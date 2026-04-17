तेलंगाना के जाति-रहित वर्ग का उदय: 12 लाख लोगों ने चुनी नई नागरिक पहचान

तेलंगाना SEEEPC सर्वेक्षण 2024 के चौंकाने वाले नतीजों में से एक है, जिसमें 12 लाख से अधिक लोगों ने स्वयं को 'नो कास्ट' घोषित किया है। ये शहरी, उच्च शिक्षित पेशेवर मेधावी क्षेत्रों में अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी उल्लेखनीय है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना में हाल ही में हुए सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति (SEEEPC) सर्वेक्षण 2024 के नतीजों ने एक अप्रत्याशित पहलू को उजागर किया है। यह खुलासा हुआ है कि एक बड़ा और विविध वर्ग है जो स्वयं को ' नो कास्ट ' अर्थात जाति-रहित मानता है। सर्वेक्षण में लगभग 12 लाख लोगों ने अपनी पारंपरिक जाति श्रेणी में सूचीबद्ध होने से इनकार कर दिया और इसके बजाय एक नागरिक पहचान को चुना, जो जातिगत पहचान से कहीं परे है। इस प्रकार, वे तेलंगाना के 10वें सबसे बड़े समुदाय के रूप में

उभरे हैं। 'नो कास्ट' समूह की प्रोफाइल का विश्लेषण करने पर, सर्वेक्षण के डेटा से एक स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। इस समूह के अधिकांश सदस्य शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, उच्च शिक्षित हैं और ऐसे व्यवसायों में कार्यरत हैं जो पेशेवर योग्यता और मेधा पर आधारित हैं। औसतन, 'नो कास्ट' समूह का एक व्यक्ति हैदराबाद के एक बड़े महानगरीय इलाके का निवासी है, स्नातक की डिग्री रखता है और सॉफ्टवेयर, बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग) और चिकित्सा जैसे शहरी निजी क्षेत्रों में या भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) जैसी प्रतिष्ठित सरकारी सेवाओं में कार्यरत है। इन लोगों के परिवार मध्यम से उच्च-मध्यम आय वर्ग से आते हैं, पक्के घरों में रहते हैं और सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाओं पर बहुत कम निर्भर हैं। यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि ये व्यक्ति सार्वजनिक रूप से जाति-तटस्थ हैं, फिर भी 43 प्रतिशत ने दावा किया है कि उनके पास जाति प्रमाण पत्र हैं, और 13.5 प्रतिशत ने पहले आरक्षण का लाभ भी उठाया है। यह स्थिति पारंपरिक जाति-आधारित रास्तों से आगे बढ़कर संस्थागत और पेशेवर क्षेत्रों में उनकी प्रगति को दर्शाती है, जहाँ जाति-तटस्थता का चयन तो किया जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से संरचनात्मक बदलाव का संकेत नहीं है। 'नो कास्ट' वर्ग को सर्वेक्षण में शामिल करना एक ऐतिहासिक कदम था। तेलंगाना SEEEPC सर्वेक्षण ने पहली बार 'नो कास्ट' नामक एक नई वर्गीकरण श्रेणी पेश की, जिसे कोड 999 दिया गया। यद्यपि इसे अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) या सामान्य श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह एक विशिष्ट सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इस नई श्रेणी को एक रिट याचिका के जवाब में शामिल किया गया था, जिसमें 'नो कास्ट', 'नो रिलिजन' और 'नो सोशल कैटेगरी' जैसी जाति-तटस्थ श्रेणियों को मान्यता देने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय के अंतरिम निर्देशों और कई अभ्यावेदनों के आधार पर, सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अनुसार 'नो कास्ट एंड नो रिलिजन' श्रेणी को गिनती मैनुअल में शामिल करने का निर्णय लिया। शहरी इलाकों में 'नो कास्ट' पहचान रखने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। 73 प्रतिशत से अधिक 'नो कास्ट' पहचान वाले लोग ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) की सीमा में रहते हैं, जबकि 13 प्रतिशत आस-पास के जिलों में हैं। निजामाबाद, निर्मल और हनमकोंडा जिलों में इनका प्रतिनिधित्व कम है, और खम्मम, कामारेड्डी और सिद्दीपेट जैसे ग्रामीण जिलों में यह सबसे कम है। यह पैटर्न स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि 'नो कास्ट' पहचान उन स्थानों पर अधिक संभव है जहाँ गुमनामी, अधिक सामाजिक खुलापन और शहरी जीवन के बदलते सामाजिक ताने-बाने मौजूद हैं। 'नो कास्ट' समूह की एक विशेष विशेषता यह है कि सुरक्षित और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी काफी अधिक है। अन्य प्रमुख समूहों जैसे सामान्य (OC), पिछड़ा वर्ग (BC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की तुलना में, 'नो कास्ट' वर्ग के लोग अपनी 3.4 प्रतिशत की आबादी के अनुपात से कहीं अधिक ऊंचे पदों पर आसीन हैं। विशेष रूप से, वे IAS/IPS (22.9 प्रतिशत), अन्य केंद्रीय सरकारी पदों (13.2 प्रतिशत) और न्यायाधीशों (9.3 प्रतिशत) जैसी शीर्ष स्तरीय सेवाओं में अत्यधिक प्रतिनिधित्व रखते हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि किस प्रकार जाति-रहित पहचान वाले व्यक्ति, जो मुख्य रूप से शहरी और पेशेवर पृष्ठभूमि से हैं, पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं से ऊपर उठकर प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रों में अपनी जगह बना रहे हैं





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