थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' रिलीज से पहले ऑनलाइन लीक, इंडस्ट्री में मचा बवाल

राजनीति में प्रवेश से पहले थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' रिलीज से पहले ही ऑनलाइन लीक हो गई, जिसके बाद मेगास्टार चिरंजीवी सहित कई सेलेब्स ने पायरेसी के खिलाफ आवाज उठाई है और मेकर्स का समर्थन किया है। फिल्म के मेकर्स ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है और पायरेसी को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही है।
राजनीति में प्रवेश करने से पहले थलापति विजय की आखिरी फिल्म ' जन नायकन ' रिलीज से पहले ही ऑनलाइन लीक हो गई है, जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। फिल्म के लीक होने पर मेकर्स ने नाराजगी जताई है और कई सेलेब्स ने भी इस घटना की निंदा की है। मेगास्टार चिरंजीवी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और पायरेसी के खिलाफ लड़ाई में फिल्म निर्माताओं का समर्थन किया है। उन्होंने सभी से सिनेमा का सम्मान करने और पायरेसी को खत्म करने का आग्रह किया है। फिल्म ' जन नायकन ' की टीम के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त
करते हुए, चिरंजीवी ने कहा कि सिनेमा विश्वास, मेहनत और कई लोगों के सामूहिक सपनों का परिणाम है, और ऐसी घटनाएं सभी फिल्म निर्माताओं को प्रभावित करती हैं। उन्होंने सभी से सिनेमा का सम्मान करने और पायरेसी को खत्म करने की जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया। फिल्म के लीक होने की खबर सुनकर, अभिनेता शिवकार्तिकेयन ने भी चिंता व्यक्त की और फिल्म निर्माण में शामिल लोगों की मेहनत को रेखांकित किया। उन्होंने दर्शकों से पायरेसी से बचने और सिनेमाघरों में फिल्म देखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अभिनेता सिबी सत्यराज ने भी 'जन नायकन' के वीडियो लीक होने पर हैरानी जताई। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे लीक हुए वीडियो को न देखें और न ही उन्हें फैलाएं, क्योंकि एक फिल्म बनाने में बहुत पैसा, प्रयास और कड़ी मेहनत लगती है। अभिनेता शांतनु भाग्यराज ने भी लोगों से फिल्म पायरेसी को बढ़ावा न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी का सपना ऑनलाइन बर्बाद हो रहा है, इसलिए लोगों को उनकी मेहनत को एक अग्रेषित क्लिप में नहीं बदलना चाहिए और फिल्म को सिनेमाघरों में सांस लेने देना चाहिए, न कि फोन पर मरने देना चाहिए।\'जन नायकन' के मेकर्स, केवीएन प्रोडक्शंस ने भी इस मामले पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सोशल मीडिया और पायरेट वेबसाइटों पर फिल्म के लीक होने के बाद एक बयान जारी किया है, जिसमें उल्लंघनकर्ताओं से क्लिप हटाने का आग्रह किया गया है और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रोडक्शन हाउस ने कहा है कि फिल्म के कुछ दृश्य और कुछ मामलों में, फिल्म का अधिकांश भाग अज्ञात लोगों द्वारा अवैध रूप से एक्सेस, कॉपी और प्रसारित किया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, वेबसाइटों, टोरेंट या किसी अन्य माध्यम से लीक हुई सामग्री को डाउनलोड करना, देखना, स्टोर करना, फॉरवर्ड करना, शेयर करना, अपलोड करना या प्रसारित करना एक आपराधिक अपराध है और कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि हर डिजिटल गतिविधि का पता लगाया जा सकता है और उन्होंने फोरेंसिक विश्लेषण सहित आवश्यक जांच शुरू कर दी है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। केवीएन प्रोडक्शंस लीक की उत्पत्ति का पता लगाने और प्रसार की कड़ी में सभी व्यक्तियों की पहचान करने का प्रयास कर रहा है।\सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के मुताबिक, यह बताया जा रहा है कि फुटेज एडिटिंग रूम से लिया गया था। फिल्म को मूल रूप से 9 जनवरी 2026 को रिलीज किया जाना था, लेकिन सीबीएफसी से मंजूरी न मिलने के कारण रिलीज में देरी हुई। फिल्म इंडस्ट्री में इस घटना के बाद से पायरेसी के खिलाफ जागरूकता बढ़ रही है। इस घटना ने फिल्म निर्माताओं को उनकी रचनात्मकता की रक्षा के महत्व को याद दिलाया है। फिल्म इंडस्ट्री के कई अन्य सदस्य भी फिल्म और मेकर्स का समर्थन कर रहे हैं
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