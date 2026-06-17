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तेल संकट में राजस्थान की बड़ी सुर्खियों: प्रधानमंत्री मोदी 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी लोकार्पित कर सकते हैं

राज्य News

तेल संकट में राजस्थान की बड़ी सुर्खियों: प्रधानमंत्री मोदी 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी लोकार्पित कर सकते हैं
पचपदरा रिफाइनरीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीराजस्थanson
📆17-06-2026 13:29:00
📰NBT Hindi News
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तेल संकट के दौरान राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में स्थित रिफाइनरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई को लोकार्पण करने की संभावना। साथ ही जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी हो सकता है। रिफाइनरी में डीजल और पेट्रोल उत्पादन पहले से ही शुरू हो चुका है।

तेल संकट की दशा में राजस्थान से आ रहा एक महत्वपूर्ण सूचनाबद्ध विकास परियोजना, पचपदरा रिफाइनरी , जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई को लोकार्पित करने जा रहे हैं। पिछले महीने हुए अग्निकांड के बाद इस मेगा प्रोजेक्ट का कार्यक्रम रद्द होने के बावजूद अब यह तैयारियों पूरी हो चुकी हैं और रिफाइनरी पर पूर्व-क palette उत्पादन 18 जून से डीजल और 22 जून से पेट्रोल शुरू हो चुका है। साथ ही, प्रधानमंत्री उसी दिन जोधपुर एयरपोर्ट के नए अत्याधुनिक टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे पश्चिमी राजस्थान में रोजगार सीजनों के नए रोजगारों का निर्माण और सेटर कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी। हालांकि, आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन राज्य सरकार एवं संबंधित केंद्रीय विभागों ने तैयारियों को अंतिम संस्करण दिया है और पीएम के दौरे की कार्यवाहक टीम बनाई जा चुकी है। इस मेगा प्रोजेक्ट का उद्देश्य रेग्युलर ईंधन की किफायती उपलब्धता सुनिश्चित करना और देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है.

तेल संकट की दशा में राजस्थान से आ रहा एक महत्वपूर्ण सूचनाबद्ध विकास परियोजना, पचपदरा रिफाइनरी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई को लोकार्पित करने जा रहे हैं। पिछले महीने हुए अग्निकांड के बाद इस मेगा प्रोजेक्ट का कार्यक्रम रद्द होने के बावजूद अब यह तैयारियों पूरी हो चुकी हैं और रिफाइनरी पर पूर्व-क palette उत्पादन 18 जून से डीजल और 22 जून से पेट्रोल शुरू हो चुका है। साथ ही, प्रधानमंत्री उसी दिन जोधपुर एयरपोर्ट के नए अत्याधुनिक टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे पश्चिमी राजस्थान में रोजगार सीजनों के नए रोजगारों का निर्माण और सेटर कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी। हालांकि, आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन राज्य सरकार एवं संबंधित केंद्रीय विभागों ने तैयारियों को अंतिम संस्करण दिया है और पीएम के दौरे की कार्यवाहक टीम बनाई जा चुकी है। इस मेगा प्रोजेक्ट का उद्देश्य रेग्युलर ईंधन की किफायती उपलब्धता सुनिश्चित करना और देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है

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