थलपति विजय की राजनीतिक सफलता के बीच निजी जिंदगी में उथल-पुथल, पत्नी संगीता ने तलाक की अर्जी दाखिल की

तमिल सुपरस्टार जोसेफ विजय, जिन्हें 'थलपति' के नाम से जाना जाता है, ने राजनीति में शानदार शुरुआत की है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में संकट आ गया है। उनकी पत्नी संगीता सोरनालिंगम ने तलाक की अर्जी दाखिल की है, जिसमें अभिनेता पर अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया गया है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तमिल सुपरस्टार जोसेफ विजय , जिन्हें 'थलपति' के नाम से जाना जाता है, तीन दशक लंबे अपने फिल्मी करियर से अब राजनीति पर ध्यान देने के लिए दूरी बना रहे हैं। साल 2024 में, उन्होंने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपनी पार्टी, ' तमिलगा वेट्री कझगम ' (TVK) लॉन्च की और 4 मई को तमिलनाडु विधान सभा चुनावों में उनकी जीत पक्की हो गई। फिल्मों के बाद राजनीति में भी विजय सुपरहिट हो गए हैं। उनकी राजनीति क पारी शानदार शुरुआत के साथ आगे बढ़ रही है और वे तमिलनाडु की राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहे हैं। उनकी पार्टी, TVK, राज्य में विकास और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। विजय का मानना है कि राजनीति के माध्यम से वह अपने राज्य और लोगों के लिए अधिक सार्थक योगदान दे सकते हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से आह्वान किया है कि वे एकजुट होकर तमिलनाडु को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएं। विजय की राजनीति क महत्वाकांक्षाएं उन्हें एक नए और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में ले जा रही हैं, लेकिन उनके प्रशंसकों और समर्थकों को विश्वास है कि वे इस क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन जितना अच्छी उनकी प्रोफेशनल लाइफ चल रही है उतनी ही उथल-पुथल उनकी पर्सनल लाइफ में मची हुई है। दरअसल कुछ दिन पहले ही विजय की पत्नी ने अभिनेता से तलाक की अर्जी दाखिल की थी। यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैली और प्रशंसकों के बीच चिंता का विषय बन गई। विजय की पत्नी, संगीता सोरनालिंगम , ने चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने विजय पर एक अभिनेत्री के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया है। संगीता का दावा है कि उन्हें अप्रैल 2021 में इस कथित रिश्ते के बारे में पता चला था। उन्होंने आरोप लगाया है कि विजय के इस अफेयर के कारण उन्हें गहरा भावनात्मक दुख हुआ है और उनके बच्चों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। संगीता ने याचिका में यह भी उल्लेख किया है कि विजय ने उनके साथ भावनात्मक दूरी बनाए रखी और जानबूझकर उन्हें अकेला छोड़ दिया। यह मामला अब अदालत में विचाराधीन है और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि अदालत इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। इस बीच, विजय की निजी जिंदगी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। नहीं विजय के तृषा कृष्णन के साथ डेटिंग की अफवाहों ने भी तूल पकड़ा हुआ है। TVK की जीत के बाद तृषा उनसे मिलने उनके घर भी गई थीं, जिससे इन अफवाहों को और बल मिला। विजय और तृषा दोनों ने अभी तक इन अफवाहों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। कौन है विजय की पत्नि?

आइए जानते हैं- कौन हैं संगीता सोरनालिंगम (Sangeetha Sornalingam)?

तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक की पत्नी होने के बावजूद, संगीता सोरनालिंगम ज्यादातर लाइमलाइट से दूर ही रही हैं। यूनाइटेड किंगडम में जन्मी और पली-बढ़ी संगीता, श्रीलंकाई तमिल मूल के एक परिवार से आती हैं। माना जाता है कि उनके पिता UK में रहने वाले एक तमिल उद्योगपति थे। संगीता ने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को निजी रखना पसंद किया है और वह सार्वजनिक कार्यक्रमों में बहुत कम ही दिखाई देती हैं। उनकी सादगी और विनम्र स्वभाव के कारण वह प्रशंसकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। विजय और संगीता की पहली मुलाकात 1996 में, विजय की फिल्म 'पूवे उनक्कागा' (Poove Unakkaga) की सफलता के बाद हुई थी। उस समय विजय की एक फैन रहीं संगीता, उन्हें बधाई देने के लिए लंदन से चेन्नई आई थीं। उनकी सादगी और ईमानदारी से प्रभावित होकर, विजय ने उन्हें अपने परिवार से मिलवाया। समय के साथ, उनका रिश्ता गहरा होता गया, और आखिरकार दोनों परिवारों ने उनकी शादी के लिए सहमति दे दी। विजय और संगीता की शादी 25 अगस्त, 1999 को चेन्नई में हुई थी। विजय और संगीता अलग-अलग धर्मों से हैं; विजय ईसाई हैं और संगीता हिंदू। हालांकि, उनकी शादी पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी। शादी के बाद संगीता लाइमलाइट से दूर ही रहीं; वह शायद ही कभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होती थीं और अपना पूरा ध्यान अपने परिवार की परवरिश पर लगाती थीं। विजय और संगीता के दो बच्चे हैं- जेसन संजय और दिव्या शाशा। उन्होंने अपने बच्चों को मीडिया से दूर रखा है, और वे कभी-कभी ही सार्वजनिक रूप से नजर आते हैं। संगीता ने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी है और वह एक समर्पित पत्नी और मां के रूप में जानी जाती हैं





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