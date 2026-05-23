त्विषा शर्मा संदिग्ध मौत मामला: सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान और सीबीआई जांच की मांग

भोपाल की त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच 25 मई को सुनवाई करेगी, जबकि आरोपी पति समर्थ सिंह पुलिस रिमांड पर है और एम्स की टीम दोबारा पोस्टमॉर्टम करेगी।

मध्य प्र देश की राजधानी भोपाल से सामने आए त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले ने अब एक बहुत बड़ा कानूनी मोड़ ले लिया है। इस अत्यंत संवेदनशील और हाई-प्रोफाइल मामले में भारत की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। यह कदम कानून की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अदालत ने बिना किसी औपचारिक याचिका या अपील के खुद इस मामले की गंभीरता को समझा और हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की विस्तृत सुनवाई 25 मई को करेगी। कोर्ट ने विशेष रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि एक वैवाहिक घर में एक युवा महिला की अप्राकृतिक मृत्यु के पीछे क्या कोई संस्थागत पूर्वाग्रह काम कर रहा था या फिर जांच की प्रक्रिया में कोई बड़ी विसंगतियां रही हैं। इस प्रकार के हस्तक्षेप से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका इस मामले में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता चाहती है ताकि पीड़ित परिवार को उचित न्याय मिल सके। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 12 मई को हुई जब भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में स्थित एक निवास से त्विषा शर्मा का शव बरामद हुआ। त्विषा मूल रूप से उत्तर प्र देश के नोएडा की रहने वाली थीं और उनकी शादी कुछ समय पहले ही एक अधिवक्ता समर्थ सिंह के साथ हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद ऐसी दुखद घटना का घटित होना कई सवाल खड़े करता है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए समर्थ सिंह को गिरफ्तार किया और शनिवार को भोपाल की जिला अदालत में उन्हें पेश किया गया। पुलिस ने अदालत से मांग की कि आरोपी की सात दिनों की रिमांड ली जाए ताकि घटनास्थल का उचित सत्यापन किया जा सके और मामले से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को जब्त किया जा सके। अदालत ने पुलिस की दलीलों को स्वीकार करते हुए समर्थ सिंह को सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मौत के समय वास्तव में क्या हुआ था और क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी, क्योंकि आरोपी खुद कानून का जानकार है। इस केस में कानूनी पेच और पारिवारिक विवाद और भी उलझ गए हैं जब सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की भूमिका सामने आई। गिरिबाला सिंह इस मामले में अपनी बहू त्विषा शर्मा की मौत के संबंध में आरोपी हैं और उन पर दहेज हत्या का गंभीर मामला दर्ज किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि अब तक इस मामले में उनकी पैरवी कर रहे अधिवक्ता इनोश जॉर्ज कार्लो ने कुछ मीडिया विवादों के कारण इस केस से अपना नाम वापस ले लिया है। इसके बाद पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह ने एक चुनौतीपूर्ण निर्णय लेते हुए यह तय किया है कि वे अब अदालत में स्वयं अपनी पैरवी करेंगी। एक पूर्व न्यायाधीश का स्वयं का आरोपी होना और फिर खुद ही अपना बचाव करना इस मामले को और भी चर्चा का विषय बना देता है। यह कानूनी लड़ाई अब केवल साक्ष्यों की नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और न्याय की भी बन गई है और समाज यह देखना चाहता है कि कानून सबके लिए समान है या नहीं। मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए अब चिकित्सा विज्ञान की मदद ली जा रही है। दिल्ली एम्स के फोरेंसिक विभाग से चार वरिष्ठ डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ टीम को विशेष रूप से भोपाल भेजा जा रहा है। यह टीम शव की गहन जांच करेगी और दोबारा पोस्टमॉर्टम की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देगी ताकि किसी भी प्रकार की चूक की संभावना न रहे। इस टीम द्वारा तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट एम्स के फोरेंसिक चीफ डॉ.

सुधीर गुप्ता को सौंपी जाएगी, जो अंततः रिपोर्ट का विश्लेषण कर अंतिम निष्कर्ष निकालेंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि परिवार को शुरुआती जांच पर पूरी तरह भरोसा नहीं था और वे एक निष्पक्ष और अंतरराष्ट्रीय स्तर की फोरेंसिक जांच चाहते थे ताकि मृत्यु के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सके और कोई भी अपराधी बच न पाए। मामले की संवेदनशीलता और बढ़ते सार्वजनिक दबाव को देखते हुए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने भी इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने के लिए केंद्र सरकार को औपचारिक पत्र भेज दिया है। इससे पहले 20 मई को त्विषा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने कुछ सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.

मोहन यादव से मुलाकात की थी। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को यह भरोसा दिलाया कि मामले की जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यह पूरा मामला अब केवल एक आपराधिक केस नहीं रह गया है, बल्कि यह समाज में महिलाओं की सुरक्षा और वैवाहिक हिंसा के खिलाफ एक बड़ी कानूनी लड़ाई बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि यह मामला पारिवारिक मर्यादा और कानूनी जवाबदेही के बीच के संघर्ष को दर्शाता है





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