त्रिकोणीय ए सीरीज में वैभव सूर्यवंशी‑विषेन हालमाबागे के बीच बहस और निरोशन डिकवेला पर अनुशासनात्मक कार्रवाई

भारत ए और श्रीलंका ए के बीच त्रिकोणीय ए सीरीज के दौरान वैभव सूर्यवंशी और विशेन हालमाबागे के बीच टकराव और निरोशन डिकवेला को अतिरिक्त अपील के लिए जारी अनुशासनात्मक चेतावनी की पूरी जानकारी।
त्रिकोणीय ए सीरीज के दौरान भारत ए और श्रीलंका ए के बीच हुए मुकाबले में कई विवादास्पद घटनाएँ सामने आईं। भारत ए के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का सामना सीनियर श्रीलंका खिलाड़ी विशेन हालमाबागे से हुआ, जिससे दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। इस झगड़े का मूल कारण सुपर ओवर के आखिरी गेंद के बाद का तनाव था। कुगाथस माथुलन ने वैभव को ऐसी डिलीवरी दी जिसे वह मार नहीं पाया, और परिणामस्वरूप भारतीय बल्लेबाज उत्सव में लिप्त हो गया। इसके बाद हालमाबागे ने भी उत्सव में हिस्सा लिया, जिससे माहौल और गर्म हो गया। दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में तर्क-वितर्क में उलझे, वैभव ने लगातार विरोधी पक्ष को खरी-खोटी सुनाना जारी रखा, जबकि हालमाबागे ने भारतीय बल्लेबाजों की प्रशंसा को चुनौती देते हुए कुछ उकसाने वाले शब्दों का प्रयोग किया। इस प्रकार की दो-तरफ़ा बर्ताव के कारण मैदान पर तनाव बढ़ता गया। स्थिति को सँभालने के लिए मैच रेफरी प्रदीप जयप्रकाश ने हस्तक्षेप किया और दोनों खिलाड़ियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी। विशेष रूप से श्रीलंका के सीनियर विकेटकीपर निरोशन डिकवेला को आवश्यकता से अधिक अपील करने तथा खेल के प्रवाह को बाधित करने के कारण जाँच के तहत रखा गया। डिकवेला ने वैभव और हालमाबागे के बीच हुई बहस को अधिक बढ़ने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनकी कई बार बेठीक अपील और मैदान पर निरंतर टकराव ने रेफरी को कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। उपस्थिति में मौजूद अंपायरों और टीम प्रबंधकों ने भी इस विवाद पर गहरी चिंता जताई। भारतीय कप्तान तिलक वर्मा और उनके सहयोगियों ने रेफरी के निर्णय के खिलाफ बहस की, यह दावा किया कि सुपर ओवर के दौरान रोशनी कम होने की वजह से खिलाड़ियों को उचित निर्णय लेने में कठिनाई हुई। भारतीय पक्ष ने यह भी कहा कि उन्होंने केवल सावधानीपूर्वक खेलने की अपील की थी और कोई अभिप्रेत दुरुपयोग नहीं था। दूसरी ओर, श्रीलंका के प्रतिनिधियों ने कहा कि डिकवेला की कई बार अपील असंगत थीं और इससे मैच के संतुलन पर असर पड़ा। अब तक इस मामले में कोई अंतिम सजा स्पष्ट नहीं हुई है, पर स्रोतों के अनुसार दोनों पक्षों को चेतावनी जारी की गई है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु कड़े नियमों को लागू किया जाएगा। यह घटना दर्शाती है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ते दबाव के साथ-साथ शिष्टाचार और अनुशासन की अवश्यकता को भी उजागर करती है.
त्रिकोणीय ए सीरीज के दौरान भारत ए और श्रीलंका ए के बीच हुए मुकाबले में कई विवादास्पद घटनाएँ सामने आईं। भारत ए के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का सामना सीनियर श्रीलंका खिलाड़ी विशेन हालमाबागे से हुआ, जिससे दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। इस झगड़े का मूल कारण सुपर ओवर के आखिरी गेंद के बाद का तनाव था। कुगाथस माथुलन ने वैभव को ऐसी डिलीवरी दी जिसे वह मार नहीं पाया, और परिणामस्वरूप भारतीय बल्लेबाज उत्सव में लिप्त हो गया। इसके बाद हालमाबागे ने भी उत्सव में हिस्सा लिया, जिससे माहौल और गर्म हो गया। दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में तर्क-वितर्क में उलझे, वैभव ने लगातार विरोधी पक्ष को खरी-खोटी सुनाना जारी रखा, जबकि हालमाबागे ने भारतीय बल्लेबाजों की प्रशंसा को चुनौती देते हुए कुछ उकसाने वाले शब्दों का प्रयोग किया। इस प्रकार की दो-तरफ़ा बर्ताव के कारण मैदान पर तनाव बढ़ता गया। स्थिति को सँभालने के लिए मैच रेफरी प्रदीप जयप्रकाश ने हस्तक्षेप किया और दोनों खिलाड़ियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी। विशेष रूप से श्रीलंका के सीनियर विकेटकीपर निरोशन डिकवेला को आवश्यकता से अधिक अपील करने तथा खेल के प्रवाह को बाधित करने के कारण जाँच के तहत रखा गया। डिकवेला ने वैभव और हालमाबागे के बीच हुई बहस को अधिक बढ़ने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनकी कई बार बेठीक अपील और मैदान पर निरंतर टकराव ने रेफरी को कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। उपस्थिति में मौजूद अंपायरों और टीम प्रबंधकों ने भी इस विवाद पर गहरी चिंता जताई। भारतीय कप्तान तिलक वर्मा और उनके सहयोगियों ने रेफरी के निर्णय के खिलाफ बहस की, यह दावा किया कि सुपर ओवर के दौरान रोशनी कम होने की वजह से खिलाड़ियों को उचित निर्णय लेने में कठिनाई हुई। भारतीय पक्ष ने यह भी कहा कि उन्होंने केवल सावधानीपूर्वक खेलने की अपील की थी और कोई अभिप्रेत दुरुपयोग नहीं था। दूसरी ओर, श्रीलंका के प्रतिनिधियों ने कहा कि डिकवेला की कई बार अपील असंगत थीं और इससे मैच के संतुलन पर असर पड़ा। अब तक इस मामले में कोई अंतिम सजा स्पष्ट नहीं हुई है, पर स्रोतों के अनुसार दोनों पक्षों को चेतावनी जारी की गई है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु कड़े नियमों को लागू किया जाएगा। यह घटना दर्शाती है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ते दबाव के साथ-साथ शिष्टाचार और अनुशासन की अवश्यकता को भी उजागर करती है
त्रिकोणीय ए सीरीज वैभव सूर्यवंशी विशेन हालमाबागे निरोशन डिकवेला अधिसेंस