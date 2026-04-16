तेलंगाना में ऑनलाइन ऑर्डर में तेल की जगह पानी, उपभोक्ता पहुंचा कोर्ट

तेलंगाना के मेडचल जिले में एक उपभोक्ता को ऑनलाइन ऑर्डर किए गए कुकिंग ऑयल के बजाय पानी से भरा कैन मिला। घटना के बाद स्टोर ने जिम्मेदारी से इनकार कर दिया, जिसके चलते उपभोक्ता ने उपभोक्ता अदालत का रुख किया है।

तेलंगाना के मेडचल जिले में एक ऑनलाइन खरीदारी के अनुभव ने उपभोक्ताओं के भरोसे पर एक गंभीर सवालिया निशान लगा दिया है। बोदुप्पल के चेंगिचेरला के क्रांति कॉलोनी में रहने वाले शरथ यादव नामक एक उपभोक्ता को एक प्रमुख क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कुकिंग ऑयल का ऑर्डर मिला, लेकिन कैन खोलते ही उनके होश उड़ गए। उन्हें सीलबंद कैन में तेल की जगह पानी भरा हुआ मिला। यह घटना न केवल व्यक्तिगत निराशा का कारण बनी, बल्कि ऑनलाइन व्यापार में गुणवत्ता नियंत्रण और ग्राहक सेवा की विश्वसनीयता पर भी प्रकाश डालती है। शरथ

यादव ने बताया कि उन्होंने फ्रीडम ब्रांड के कुकिंग ऑयल का ऑर्डर दिया था। जब डिलीवरी आई और उन्होंने कैन खोला, तो उन्हें अपने आदेश का बिल्कुल विपरीत वस्तु मिली। यह विसंगति इतनी बड़ी थी कि इसे गलती नहीं, बल्कि एक बड़ी लापरवाही माना जा रहा है। इस अनुभव ने ऑनलाइन खरीदारों के बीच चिंता पैदा कर दी है, जो अक्सर सुविधा और गुणवत्ता के लिए इन प्लेटफार्मों पर निर्भर रहते हैं। इस चौंकाने वाली घटना के तुरंत बाद, पीड़ित शरथ यादव ने क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के स्थानीय स्टोर से संपर्क किया और अपनी शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, स्टोर के कर्मचारियों का जवाब अत्यंत निराशाजनक था। उन्होंने कथित तौर पर उत्पाद की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और दावा किया कि वे केवल एक मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं, न कि उत्पाद की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार। स्टोर स्टाफ का यह रवैया उपभोक्ता को और भी अधिक आक्रोशित करने वाला था, क्योंकि उन्होंने एक प्रतिष्ठित ब्रांड के उत्पाद का भुगतान किया था और उन्हें पूरी तरह से भिन्न और अनुपयोगी वस्तु प्राप्त हुई थी। शरथ यादव ने इस स्थिति को अत्यंत गंभीर लापरवाही करार दिया और कहा कि इस तरह की घटनाएं ग्राहकों के विश्वास को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उपभोक्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है और ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय करना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह घटना दर्शाती है कि ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन के साथ-साथ, विक्रेताओं और प्लेटफार्मों को अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। इस अप्रत्याशित और निराशाजनक अनुभव से आहत होकर, शरथ यादव ने अब इस मामले को उपभोक्ता अदालत तक ले जाने का फैसला किया है। उन्होंने संबंधित पक्षों, जिसमें क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और स्थानीय स्टोर दोनों शामिल हो सकते हैं, के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। यह कदम उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और ऐसी अनैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उपभोक्ता अदालत में इस मामले की सुनवाई से ऑनलाइन खुदरा क्षेत्र में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम होने की उम्मीद है। यह घटना उन सभी ऑनलाइन खरीदारों के लिए एक चेतावनी है जो बिना सोचे-समझे खरीदारी करते हैं और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है कि वे अपने द्वारा खरीदे जा रहे उत्पादों की गुणवत्ता और प्रमाणिकता के प्रति आश्वस्त रहें। फिलहाल, इस मामले में सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है और पीड़ित न्याय की मांग कर रहा है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उपभोक्ता अदालत इस मामले में क्या फैसला सुनाती है और यह ऑनलाइन व्यापार के भविष्य को कैसे प्रभावित करता है





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ऑनलाइन खरीदारी कुकिंग ऑयल उपभोक्ता अदालत तेलंगाना क्विक-कॉमर्स

United States Latest News, United States Headlines