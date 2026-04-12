तेलंगाना के मंत्री ने IT कंपनियों से यौन उत्पीड़न मामलों पर तत्काल बैठक का आग्रह किया

केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने तेलंगाना के DGP से नासिक में यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों के बाद, प्रमुख IT कंपनियों के प्रमुखों और HR टीमों के साथ तत्काल बैठक बुलाने का आग्रह किया है। यह कदम कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (DGP) से आग्रह किया है कि वे प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (IT) कंपनियों के प्रमुखों, खासकर मानव संसाधन (HR) टीमों के साथ तत्काल बैठक बुलाएं। यह आग्रह महाराष्ट्र के नासिक में एक IT फर्म के कार्यालय में यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों के बाद किया गया है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि नासिक की घटना के बाद, तेलंगाना चुप नहीं रह सकता और न ही ऐसी किसी दूसरी घटना का इंतजार कर सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हैदराबाद में लाखों IT

कर्मचारी हैं और कार्यस्थल करियर बनाने के लिए सुरक्षित होने चाहिए, न कि जबरदस्ती, उत्पीड़न, धार्मिक भेदभाव, शोषण या दबाव डालने की जगह। बंडी संजय कुमार ने 'X' पर एक पोस्ट में दावा किया कि कई कर्मचारी पहले से ही सोशल मीडिया पर कार्यालयों से जुड़ी घटनाओं को साझा कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे इन चेतावनी भरे संकेतों को नजरअंदाज न करें।\गृह राज्य मंत्री ने कहा, “मैं तेलंगाना के DGP से आग्रह करता हूं कि वे सभी प्रमुख IT कंपनियों के प्रमुखों, खासकर HR टीमों के साथ तुरंत एक बैठक करें। कड़ी जवाबदेही तय करें। किसी भी शिकायत को दबाया न जाए। किसी भी पीड़ित को अकेला न छोड़ा जाए। कोई भी प्रबंधन इन मामलों से आंखें न फेरे।” संजय कुमार ने कंपनी प्रमुखों, HR कर्मियों और प्रबंधकों से भी आग्रह किया कि वे कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा को प्राथमिकता दें, खुलकर शिकायत करने को बढ़ावा दें और हर चिंता को गंभीरता और निष्पक्षता के साथ हल करें। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की ओर से ऐसे मुद्दों पर लगातार नजर रखी जाएगी। यह कार्रवाई नासिक में हुई घटनाओं की प्रतिक्रिया है। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने 10 अप्रैल को कहा था कि एक विशेष जांच दल (SIT) नासिक में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रहा है।\नासिक मामला: क्या हुआ था? महाराष्ट्र पुलिस ने 8 कर्मचारियों की शिकायतों की जांच के लिए SIT का गठन किया है। इन कर्मचारियों ने आरोप लगाया था कि उनके वरिष्ठ सहकर्मियों ने उनका मानसिक और यौन उत्पीड़न किया, जबकि HR विभाग ने उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया। पुलिस ने अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कंपनी का HR मैनेजर भी शामिल है। IT फर्म ने कहा कि वह उत्पीड़न और जबरदस्ती के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करती है। फर्म ने इस बात की पुष्टि की कि नासिक स्थित उसके कार्यालय में यौन उत्पीड़न के आरोपों में शामिल कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बंडी संजय कुमार का यह कदम तेलंगाना में IT क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सरकार का यह कदम कर्मचारियों में विश्वास जगाने और कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। साथ ही, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो





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