तेल संकट से धीमी होगी भारत की आर्थिक विकास दर, यूबीएस ने जताया अनुमान

मध्य पूर्व में जारी तेल संकट और कमजोर मानसून की आशंकाओं के चलते भारत की आर्थिक विकास दर वित्त वर्ष 2027 में घटकर 6.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यूबीएस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, यह भारत के लिए एक बड़ा ऊर्जा संकट है।

नई दिल्ली: मध्य पूर्व में जारी तेल संकट ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है, जिससे विकास की गति धीमी होने की आशंका बढ़ गई है। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म यूबीएस रिसर्च की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत की आर्थिक विकास दर वित्त वर्ष 2027 में घटकर 6.

2 प्रतिशत तक रह सकती है। यह गिरावट मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और कमजोर मानसून की संभावनाओं के कारण है। यूबीएस ने पहले भारत की विकास दर 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब इसे घटाकर 6.2 प्रतिशत कर दिया गया है। यूबीएस की रिपोर्ट में दो प्रमुख संकटों का उल्लेख किया गया है: ऊर्जा संकट और कमजोर मानसून। मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष का प्रभाव अब केवल कच्चे तेल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति और शिपिंग मार्गों को भी प्रभावित कर रहा है। यूबीएस के अनुसार, यह भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक ऐतिहासिक रूप से बड़ा ऊर्जा संकट है। इसके अतिरिक्त, भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने 2026 के मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया है। जून से सितंबर के बीच अल नीनो की 60 प्रतिशत से अधिक संभावना है, जिससे ग्रामीण मांग और खाद्य मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च महीने से ही भारत की आर्थिक गति धीमी होने लगी है। मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां कमजोर हुई हैं, कोर सेक्टर की वृद्धि दर में कमी आई है, और गैस की कमी के कारण उर्वरक उत्पादन में भारी गिरावट आई है। हालांकि, इस दौरान ऑटो बिक्री और बैंक लोन में तेजी देखी गई है। यूबीएस ने तेल की कीमतों के आधार पर तीन संभावित परिदृश्य प्रस्तुत किए हैं। यदि भारतीय कच्चे तेल की औसत कीमत लगभग 100 डॉलर प्रति बैरल रहती है, तो वित्त वर्ष 2027 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर घटकर 6.2 प्रतिशत हो जाएगी। यदि मध्य पूर्व में तनाव कम होता है और तेल की कीमतें 85 डॉलर प्रति बैरल तक गिरती हैं, तो जीडीपी में सुधार हो सकता है और यह 6.5 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। हालांकि, यदि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है और कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर 150 डॉलर प्रति बैरल तक जाती हैं, तो स्थिति काफी गंभीर हो जाएगी और जीडीपी 5 से 5.5 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है। भारत की जीडीपी में 56 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली घरेलू खपत उच्च महंगाई और कम वास्तविक आय के कारण खतरे में है। शहरी क्षेत्रों में आईटी सेक्टर में सुस्त भर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में कम फसल उत्पादन मांग को प्रभावित कर सकते हैं। यूबीएस ने वित्त वर्ष 2027 के लिए खुदरा महंगाई (सीपीआई मुद्रास्फीति) का अनुमान 4.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.2 प्रतिशत कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक आगामी सत्रों में ब्याज दरों को स्थिर रखने के बजाय उन्हें बढ़ाने का फैसला ले सकता है। हालांकि, यूबीएस का मानना है कि भारत की ऊर्जा आपूर्ति स्थिति अभी भी नियंत्रण में है। भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई है और अमेरिका, नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से गैस आयात करके अपनी निर्भरता को विविधतापूर्ण बनाया है। सरकार से उम्मीद है कि वह अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए मौद्रिक राहत के बजाय राजकोषीय उपायों का सहारा लेगी। सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक राहत मिल सकती है, लेकिन वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और मानसून की स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी रहेंगी। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार को सक्रिय रूप से नीतिगत उपाय करने होंगे ताकि आर्थिक विकास को बनाए रखा जा सके और महंगाई को नियंत्रित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में मांग को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है





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