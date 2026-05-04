थलापति विजय की राजनीतिक सफलता से उत्साहित वरुण चक्रवर्ती, TVK को 100 से अधिक सीटें मिलने की उम्मीद

अभिनेता थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन कर रही है, जिससे स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने खुशी व्यक्त की है। चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पर विजय को बधाई दी और उनके साथ अपनी पुरानी तस्वीर साझा की।

खेल डेस्क, नई दिल्ली। राजनीति के क्षेत्र में अपने आगमन के साथ ही लोकप्रिय अभिनेता थलापति विजय एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। विजय ने तमिलनाडु की राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया है और विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी, तमिलगा वेट्री कजगम ( TVK ), 100 से अधिक सीटें जीतने की ओर अग्रसर है। थलापति की इस शानदार जीत से प्रसिद्ध स्पिनर वरुण चक्रवर्ती बहुत उत्साहित हैं। विजय की इस सफलता पर चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करके उन्हें बधाई दी है। यह उल्लेखनीय है कि विजय ने केवल दो साल पहले ही अपनी राजनीति क पार्टी की स्थापना की थी और अब उन्होंने चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि, उन्हें स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी यह लगभग निश्चित है कि वे तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इस संभावना से चक्रवर्ती भी बहुत खुश हैं। वरुण चक्रवर्ती ने एक विशेष संदेश दिया। चक्रवर्ती घरेलू क्रिकेट में तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब, विजय की शानदार जीत के बाद, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी साझा की है। उन्होंने विजय के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की है, जिसके कैप्शन में उन्होंने 'अन्ना' लिखा है। वरुण पहले भी कई बार कह चुके हैं कि थलापति विजय और रजनीकांत उनके पसंदीदा अभिनेता हैं। वर्तमान में, चक्रवर्ती इंडियन प्रीमियर लीग ( IPL ) में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे हैं। आईपीएल में उनका प्रदर्शन शुरुआत में थोड़ा कमजोर रहा था, लेकिन अब वे अपनी लय में वापस आ गए हैं। हाल ही में, 4 मई 2026 को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चक्रवर्ती ने 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार मिला। इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत हासिल की, और आईपीएल 2026 में यह उनकी लगातार तीसरी जीत है। चक्रवर्ती पिछले कुछ मैचों से शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और उन्होंने अब तक खेले गए 7 मैचों में कुल 10 विकेट हासिल किए हैं। वह इस सीजन में कोलकाता के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स का अगला मुकाबला 8 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है, और इस मैच में चक्रवर्ती के खेलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, अन्य खेल समाचारों में, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए मैच में रोहित शर्मा की वापसी हुई, जबकि हार्दिक पांड्या को टीम से बाहर रखा गया। लखनऊ ने इस मैच में एक नए खिलाड़ी को डेब्यू कराया। मैच से पहले, क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने लखनऊ के खिलाड़ियों के साथ एक विशेष क्षण बिताया और उनका दिन बना दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वरुण चक्रवर्ती ने थलापति विजय को बधाई देते हुए एक तस्वीर भी साझा की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। थलापति विजय की राजनीति क सफलता और वरुण चक्रवर्ती का खेल में शानदार प्रदर्शन, दोनों ही तमिलनाडु के लिए गर्व की बात हैं। थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम ( TVK ) का प्रदर्शन तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत कर सकता है, और वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2026 में आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में तमिलनाडु की राजनीति और आईपीएल 2026 में क्या होता है। थलापति विजय की राजनीति क यात्रा और वरुण चक्रवर्ती का क्रिकेट करियर, दोनों ही युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक हैं.

खेल डेस्क, नई दिल्ली। राजनीति के क्षेत्र में अपने आगमन के साथ ही लोकप्रिय अभिनेता थलापति विजय एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। विजय ने तमिलनाडु की राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया है और विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी, तमिलगा वेट्री कजगम (TVK), 100 से अधिक सीटें जीतने की ओर अग्रसर है। थलापति की इस शानदार जीत से प्रसिद्ध स्पिनर वरुण चक्रवर्ती बहुत उत्साहित हैं। विजय की इस सफलता पर चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करके उन्हें बधाई दी है। यह उल्लेखनीय है कि विजय ने केवल दो साल पहले ही अपनी राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी और अब उन्होंने चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि, उन्हें स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी यह लगभग निश्चित है कि वे तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इस संभावना से चक्रवर्ती भी बहुत खुश हैं। वरुण चक्रवर्ती ने एक विशेष संदेश दिया। चक्रवर्ती घरेलू क्रिकेट में तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब, विजय की शानदार जीत के बाद, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी साझा की है। उन्होंने विजय के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की है, जिसके कैप्शन में उन्होंने 'अन्ना' लिखा है। वरुण पहले भी कई बार कह चुके हैं कि थलापति विजय और रजनीकांत उनके पसंदीदा अभिनेता हैं। वर्तमान में, चक्रवर्ती इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे हैं। आईपीएल में उनका प्रदर्शन शुरुआत में थोड़ा कमजोर रहा था, लेकिन अब वे अपनी लय में वापस आ गए हैं। हाल ही में, 4 मई 2026 को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चक्रवर्ती ने 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार मिला। इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत हासिल की, और आईपीएल 2026 में यह उनकी लगातार तीसरी जीत है। चक्रवर्ती पिछले कुछ मैचों से शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और उन्होंने अब तक खेले गए 7 मैचों में कुल 10 विकेट हासिल किए हैं। वह इस सीजन में कोलकाता के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स का अगला मुकाबला 8 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है, और इस मैच में चक्रवर्ती के खेलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, अन्य खेल समाचारों में, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए मैच में रोहित शर्मा की वापसी हुई, जबकि हार्दिक पांड्या को टीम से बाहर रखा गया। लखनऊ ने इस मैच में एक नए खिलाड़ी को डेब्यू कराया। मैच से पहले, क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने लखनऊ के खिलाड़ियों के साथ एक विशेष क्षण बिताया और उनका दिन बना दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वरुण चक्रवर्ती ने थलापति विजय को बधाई देते हुए एक तस्वीर भी साझा की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। थलापति विजय की राजनीतिक सफलता और वरुण चक्रवर्ती का खेल में शानदार प्रदर्शन, दोनों ही तमिलनाडु के लिए गर्व की बात हैं। थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) का प्रदर्शन तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत कर सकता है, और वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2026 में आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में तमिलनाडु की राजनीति और आईपीएल 2026 में क्या होता है। थलापति विजय की राजनीतिक यात्रा और वरुण चक्रवर्ती का क्रिकेट करियर, दोनों ही युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक हैं





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