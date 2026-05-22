Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

त्विषा शर्मा केस में बड़ी कार्रवाई: आरोपी समर्थ सिंह हिरासत में और वकालत का लाइसेंस निलंबित

शहर और राज्य News

त्विषा शर्मा केस में बड़ी कार्रवाई: आरोपी समर्थ सिंह हिरासत में और वकालत का लाइसेंस निलंबित
त्विषा शर्मा केससमर्थ सिंहबार काउंसिल
📆22-05-2026 17:20:00
📰Amar Ujala
191 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 97% · Publisher: 51%

भोपाल के त्विषा शर्मा केस में मुख्य आरोपी समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने गंभीर आरोपों और फरार रहने के कारण उनका वकालत का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से शुरू हुआ त्विषा शर्मा की संदिग्ध मृत्यु का मामला अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। इस हाई प्रोफाइल केस के मुख्य आरोपी समर्थ सिंह , जो पिछले काफी समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे और फरार चल रहे थे, आखिरकार जबलपुर जिला अदालत के सामने नजर आए। शुक्रवार को हुए इस घटनाक्रम ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। जैसे ही समर्थ सिंह अदालत परिसर में पहुंचे, वहां मौजूद भोपाल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें तुरंत अपनी हिरासत में ले लिया। जबलपुर जिला पुलिस अधीक्षक ने इस पूरी कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को हिरासत में लेने के बाद पुलिस टीम उसे भोपाल ले जा रही है, जहां उससे गहन पूछताछ की जाएगी। यह गिरफ्तारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि समर्थ सिंह काफी समय से जांच एजेंसियों को छका रहे थे और उनके ठिकाने का पता नहीं चल पा रहा था। अदालत परिसर में जब समर्थ सिंह पहुंचे, तो उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए चश्मा, मास्क और टोपी का सहारा लिया था, जिससे यह स्पष्ट झलकता है कि वह लोगों और मीडिया की नजरों से बचना चाहते थे। पत्रकारों ने जब उनसे दहेज प्रताड़ना और पत्नी की मौत से जुड़े सवालों के जवाब मांगे, तो उन्होंने पूरी तरह चुप्पी साधे रखी और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस कानूनी लड़ाई के बीच एक और बड़ा झटका समर्थ सिंह को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से मिला है। बार काउंसिल ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए समर्थ सिंह के वकालत के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बीसीआई के इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण यह है कि समर्थ सिंह पर अपनी पत्नी त्विषा शर्मा की दहेज हत्या , क्रूरता और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज है। परिषद ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया कि एक वकील से समाज और कानून के प्रति उच्च मानकों की अपेक्षा की जाती है, लेकिन समर्थ सिंह द्वारा फरार रहना और जांच में सहयोग न करना कानूनी पेशे की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला कृत्य है। इस निलंबन के बाद अब समर्थ सिंह कानूनी पेशे का उपयोग करके अपनी छवि सुधारने या किसी भी प्रकार की वकालत करने में असमर्थ होंगे। यह कदम इस बात का संकेत है कि अब केवल पुलिस ही नहीं, बल्कि कानूनी नियामक संस्थाएं भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई के मूड में हैं। परिषद का मानना है कि ऐसे गंभीर आरोपों के बीच पेशेवर लाइसेंस का बने रहना न्याय प्रणाली की छवि को धूमिल करता है। वहीं दूसरी ओर, इस पूरे घटनाक्रम ने न्यायिक निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। त्विषा शर्मा के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समर्थ सिंह जब अदालत पहुंचे, तो उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट रूम नंबर 32 के भीतर बैठने की अनुमति दी गई, जिसके दरवाजे भी बंद थे। श्रीवास्तव ने इस बात पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया कि आखिर एक आरोपी को न्यायाधीश के निजी कक्ष जैसे स्थान पर बैठने की अनुमति किस आधार पर दी गई। उन्होंने इसे ज्यूडिशियरी के भीतर समर्थ सिंह के प्रभाव का प्रमाण बताया और आरोप लगाया कि आरोपी को बचाने के लिए पर्दे के पीछे से मदद की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि समर्थ सिंह पहले तो जज के चैंबर में बैठे रहे और जब दरवाजा खुलवाया गया, तो वह वहां से निकलकर बार एसोसिएशन के चैंबर में चले गए। इस घटना के बाद अनुराग श्रीवास्तव ने एसआईटी और स्थानीय पुलिस से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए कि आखिर आरोपी को ऐसी विशेष सुविधाएं कैसे मिलीं। त्विषा शर्मा का मामला केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि समाज के सामने दहेज प्रथा की कुरीतियों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का एक ज्वलंत उदाहरण बन गया है। शादी के कुछ ही महीनों के भीतर एक हंसती-खेलती युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। परिवार का आरोप है कि समर्थ सिंह और उनके परिवार ने दहेज के लिए त्विषा को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसके परिणामस्वरूप यह दुखद घटना घटी। अब जब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, तो उम्मीद जगी है कि सच सामने आएगा और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। पुलिस अब समर्थ सिंह से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि फरार रहने के दौरान उन्हें किन लोगों ने शरण दी और इस पूरी साजिश में और कौन-कौन शामिल था। इस केस ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और चाहे कोई कितना भी रसूखदार क्यों न हो, उसे न्याय की चौखट पर आना ही पड़ता है.

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से शुरू हुआ त्विषा शर्मा की संदिग्ध मृत्यु का मामला अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। इस हाई प्रोफाइल केस के मुख्य आरोपी समर्थ सिंह, जो पिछले काफी समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे और फरार चल रहे थे, आखिरकार जबलपुर जिला अदालत के सामने नजर आए। शुक्रवार को हुए इस घटनाक्रम ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। जैसे ही समर्थ सिंह अदालत परिसर में पहुंचे, वहां मौजूद भोपाल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें तुरंत अपनी हिरासत में ले लिया। जबलपुर जिला पुलिस अधीक्षक ने इस पूरी कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को हिरासत में लेने के बाद पुलिस टीम उसे भोपाल ले जा रही है, जहां उससे गहन पूछताछ की जाएगी। यह गिरफ्तारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि समर्थ सिंह काफी समय से जांच एजेंसियों को छका रहे थे और उनके ठिकाने का पता नहीं चल पा रहा था। अदालत परिसर में जब समर्थ सिंह पहुंचे, तो उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए चश्मा, मास्क और टोपी का सहारा लिया था, जिससे यह स्पष्ट झलकता है कि वह लोगों और मीडिया की नजरों से बचना चाहते थे। पत्रकारों ने जब उनसे दहेज प्रताड़ना और पत्नी की मौत से जुड़े सवालों के जवाब मांगे, तो उन्होंने पूरी तरह चुप्पी साधे रखी और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस कानूनी लड़ाई के बीच एक और बड़ा झटका समर्थ सिंह को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से मिला है। बार काउंसिल ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए समर्थ सिंह के वकालत के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बीसीआई के इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण यह है कि समर्थ सिंह पर अपनी पत्नी त्विषा शर्मा की दहेज हत्या, क्रूरता और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज है। परिषद ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया कि एक वकील से समाज और कानून के प्रति उच्च मानकों की अपेक्षा की जाती है, लेकिन समर्थ सिंह द्वारा फरार रहना और जांच में सहयोग न करना कानूनी पेशे की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला कृत्य है। इस निलंबन के बाद अब समर्थ सिंह कानूनी पेशे का उपयोग करके अपनी छवि सुधारने या किसी भी प्रकार की वकालत करने में असमर्थ होंगे। यह कदम इस बात का संकेत है कि अब केवल पुलिस ही नहीं, बल्कि कानूनी नियामक संस्थाएं भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई के मूड में हैं। परिषद का मानना है कि ऐसे गंभीर आरोपों के बीच पेशेवर लाइसेंस का बने रहना न्याय प्रणाली की छवि को धूमिल करता है। वहीं दूसरी ओर, इस पूरे घटनाक्रम ने न्यायिक निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। त्विषा शर्मा के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समर्थ सिंह जब अदालत पहुंचे, तो उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट रूम नंबर 32 के भीतर बैठने की अनुमति दी गई, जिसके दरवाजे भी बंद थे। श्रीवास्तव ने इस बात पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया कि आखिर एक आरोपी को न्यायाधीश के निजी कक्ष जैसे स्थान पर बैठने की अनुमति किस आधार पर दी गई। उन्होंने इसे ज्यूडिशियरी के भीतर समर्थ सिंह के प्रभाव का प्रमाण बताया और आरोप लगाया कि आरोपी को बचाने के लिए पर्दे के पीछे से मदद की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि समर्थ सिंह पहले तो जज के चैंबर में बैठे रहे और जब दरवाजा खुलवाया गया, तो वह वहां से निकलकर बार एसोसिएशन के चैंबर में चले गए। इस घटना के बाद अनुराग श्रीवास्तव ने एसआईटी और स्थानीय पुलिस से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए कि आखिर आरोपी को ऐसी विशेष सुविधाएं कैसे मिलीं। त्विषा शर्मा का मामला केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि समाज के सामने दहेज प्रथा की कुरीतियों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का एक ज्वलंत उदाहरण बन गया है। शादी के कुछ ही महीनों के भीतर एक हंसती-खेलती युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। परिवार का आरोप है कि समर्थ सिंह और उनके परिवार ने दहेज के लिए त्विषा को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसके परिणामस्वरूप यह दुखद घटना घटी। अब जब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, तो उम्मीद जगी है कि सच सामने आएगा और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। पुलिस अब समर्थ सिंह से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि फरार रहने के दौरान उन्हें किन लोगों ने शरण दी और इस पूरी साजिश में और कौन-कौन शामिल था। इस केस ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और चाहे कोई कितना भी रसूखदार क्यों न हो, उसे न्याय की चौखट पर आना ही पड़ता है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Amar Ujala /  🏆 12. in İN

त्विषा शर्मा केस समर्थ सिंह बार काउंसिल दहेज हत्या भोपाल पुलिस

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-22 20:21:09