पिछले 45 दिनों में भारत सहित पांच देशों की तेल रिफाइनरियों में आग लगने की घटनाओं ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह महज संयोग है या किसी साजिश का हिस्सा?

पिछले 45 दिनों में भारत सहित दुनिया के पांच देशों में तेल रिफाइनरियों और तेल क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। ये घटनाएं ऐसे समय में हो रही हैं जब पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति है और तेल तथा गैस को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई जा रही है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय में इस बात पर गहन चर्चा चल रही है कि क्या ये घटनाएं महज संयोग हैं या फिर किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा हैं, जिसके तहत देशों की तेल रिफाइनिंग क्षमता को कमजोर करके कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में, राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित एचपीसीएल-राजस्थान रिफाइनरी में 21 अप्रैल, 2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाना था। यह रिफाइनरी 13 वर्षों से पूरा होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले इसके मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट में भीषण आग लग गई। हालांकि, मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि रिफाइनरी की संरचना सुरक्षित है, लेकिन इस घटना के कारण उद्घाटन को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 12 अप्रैल को मुंबई तट के पास ओएनजीसी के तेल क्षेत्र में भी आग लगने की सूचना मिली थी। इन घटनाओं के अलावा, पिछले 45 दिनों में इक्वाडोर, मैक्सिको, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार जैसे देशों में भी तेल संयंत्रों को नुकसान पहुंचा है। इक्वाडोर में 1 मार्च को एस्मेरल्डस रिफाइनरी में पंप खराब होने से आग लगी थी। मैक्सिको में 17 मार्च को ओल्मेका रिफाइनरी में आग लगने से दुखद रूप से 5 लोगों की जान चली गई। अमेरिका में 23 मार्च और 10 अप्रैल को टेक्सस की वैलेरो रिफाइनरी में धमाका हुआ और मैराथन रिफाइनरी में तकनीकी खराबी के कारण आग लग गई। ऑस्ट्रेलिया में 16 अप्रैल को मेलबर्न के पास वीवा की कोरियो रिफाइनरी में आग लगने से देश की 10 प्रतिशत ईंधन आपूर्ति प्रभावित हुई। म्यांमार में 20 अप्रैल को सागरिंग क्षेत्र में एक बंदरगाह पर 10 ईंधन टैंकरों में धमाका हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वे पूरी तरह से जलकर राख हो गए। वैश्विक स्तर पर एक समान पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो चिंता का विषय है। फरवरी महीने से, जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे, तब से युद्ध क्षेत्र से बाहर के 6 देशों में तेल संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। रूस को छोड़कर, अन्य देशों - अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, इक्वाडोर और भारत - ने इन आग की घटनाओं का कारण आंतरिक तकनीकी खराबी बताया है, न कि किसी प्रत्यक्ष हमले को। हालांकि, विशेषज्ञ इस स्थिति में एक पैटर्न देख रहे हैं और साजिश की आशंका जता रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर विशेषज्ञ इस विषय पर गहन चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये घटनाएं रिफाइनरी के अंदर किसी साजिश का परिणाम हैं। राजस्थान रिफाइनरी में आग लगने से कुछ दिन पहले ही, इंटरनेट मीडिया पर कुछ विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की थी कि भारत के शत्रु देश अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और तेल की कीमतों को बढ़ाने के लिए रिफाइनरियों को निशाना बना सकते हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की धमकी दी है, जिसके माध्यम से वैश्विक तेल निर्यात का लगभग 20 प्रतिशत तेल गुजरता है। इस तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें फरवरी में 66 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर मार्च में 100 डॉलर से अधिक हो गईं। यह स्थिति वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकती है। इन घटनाओं की गहन जांच और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रहे और तेल की कीमतों में स्थिरता बनी रहे। यह भी महत्वपूर्ण है कि देशों को अपनी रिफाइनरी सुरक्षा को मजबूत करने और तकनीकी खराबी के कारणों की जांच करने के लिए कदम उठाने चाहिए.

पिछले 45 दिनों में भारत सहित दुनिया के पांच देशों में तेल रिफाइनरियों और तेल क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। ये घटनाएं ऐसे समय में हो रही हैं जब पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति है और तेल तथा गैस को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई जा रही है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय में इस बात पर गहन चर्चा चल रही है कि क्या ये घटनाएं महज संयोग हैं या फिर किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा हैं, जिसके तहत देशों की तेल रिफाइनिंग क्षमता को कमजोर करके कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में, राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित एचपीसीएल-राजस्थान रिफाइनरी में 21 अप्रैल, 2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाना था। यह रिफाइनरी 13 वर्षों से पूरा होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले इसके मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट में भीषण आग लग गई। हालांकि, मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि रिफाइनरी की संरचना सुरक्षित है, लेकिन इस घटना के कारण उद्घाटन को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 12 अप्रैल को मुंबई तट के पास ओएनजीसी के तेल क्षेत्र में भी आग लगने की सूचना मिली थी। इन घटनाओं के अलावा, पिछले 45 दिनों में इक्वाडोर, मैक्सिको, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार जैसे देशों में भी तेल संयंत्रों को नुकसान पहुंचा है। इक्वाडोर में 1 मार्च को एस्मेरल्डस रिफाइनरी में पंप खराब होने से आग लगी थी। मैक्सिको में 17 मार्च को ओल्मेका रिफाइनरी में आग लगने से दुखद रूप से 5 लोगों की जान चली गई। अमेरिका में 23 मार्च और 10 अप्रैल को टेक्सस की वैलेरो रिफाइनरी में धमाका हुआ और मैराथन रिफाइनरी में तकनीकी खराबी के कारण आग लग गई। ऑस्ट्रेलिया में 16 अप्रैल को मेलबर्न के पास वीवा की कोरियो रिफाइनरी में आग लगने से देश की 10 प्रतिशत ईंधन आपूर्ति प्रभावित हुई। म्यांमार में 20 अप्रैल को सागरिंग क्षेत्र में एक बंदरगाह पर 10 ईंधन टैंकरों में धमाका हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वे पूरी तरह से जलकर राख हो गए। वैश्विक स्तर पर एक समान पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो चिंता का विषय है। फरवरी महीने से, जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे, तब से युद्ध क्षेत्र से बाहर के 6 देशों में तेल संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। रूस को छोड़कर, अन्य देशों - अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, इक्वाडोर और भारत - ने इन आग की घटनाओं का कारण आंतरिक तकनीकी खराबी बताया है, न कि किसी प्रत्यक्ष हमले को। हालांकि, विशेषज्ञ इस स्थिति में एक पैटर्न देख रहे हैं और साजिश की आशंका जता रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर विशेषज्ञ इस विषय पर गहन चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये घटनाएं रिफाइनरी के अंदर किसी साजिश का परिणाम हैं। राजस्थान रिफाइनरी में आग लगने से कुछ दिन पहले ही, इंटरनेट मीडिया पर कुछ विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की थी कि भारत के शत्रु देश अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और तेल की कीमतों को बढ़ाने के लिए रिफाइनरियों को निशाना बना सकते हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की धमकी दी है, जिसके माध्यम से वैश्विक तेल निर्यात का लगभग 20 प्रतिशत तेल गुजरता है। इस तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें फरवरी में 66 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर मार्च में 100 डॉलर से अधिक हो गईं। यह स्थिति वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकती है। इन घटनाओं की गहन जांच और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रहे और तेल की कीमतों में स्थिरता बनी रहे। यह भी महत्वपूर्ण है कि देशों को अपनी रिफाइनरी सुरक्षा को मजबूत करने और तकनीकी खराबी के कारणों की जांच करने के लिए कदम उठाने चाहिए





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तेल रिफाइनरी आग पश्चिम एशिया कच्चा तेल ऊर्जा सुरक्षा

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