तेलंगाना में मृत बेटे का शव ठेले पर ले जाने के लिए मजबूर हुआ परिवार, बुनियादी सुविधाओं की कमी पर गुस्सा

करीमनगर जिले में एक परिवार को अपने मृत बेटे का शव ठेले पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह घटना बुनियादी सुविधाओं की कमी और प्रशासनिक लापरीकी को उजागर करती है। फरीदाबाद और तेलंगाना में भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जो आपातकालीन स्थितियों में भी एम्बुलेंस की अनुपस्थिति को दिखाती हैं।

करीमनगर : तेलंगाना के करीमनगर जिले में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक परिवार को अपने मृत बेटे का शव एक ठेले पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह घटना शंकरपटनम में हुई, जहां याकूब नाम के एक व्यक्ति की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। परिवार ने प्रशासन से एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिली। प्राइवेट एम्बुलेंस का खर्च उठाने में असमर्थ होने के कारण परिवार को अपने बेटे का शव एक ठेले पर रखकर घर ले जाना पड़ा। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा पैदा किया है, जिन्होंने आपातकालीन स्थितियों में भी बुनियादी परिवहन सुविधाओं की कमी पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। यह घटना भारत में बुनियादी सुविधाओं की कमी को उजागर करने वाली पहली घटना नहीं है। इसी साल जनवरी में फरीदाबाद के एक अस्पताल में टीबी से जूझ रही 35 साल की एक महिला की मौत हो गई थी। अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा कोई मदद न दिए जाने पर उसके परिवार को उसका शव लगभग 12 किलोमीटर तक एक मोटर वाली ठेले पर रखकर घर ले जाना पड़ा था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति महिला का शव ठेले पर ले जाते हुए दिखाई दे रहा था, जबकि उसका बेटा अपनी मां के चेहरे को कपड़े से ढकता हुआ नजर आ रहा था। इस तरह की घटनाएं बार-बार सामने आ रही हैं, जो बुनियादी सुविधाओं की कमी और प्रशासनिक लापरीकी की ओर इशारा करती हैं। अगस्त 2025 में तेलंगाना में एक पुलिस अधिकारी को भी एक शव को ठेले पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाई थी। इस घटना में एक टिपर लॉरी की टक्कर एक मोटरसाइकिल से हो गई थी, जिस वजह से मोगुलैया नाम के 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी। पुलिस ने तुरंत शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची थी। इस वजह से पुलिस ने शव को एक ठेले पर रखा और उसे पोस्टमॉर्टम कराने के लिए आधे किलोमीटर दूर स्थित सरकारी अस्पताल तक पहुंचाया। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि बुनियादी सुविधाओं की कमी और प्रशासनिक लापरीकी के कारण लोगों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। यह एक गंभीर मुद्दा है, जिसे तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए.

करीमनगर: तेलंगाना के करीमनगर जिले में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक परिवार को अपने मृत बेटे का शव एक ठेले पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह घटना शंकरपटनम में हुई, जहां याकूब नाम के एक व्यक्ति की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। परिवार ने प्रशासन से एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिली। प्राइवेट एम्बुलेंस का खर्च उठाने में असमर्थ होने के कारण परिवार को अपने बेटे का शव एक ठेले पर रखकर घर ले जाना पड़ा। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा पैदा किया है, जिन्होंने आपातकालीन स्थितियों में भी बुनियादी परिवहन सुविधाओं की कमी पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। यह घटना भारत में बुनियादी सुविधाओं की कमी को उजागर करने वाली पहली घटना नहीं है। इसी साल जनवरी में फरीदाबाद के एक अस्पताल में टीबी से जूझ रही 35 साल की एक महिला की मौत हो गई थी। अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा कोई मदद न दिए जाने पर उसके परिवार को उसका शव लगभग 12 किलोमीटर तक एक मोटर वाली ठेले पर रखकर घर ले जाना पड़ा था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति महिला का शव ठेले पर ले जाते हुए दिखाई दे रहा था, जबकि उसका बेटा अपनी मां के चेहरे को कपड़े से ढकता हुआ नजर आ रहा था। इस तरह की घटनाएं बार-बार सामने आ रही हैं, जो बुनियादी सुविधाओं की कमी और प्रशासनिक लापरीकी की ओर इशारा करती हैं। अगस्त 2025 में तेलंगाना में एक पुलिस अधिकारी को भी एक शव को ठेले पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाई थी। इस घटना में एक टिपर लॉरी की टक्कर एक मोटरसाइकिल से हो गई थी, जिस वजह से मोगुलैया नाम के 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी। पुलिस ने तुरंत शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची थी। इस वजह से पुलिस ने शव को एक ठेले पर रखा और उसे पोस्टमॉर्टम कराने के लिए आधे किलोमीटर दूर स्थित सरकारी अस्पताल तक पहुंचाया। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि बुनियादी सुविधाओं की कमी और प्रशासनिक लापरीकी के कारण लोगों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। यह एक गंभीर मुद्दा है, जिसे तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए





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तेलंगाना करीमनगर शव ठेले पर बुनियादी सुविधाएं प्रशासनिक लापरीकी

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