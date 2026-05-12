तेहरान में भूकंप के तेज झटके, प्राथमिकता कोम और अल्बोरज के प्रांतों पर

टेहरान, कोम और अल्बोरज के इराकियन सीमावर्ती क्षेत्रों में भूकंप के अत्यधिक झटके को समझौता माना जा सकता है. IRIB के अनुसार, भूकंप से पहले तक किसी भी हताहत या बड़ा आर्थिक नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई है

ईरान की राजधानी तेहरान में मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. इरानी सरकारी मीडिया ने देश के सीस्मोलॉजिकल सेंटर के हवाले से बताया कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई.

भूकंप जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई में आया था, जिसकी वजह से झटके काफी महसूस किए गए. भूकंप के बाद तेहरान, माजांदरान, कोम और अल्बोरज प्रांतों में रेड क्रेसेंट टीमों को अलर्ट पर रखा गया है. इरान के सरकारी प्रसारक IRIB के मुताबिक, भूकंप के करीब एक घंटे बाद तक किसी के हताहत होने या बड़े आर्थिक नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई थी. हालांकि प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Tehran Earthquakes Aftershocks Reaction

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

कौन हैं Sahar Emami, इजरायली बम गिरने पर भी नहीं डरी; खामेनेई ने की जमकर तारीफईरान की राजधानी तेहरान में इजरायल ने हवाई हमला किया जिसमें सरकारी टीवी चैनल IRIB की इमारत को निशाना बनाया गया। लाइव प्रसारण के दौरान एंकर सहर इमामी खबर पढ़ रही थीं तभी विस्फोट हुआ और स्टूडियो में धुआं भर गया। इसके बावजूद उन्होंने प्रसारण जारी रखा जिसकी सोशल मीडिया पर सराहना हो रही...

Read more »

ईरान अब अमेरिका तक मचा सकेगा तबाही, शिया देश ने पहली बार लॉन्च की अंतरमहाद्वीपीय मिसाइल, टेंशन में ट्रंपईरान ने अपनी पहली अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) का सफल परीक्षण किया है। इसकी घोषणा ईरानी सांसद मोहसेन जंगेनेह ने IRIB के सरकारी टेलीविजन पर की है। ईरान का दावा है कि यह मिसाइल अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। इसकी रेंज 12000 किमी तक बताई जा रही...

Read more »

ईरान में सरकारी टीवी चैनल हैक, स्क्रीन पर चलने लगी रजा पहलवी और ट्रंप की तारीफ, अखबार भी जब्‍तईरान में एक अलग ही जंग लड़ी जा रही है. एक ओर जहां इंटरनेट ब्‍लाॅक है, तो दूसरी ओर तेहरान में IRIB चैनल हैक हो गया. स्‍क्रीन पर रजा पहलवी और डोनाल्ड ट्रंप के संदेश दिखाए गए. सरकार ने 'हम्मीहान' अखबार जब्त किया, साइबर हमले ने ईरानी शासन को चुनौती दी.

Read more »

इजरायल और अमेरिका के हमले में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत, ईरान के सरकारी मीडिया ने किया कन्फर्मईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने बताया कि ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हो गए हैं। इसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में खामेनेई के मारे जाने की घोषणा की थी।

Read more »

कमान संभालते ही एक्शन में मोजेतबा खामनेई, नया सुप्रीम लीडर चुनते ही ईरान ने इजरायल पर दागीं मिसाइलेंईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामनेई ने पद संभालते ही इजरायल पर मिसाइलें दागीं। स्टेट ब्रॉडकास्टर IRIB के अनुसार, उनकी नियुक्ति के बाद ईरान ने सोमवार को यह हमला किया।

Read more »

ईरान ने मिनाब स्कूल हमले का CCTV फुटेज जारी किया, अमेरिका पर आरोपईरान के सरकारी प्रसारक IRIB ने मिनाब शहर के एक गर्ल्स स्कूल पर कथित अमेरिकी मिसाइल हमले का CCTV फुटेज जारी किया है, जिसमें 180 से अधिक बच्चों की मौत होने का दावा किया गया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने जानबूझकर स्कूल को निशाना बनाया। फुटेज में स्कूल में हुए विनाश और उसके बाद के भयावह दृश्य दिखाए गए हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका है। वीडियो की सत्यता को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ गई है।

Read more »