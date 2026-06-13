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तेलंगाना में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने के बाद विवाद

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तेलंगाना में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने के बाद विवाद
मीनाक्षी नटराजनतेलंगानाराज्यसभा नामांकन
📆13-06-2026 16:07:00
📰द वायर हिंदी
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तेलंगाना के तीन दिन पहले ही राज्यसभा नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ एक पूर्व महिला पार्षद द्वारा दायर विवादास्पद निजी शिकायत को लौटा दिया गया है. हालांकि, तब तक इसका राजनीतिक असर सामने आ चुका था. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बी. महेश कुमार गौड़ ने चेतावनी दी है कि इस मामले से जुड़ी जानकारी बाहर कैसे पहुंची, इसकी जांच राज्य की कांग्रेस सरकार कराएगी और जानकारी लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

तेलंगाना के तीन दिन पहले ही राज्यसभा नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ एक पूर्व महिला पार्षद द्वारा दायर विवाद ास्पद निजी शिकायत को लौटा दिया गया है.

हालांकि, तब तक इसका राजनीतिक असर सामने आ चुका था. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बी. महेश कुमार गौड़ ने चेतावनी दी है कि इस मामले से जुड़ी जानकारी बाहर कैसे पहुंची, इसकी जांच राज्य की कांग्रेस सरकार कराएगी और जानकारी लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका है.

महेश कुमार गौड़ ने कहा, 'मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ न तो कोई आपराधिक मामला दर्ज था और न ही कोई अपराध संख्या (क्राइम नंबर) आवंटित की गई थी, जिसके आधार पर उनका नामांकन खारिज किया जा सके.

' इससे पहले मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में कहा था कि पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन का दो व्यक्तियों के बीच चल रहे किसी विवाद को सुलझाने में कोई प्रत्यक्ष संबंध या भूमिका नहीं थी. एक निजी शिकायत दायर किए जाने के बाद अदालत की नियमित प्रक्रिया के तहत उन्हें समन जारी किया गया था. रेड्डी ने कहा कि चुनावी हलफनामे में ऐसा कोई कॉलम नहीं होता, जिसमें अदालत द्वारा जारी समन की जानकारी देना अनिवार्य हो.

उम्मीदवारों को केवल अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का विवरण देना होता है. उधर, अदालत ने शिकायतकर्ता महिला की याचिका यह कहते हुए लौटा दी कि चतुर्थ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए. स्वर्णलता की अदालत के पास 'वर्तमान विधायकों के खिलाफ संज्ञान लेने संबंधी याचिका पर विचार करने का ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है.

' अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में उचित ज्यूरिस्डिक्शन वाली अदालत ही शिकायत पर विचार कर सकती है. इसलिए अभिलेख शिकायतकर्ता को वापस करते हुए निर्देश दिया गया कि वह अपनी शिकायत उचित मंच के समक्ष प्रस्तुत करें, जहां उसकी सुनवाई की जा सके. इस मामले में नामजद सात प्रतिवादियों में से चार वर्तमान विधायक हैं, जबकि मीनाक्षी नटराजन पूर्व सांसद हैं

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