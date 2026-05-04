साउथ सुपरस्टार थलपति विजय तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में आगे चल रहे हैं। उनकी जीत लगभग तय है, जिसके बाद चेन्नई में उनके घर पर जश्न का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उनके घर की कीमत 70-80 करोड़ रुपये आंकी गई है।

दक्षिण भारत के सुपरस्टार और अब राजनीति में कदम रखने वाले थलपति विजय तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में शानदार जीत की ओर अग्रसर हैं। लगभग निश्चित रूप से उनकी जीत होने वाली है, और इस खुशी के माहौल में उनके घर पर जश्न शुरू हो चुका है। चुनावी नतीजों के बीच, चेन्नई में थलपति विजय के निवास स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। विजय एक बेहद शानदार घर में रहते हैं, जो अपनी भव्यता और सुविधाओं के लिए जाना जाता है। हाउसिविटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, चेन्नई में स्थित थलपति विजय के घर की अनुमानित कीमत 70 से 80 करोड़ रुपये के बीच है। हालांकि, हम इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकते। यह घर एक बेहद प्रतिष्ठित और पॉश इलाके में स्थित है, जो आलीशान घर ों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र का मनोरम दृश्य अत्यंत सुंदर है, क्योंकि यह समुद्र के किनारे स्थित है, जिससे अभिनेता के घर के चारों ओर एक खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता के कारण यहां की संपत्ति की कीमतें भी काफी अधिक हैं। विजय का घर बाहर से किसी महल से कम नहीं लगता, और उनकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए घर के सामने एक विशाल और मजबूत गेट लगा हुआ है। रिपोर्टों के अनुसार, विजय के घर में एक अत्याधुनिक जिम, एक सुंदर और हरा-भरा बगीचा, और एक शानदार स्विमिंग पूल भी शामिल है। सोशल मीडिया पर थलपति विजय के घर की बहुत अधिक तस्वीरें उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन कुछ वीडियो वायरल हुए हैं जिनसे पता चलता है कि उनके घर में बड़ी-बड़ी खिड़कियां हैं जो घर के अंदर प्राकृतिक रोशनी को आने देती हैं। घर के भीतर वेंटिलेशन का विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे हवा का प्रवाह बना रहता है। रिपोर्टों के अनुसार, अभिनेता के घर का लिविंग एरिया पारंपरिक और आधुनिक शैली का एक आदर्श मिश्रण है, जो उनकी व्यक्तिगत पसंद और व्यक्तित्व को दर्शाता है। लिविंग एरिया में आरामदायक आर्मचेयर और सोफा सेट लगे हुए हैं, और लकड़ी की शानदार पैनलिंग की गई है। हैंडमेड आर्टवर्क से लिविंग रूम को सजाया गया है, जो इसे एक अनूठा और आकर्षक रूप देता है। कहा जाता है कि विजय के शानदार घर में हर तरह की विलासिता मौजूद है, जो उन्हें एक आरामदायक और शानदार जीवनशैली प्रदान करती है। यह घर न केवल उनकी सफलता का प्रतीक है, बल्कि उनकी मेहनत और लगन का भी परिणाम है। विजय के घर की भव्यता और सुंदरता उनके प्रशंसकों को भी आकर्षित करती है, जो अक्सर उनके घर के बाहर तस्वीरें लेने और अपनी पसंदीदा स्टार की झलक पाने के लिए आते हैं। उनकी जीत के साथ, यह घर और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि यह अब एक राजनीति क केंद्र भी बन गया है। चुनाव आयोग के आधिकारिक रुझानों के अनुसार, TVK ( थलपति विजय का राजनीति क दल) राज्य की कुल 234 सीटों में से 68 सीटों पर आगे चल रहा है, और मतगणना अभी भी जारी है। यह स्पष्ट है कि थलपति विजय की राजनीति क पारी एक शानदार शुरुआत कर रही है, और उनके प्रशंसक और समर्थक उनकी जीत का जश्न मना रहे हैं। विजय के घर पर जश्न का माहौल है, और उनके शुभचिंतक उन्हें बधाई देने के लिए लगातार आ रहे हैं। यह जीत न केवल उनके लिए, बल्कि उनके सभी समर्थकों के लिए गर्व का क्षण है.

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