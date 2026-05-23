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त्विषा शर्मा मौत मामला: आरोपी पति समर्थ सिंह सात दिन की पुलिस रिमांड पर, भोपाल कोर्ट का कड़ा फैसला

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त्विषा शर्मा मौत मामला: आरोपी पति समर्थ सिंह सात दिन की पुलिस रिमांड पर, भोपाल कोर्ट का कड़ा फैसला
त्विषा शर्मा केसभोपाल पुलिसदहेज हत्या
📆23-05-2026 11:22:00
📰Amar Ujala
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भोपाल जिला अदालत ने त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह को सात दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है, जिससे दहेज हत्या के आरोपों की जांच तेज होगी।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक हृदय विदारक मामला सामने आया है जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में भोपाल की जिला अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए मुख्य आरोपी और त्विषा के पति समर्थ सिंह को सात दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। यह मामला काफी समय से चर्चा में था क्योंकि आरोपी समर्थ सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और फरार चल रहा था। अंततः पुलिस की तत्परता और खुफिया सूचनाओं के आधार पर उसे जबलपुर से हिरासत में लिया गया। शनिवार को जब आरोपी को भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया, तो पुलिस ने उसकी विस्तृत पूछताछ के लिए सात दिनों की रिमांड की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही, अदालत ने त्विषा के परिजनों की याचिका पर संज्ञान लेते हुए समर्थ सिंह के पासपोर्ट को जब्त करने का आदेश दिया है ताकि वह देश छोड़कर भागने का प्रयास न कर सके। भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने इस पूरी कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को हिरासत में लेने के बाद सबसे पहले उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए पुलिस ने आरोपी को मीडिया की नजरों से बचाते हुए जेपी अस्पताल ले जाया और फिर उसे अदालत के गेट नंबर-3 से अंदर प्रवेश कराया गया। पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि समर्थ सिंह से पूछताछ के दौरान दहेज हत्या के विभिन्न पहलुओं की गहराई से जांच की जाएगी। मायके पक्ष द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों और सबूतों के आधार पर पुलिस यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि मौत के पीछे असली वजह क्या थी और क्या इसमें कोई साजिश शामिल थी। पुलिस इस बात की भी गहन जांच कर रही है कि जब समर्थ सिंह फरार था, तो उसे किन लोगों ने शरण दी और उसकी मदद की। यदि यह पाया जाता है कि किसी ने जानबूझकर एक अपराधी को छिपाने में मदद की है, तो उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब त्विषा शर्मा के आखिरी मेकअप का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक हुआ। इस फुटेज में त्विषा अपने ससुराल के पास स्थित एक ब्यूटी पार्लर में तैयार होती नजर आ रही है। वीडियो में वह काफी सामान्य, खुश और रिलैक्स दिखाई दे रही है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले तक सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। पुलिस ने इस फुटेज को महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर जब्त कर लिया है। ब्यूटी पार्लर जिस स्थान पर स्थित है, वह त्विषा के ससुराल से महज 100 मीटर की दूरी पर है। वहीं दूसरी ओर, भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में स्थित उस घर की तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां त्विषा का शव मिला था। यह पूरा घटनाक्रम समाज में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और दहेज जैसी कुरीतियों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े करता है। पुलिस रिमांड के इन सात दिनों में जांच अधिकारी आरोपी समर्थ सिंह से कई कड़वे सवाल करेंगे। पुलिस यह जानने की कोशिश करेगी कि क्या शादी के बाद से ही त्विषा को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। साथ ही, उन कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेज की भी जांच की जाएगी जो मौत से पहले के समय के हैं। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी को उन स्थानों पर भी ले जा सकती है जहां वह फरार रहने के दौरान छिपा था। इस केस ने न केवल पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती पेश की है, बल्कि आम जनता के बीच भी सुरक्षा और न्याय को लेकर एक बहस छेड़ दी है। परिजनों का आरोप है कि समर्थ सिंह ने दहेज के लिए त्विषा को प्रताड़ित किया, जिसके कारण उसे यह चरम कदम उठाना पड़ा या फिर उसकी हत्या की गई। अब सबकी नजरें पुलिस की जांच और कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं ताकि मृतका को न्याय मिल सके और दोषियों को उनके किए की सजा मिले.

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक हृदय विदारक मामला सामने आया है जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में भोपाल की जिला अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए मुख्य आरोपी और त्विषा के पति समर्थ सिंह को सात दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। यह मामला काफी समय से चर्चा में था क्योंकि आरोपी समर्थ सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और फरार चल रहा था। अंततः पुलिस की तत्परता और खुफिया सूचनाओं के आधार पर उसे जबलपुर से हिरासत में लिया गया। शनिवार को जब आरोपी को भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया, तो पुलिस ने उसकी विस्तृत पूछताछ के लिए सात दिनों की रिमांड की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही, अदालत ने त्विषा के परिजनों की याचिका पर संज्ञान लेते हुए समर्थ सिंह के पासपोर्ट को जब्त करने का आदेश दिया है ताकि वह देश छोड़कर भागने का प्रयास न कर सके। भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने इस पूरी कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को हिरासत में लेने के बाद सबसे पहले उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए पुलिस ने आरोपी को मीडिया की नजरों से बचाते हुए जेपी अस्पताल ले जाया और फिर उसे अदालत के गेट नंबर-3 से अंदर प्रवेश कराया गया। पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि समर्थ सिंह से पूछताछ के दौरान दहेज हत्या के विभिन्न पहलुओं की गहराई से जांच की जाएगी। मायके पक्ष द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों और सबूतों के आधार पर पुलिस यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि मौत के पीछे असली वजह क्या थी और क्या इसमें कोई साजिश शामिल थी। पुलिस इस बात की भी गहन जांच कर रही है कि जब समर्थ सिंह फरार था, तो उसे किन लोगों ने शरण दी और उसकी मदद की। यदि यह पाया जाता है कि किसी ने जानबूझकर एक अपराधी को छिपाने में मदद की है, तो उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब त्विषा शर्मा के आखिरी मेकअप का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक हुआ। इस फुटेज में त्विषा अपने ससुराल के पास स्थित एक ब्यूटी पार्लर में तैयार होती नजर आ रही है। वीडियो में वह काफी सामान्य, खुश और रिलैक्स दिखाई दे रही है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले तक सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। पुलिस ने इस फुटेज को महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर जब्त कर लिया है। ब्यूटी पार्लर जिस स्थान पर स्थित है, वह त्विषा के ससुराल से महज 100 मीटर की दूरी पर है। वहीं दूसरी ओर, भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में स्थित उस घर की तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां त्विषा का शव मिला था। यह पूरा घटनाक्रम समाज में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और दहेज जैसी कुरीतियों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े करता है। पुलिस रिमांड के इन सात दिनों में जांच अधिकारी आरोपी समर्थ सिंह से कई कड़वे सवाल करेंगे। पुलिस यह जानने की कोशिश करेगी कि क्या शादी के बाद से ही त्विषा को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। साथ ही, उन कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेज की भी जांच की जाएगी जो मौत से पहले के समय के हैं। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी को उन स्थानों पर भी ले जा सकती है जहां वह फरार रहने के दौरान छिपा था। इस केस ने न केवल पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती पेश की है, बल्कि आम जनता के बीच भी सुरक्षा और न्याय को लेकर एक बहस छेड़ दी है। परिजनों का आरोप है कि समर्थ सिंह ने दहेज के लिए त्विषा को प्रताड़ित किया, जिसके कारण उसे यह चरम कदम उठाना पड़ा या फिर उसकी हत्या की गई। अब सबकी नजरें पुलिस की जांच और कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं ताकि मृतका को न्याय मिल सके और दोषियों को उनके किए की सजा मिले

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त्विषा शर्मा केस भोपाल पुलिस दहेज हत्या समर्थ सिंह पुलिस रिमांड

 

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