाद बनाने के लिए 2-3 केले के छिलकों को एक लिटर पानी में दो दिनों के लिए भिगोकर रख दें। इस पानी को पौधे की जड़ों में डालें। यह पोटेशियम का सोर्स है, जिससे पौधे पर कलियां और फूल आने लगेंगे। सही तरीके से पानी देना भी बहुत जरूरी है। गलत तरीका पौधे को सुखा सकता है। अपराजिता को सुबह के समय या शाम में सूरज ढलने के बाद ही पानी दें। दोपहर में पानी देने से मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है, जिससे जड़ों को नुकसान होता है। साथ ही, बहुत ज्यादा पानी एक साथ न दें। इससे भी जड़े सड़ सकती हैं। पौधे को फूलों से लदा रखने के लिए प्रूनिंग भी काफी जरूरी है। अगर कोई डाली पूरी तरह सूख चुकी है, तो उसे काटकर हटा दें। साथ ही, टहनियों के ऊपरी हिस्से को उंगली से पिंच करके हटा दें, ताकि बेल घनी रहे और ज्यादा शाखाएं। इससे पौधा ज्यादा फूल भी देगा। अपराजिता के फूल सूखकर बीज बन जाते हैं। अगर आपको बीज नहीं चाहिए, तो सूखे हुए फूलों को हटा दें। इससे पौधे की एनर्जी नए फूल उगाने में लगेगी और पौधा फूलों से लदा रहेगा। इन आसान टिप्स से आपकी अपराजिता की मरील फिर से हरा-भरा और फूलों से भर जाएगी.

तेज गर्मी के कारण अपराजिता का पौधा सूखने लगता है, लेकिन कुछ आसान गार्डनिंग टिप्स से आप पौधे को फिल से हरा-भरा बना सकते हैं। तेज धूप से बचाने के लिए ग्रीन नेट और मल्चिंग करें। इस बढ़ती गर्मी के बीच हमारे साथ-साथ हमारे पौधों का भी हाल बेहाल हो रहा है। नीले और सफेद खूबसूरत फूलों वाली अपराजिता की बेल वैसे तो मौसम की मार झेलने के लिए काफी मजबूत होती है, लेकिन ऐसी भीषण गर्मी में यह पौधा भी सूखने लगता है। तेज गर्मी के कारण इसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, बेल सूखने लगती है और फूल आने तो जैसे बंद ही हो जाते हैं। अगर आपके अपराजिता के पौधे के साथ भी यह समस्या हो रही है, तो चिंता मत करें। कुछ बहुत ही आसान नुस्खों से आप अपनी अपराजिता की बेल को फिर से हरा-भरा और फूलों से लदा बना सकते हैं। आइए जानें कैसे। तेज धूप के कारण पौधे की पत्तियां झुलसने लगती हैं। इसलिए सबसे पहला काम पौधे को छांव और नमी देना है। धूप से बचाने के लिए अपनी छत या बालकनी में ग्रीन नेट लगा सकते हैं। इससे धूप सीधी पौधे पर नहीं पड़ती। अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है, तो आप किसी सूती कपड़े से भी पौधे के पास छांव कर सकते हैं, ताकि दोपहर की तेज धूप से पौधा बचा रहे। पौधे में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग बहुत जरूरी है। इसके लिए आप गमले की ऊपरी मिट्टी पर सूखे पत्ते या नारियल के छिलके बिछा दें। इससे मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहेगी। अपराजिता के पौधे पर फूल उगाने के लिए पोटेशियम और नाइट्रोजन की जरूरत होती है। इसके लिए आप चायपत्ती औरका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल की हुई चायपत्ती को अच्छी तरह धोकर सुखा लें और हफ्ते में एक बार यह खाद पौधे की मिट्टी में मिलाएं। इससे पौधे की मिट्टी एसिडिक बनेगी, जो अपराजिता के पौधे के लिए जरूरी है। केले के छिलके से खाद बनाने के लिए 2-3 केले के छिलकों को एक लिटर पानी में दो दिनों के लिए भिगोकर रख दें। इस पानी को पौधे की जड़ों में डालें। यह पोटेशियम का सोर्स है, जिससे पौधे पर कलियां और फूल आने लगेंगे। सही तरीके से पानी देना भी बहुत जरूरी है। गलत तरीका पौधे को सुखा सकता है। अपराजिता को सुबह के समय या शाम में सूरज ढलने के बाद ही पानी दें। दोपहर में पानी देने से मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है, जिससे जड़ों को नुकसान होता है। साथ ही, बहुत ज्यादा पानी एक साथ न दें। इससे भी जड़े सड़ सकती हैं। पौधे को फूलों से लदा रखने के लिए प्रूनिंग भी काफी जरूरी है। अगर कोई डाली पूरी तरह सूख चुकी है, तो उसे काटकर हटा दें। साथ ही, टहनियों के ऊपरी हिस्से को उंगली से पिंच करके हटा दें, ताकि बेल घनी रहे और ज्यादा शाखाएं। इससे पौधा ज्यादा फूल भी देगा। अपराजिता के फूल सूखकर बीज बन जाते हैं। अगर आपको बीज नहीं चाहिए, तो सूखे हुए फूलों को हटा दें। इससे पौधे की एनर्जी नए फूल उगाने में लगेगी और पौधा फूलों से लदा रहेगा। इन आसान टिप्स से आपकी अपराजिता की मरील फिर से हरा-भरा और फूलों से भर जाएगी

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अपराजिता की देखभाल गर्मी में पौधे सूखना ग्रीन नेट मल्चिंग चायपत्ती खाद केले के छिलके का उपयोग पौधों को पानी देने का सही समय

 

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