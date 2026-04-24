तेल की कीमतों में फिर से तेजी: होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ा

वैश्विक ऊर्जा मार्ग में बाधा के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि, अमेरिका-ईरान तनाव और संभावित युद्ध की आशंका।

वैश्विक ऊर्जा प्रवाह के एक महत्वपूर्ण मार्ग में बाधा आने से एक बार फिर तेल की कीमतों में तेजी आ गई है। यह मार्ग, जो वैश्विक ऊर्जा का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा वहन करता है, फिलहाल बंद है और किसी भी जहाज को इससे गुजरने की अनुमति नहीं है। भारतीय जहाजों को भी रोका गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का दावा है कि उसने इस क्षेत्र में पूरी तरह से नाकाबंदी कर रखी है, जबकि ईरान इसे फिर से खोलने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यहां तक कह दिया है कि यदि कोई जहाज इस मार्ग से गुजरने का प्रयास करता है, तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा, बिना किसी पूछताछ के। इन घटनाओं के कारण ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर एक बार फिर युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वैश्विक तेल आपूर्ति में व्यवधान के कारण तेल आयात करने वाले देश चिंतित हैं, जिसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। लगातार पांचवें दिन कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। यह तेजी ईरान द्वारा होर्मुज में एक मालवाहक जहाज पर कमांडो चढ़ने के फुटेज जारी करने के बाद आई है। साथ ही, रिपोर्टों में कहा गया है कि ईरान की वायु रक्षा प्रणाली ने होर्मुज के पास दुश्मन के ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ईरान ने दो सप्ताह के युद्धविराम के दौरान अपने हथियारों के भंडार को थोड़ा बढ़ाया होगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना इसे एक दिन के भीतर बेअसर कर सकती है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 1.

23 डॉलर या 1.17% बढ़कर 0107 GMT तक 106.3 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि WTI क्रूड ऑयल 1.07 डॉलर या 1.12% बढ़कर 96.92 डॉलर प्रति बैरल हो गया। ईरान पर वायु रक्षा गतिविधि की रिपोर्ट और ईरान के भीतर कट्टरपंथियों और उदारवादियों के बीच सत्ता संघर्ष के संकेतों के बाद दोनों बेंचमार्क गुरुवार को 3% से अधिक चढ़ गए थे, जो लगभग 5 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि थी। तेल की कीमतों में यह तेजी एक बड़ी घटना का संकेत भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता विफल हो गई है। दोनों देश अपनी बातचीत की स्थिति को मजबूत करने के लिए आर्थिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान इस बात पर जोर दे रहा है कि जहाजों को होर्मुज से गुजरने से पहले ईरान की अनुमति लेनी चाहिए, जबकि ट्रम्प का दावा है कि इस मार्ग पर अमेरिका का पूर्ण नियंत्रण है। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों और जहाजों को निशाना बनाकर नाकाबंदी कर रखी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि यरूशलेम ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए अमेरिकी मंजूरी का इंतजार कर रहा है। ट्रम्प ने कहा है कि इजरायल और लेबनान ने अपने संघर्ष विराम को तीन सप्ताह तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। इन सभी अपडेट के बाद यह स्पष्ट है कि स्थिति काफी तनावपूर्ण है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में हाईटॉन्ग फ्यूचर्स नोट का हवाला देते हुए कहा गया है कि युद्धविराम अब फिर से नए संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। इसमें कहा गया है कि यदि अप्रैल के अंत तक अमेरिका-ईरान वार्ता विफल हो जाती है और लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है, तो तेल की कीमतें साल के लिए नई ऊंचाई पर पहुंच सकती हैं। मैक्वेरी का अनुमान है कि निकट अवधि में कच्चे तेल की कीमतें 85 से 90 डॉलर के बीच समर्थन पा सकती हैं, और आपूर्ति की स्थिति में सुधार होने पर धीरे-धीरे 110 डॉलर तक बढ़ सकती हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अप्रैल के दौरान लंबे समय तक व्यवधान से ब्रेंट की कीमतें 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का कहना है कि होर्मुज के लंबे समय तक बंद रहने से कच्चे तेल की कीमतें 110 डॉलर से 150 डॉलर के बीच हो सकती हैं





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