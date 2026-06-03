तेल की कीमतें अगले महीनों में बढ़ सकती हैं: जेपीमॉर्गन और शेवरॉन की चेतावनी

होर्मुज स्ट्रेट के बंद रहने और ईरान-अमेरिका संघर्ष के कारण वैश्विक कच्चे तेल के भंडार तेजी से कम हो रहे हैं. प्रमुख तेल कंपनियां चेतावनी दे रही हैं कि तेल की कीमतें अगले महीनों में बढ़ सकती हैं.
होर्मुज स्ट्रेट के बंद रहने और ईरान-अमेरिका संघर्ष के कारण वैश्विक कच्चे तेल के भंडार तेजी से कम हो रहे हैं. जेपीमॉर्गन , शेवरॉन और अन्य प्रमुख तेल कंपनियों ने चेतावनी दी है कि जून और जुलाई में तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है.
... जेपीमॉर्गन ने एक विश्लेषण जारी किया था, जिसमें सवाल पूछा गया था कि 'दुनिया के पास काम चलाने लायक कच्चे तेल का न्यूनतम स्टॉक खत्म होने में कितना वक्त लगेगा?.
' इसका सार ये था कि भले ही बाजार में करोड़ों बैरल तेल मौजूद हो, लेकिन अगर इस्तेमाल के लिए उपलब्ध भंडार बहुत कम हो जाए तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है. ... बैंक ने बताया गया कि अगर होर्मुज स्ट्रेट बंद रहता है और तेल की महंगाई के कारण मांग में कमी 55 लाख बैरल प्रतिदिन पर स्थिर रहती है, तो OECD देशों के कमर्शियल तेल भंडार जून तक भारी दबाव में आ सकते हैं. ...
अमेरिका-ईरान के बीच डील पर क्या लग गई फाइनल मुहर? देखें US TOP-10मिडिल ईरानी हमलों के बाद तेल की कीमतें बढ़ीं. इसके बाद सितंबर तक दुनिया के तेल भंडार उस न्यूनतम स्तर पर पहुंच सकते हैं, जहां से सामान्य संचालन करना मुश्किल हो जाएगा. ...
लेकिन इसके उलट मार्च के आखिर में बहुत अधिक बढ़ने और फिर एक महीने बाद दोबारा बढ़ने के बाद तेल की कीमतें गिरने लगीं. इससे मांग कम होने के बजाय और बढ़ी है. इसी वजह से जेपीमॉर्गन ने रिपोर्ट जारी कर कहा था कि वैश्विक तेल बाजार के गणित में कुछ गड़बड़ है. ...
लेकिन अब तेल उद्योग की बड़ी कंपनियां खुलकर चेतावनी देने लगी हैं. हाल ही में शेवरॉन के CEO माइक वर्थ ने कहा कि अगले दो महीनों में तेल की कीमतें बढ़ने की संभावना है क्योंकि पहले से ही बेहद कम स्तर पर मौजूद कच्चे तेल के भंडार ईरान युद्ध की वजह से लगातार घट रहे हैं. ... इस संघर्ष के कारण वैश्विक बाजार से रोजाना 1.2 से 1.3 करोड़ बैरल तेल की आपूर्ति गायब हो चुकी है
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