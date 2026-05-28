त्विषा शर्मा केस: पूर्व जज गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी, हाईकोर्ट की जमानत रद्दी के बाद सीबीआई ने कार्रवाई

मॉडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के बाद सीबीआई ने उनके सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। हाईकोर्ट द्वारा जमानत निरस्त करने के बाद विस्तृत पूछताछ के बाद यह कदम उठाया गया।

मॉडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने एक प्रमुख विकास किया है। मध्यप्रदेश के भोपाल में 12 मई को त्विषा की मृत्यु के बाद कई प्रश्नों के घेरे में जाँच चल रही थी। उनके ससुराल में उनकी सास, पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह , पर संदेह के निशान लग रहे थे। इस संदिग्ध हत्या के मामले में विशेष सीबीआई टीम ने पहले दो दिनों तक विस्तृत पूछताछ की, जिससे इस चरण में कई नई जानकारी सामने आई। गुरुवार सुबह, इस टीम ने गिरिबाला सिंह के भोपाल स्थित घर का दायरा किया और छह घंटे तक पूछताछ की। शाम के समय, विस्तारित जाँच के बाद गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिससे मामले में एक नया मोड़ आया। हाईकोर्ट ने एक दिन पहले ही गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया था, जिससे उनकी गिरफ्तारी की संभावना और भी बढ़ गई। गिरिबाला सिंह ने घटना के दो दिन बाद, अर्थात् 14 मई को, भोपाल जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे 15 मई को 10वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मानते हुए, मृतका के बैंक ट्रांसफर का हवाला देकर जमानत दे दी थी। लेकिन मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 17 पन्नों के आदेश में इस जमानत को निरस्त कर दिया, जिससे सीबीआई को गिरिबाला सिंह को हिरासत में लेने का कानूनी आधार प्राप्त हुआ। त्विषा शर्मा की शादी 9 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह से हुई थी, जो गिरिबाला सिंह के बेटे और वर्तमान में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। गिरिबाला सिंह और उनके बेटे पर पहले ही दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज है, जिससे इस मामले की जटिलता और गंभीरता स्पष्ट होती है। हाई प्रोफ़ाइल केस होने के कारण, परिजनों की मांग पर सीबीआई ने इस जाँच को तेज़ी से आगे बढ़ाया, और दिल्ली स्थित एक विशेष टीम भोपाल में तैनात है। दो दिनों से चल रही पूछताछ के बाद, प्राप्त साक्ष्यों और बयान के आधार पर सीबीआई ने गुरुवार दोपहर तक गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार करने का निर्णय लिया, जिससे न्याय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ गई। अब अगली जांच और सुनवाई के माध्यम से यह स्पष्ट होगा कि इस हत्या में किन-किन कारकों ने भूमिका निभाई और क्या यह दहेज हत्या की सजा के तहत अटकलबाज़ी प्राप्त होगी.

मॉडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने एक प्रमुख विकास किया है। मध्यप्रदेश के भोपाल में 12 मई को त्विषा की मृत्यु के बाद कई प्रश्नों के घेरे में जाँच चल रही थी। उनके ससुराल में उनकी सास, पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह, पर संदेह के निशान लग रहे थे। इस संदिग्ध हत्या के मामले में विशेष सीबीआई टीम ने पहले दो दिनों तक विस्तृत पूछताछ की, जिससे इस चरण में कई नई जानकारी सामने आई। गुरुवार सुबह, इस टीम ने गिरिबाला सिंह के भोपाल स्थित घर का दायरा किया और छह घंटे तक पूछताछ की। शाम के समय, विस्तारित जाँच के बाद गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिससे मामले में एक नया मोड़ आया। हाईकोर्ट ने एक दिन पहले ही गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया था, जिससे उनकी गिरफ्तारी की संभावना और भी बढ़ गई। गिरिबाला सिंह ने घटना के दो दिन बाद, अर्थात् 14 मई को, भोपाल जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे 15 मई को 10वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मानते हुए, मृतका के बैंक ट्रांसफर का हवाला देकर जमानत दे दी थी। लेकिन मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 17 पन्नों के आदेश में इस जमानत को निरस्त कर दिया, जिससे सीबीआई को गिरिबाला सिंह को हिरासत में लेने का कानूनी आधार प्राप्त हुआ। त्विषा शर्मा की शादी 9 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह से हुई थी, जो गिरिबाला सिंह के बेटे और वर्तमान में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। गिरिबाला सिंह और उनके बेटे पर पहले ही दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज है, जिससे इस मामले की जटिलता और गंभीरता स्पष्ट होती है। हाई प्रोफ़ाइल केस होने के कारण, परिजनों की मांग पर सीबीआई ने इस जाँच को तेज़ी से आगे बढ़ाया, और दिल्ली स्थित एक विशेष टीम भोपाल में तैनात है। दो दिनों से चल रही पूछताछ के बाद, प्राप्त साक्ष्यों और बयान के आधार पर सीबीआई ने गुरुवार दोपहर तक गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार करने का निर्णय लिया, जिससे न्याय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ गई। अब अगली जांच और सुनवाई के माध्यम से यह स्पष्ट होगा कि इस हत्या में किन-किन कारकों ने भूमिका निभाई और क्या यह दहेज हत्या की सजा के तहत अटकलबाज़ी प्राप्त होगी





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