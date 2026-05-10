थलापति विजय की टॉप फिल्मों का जिक्र: 'लियो', 'थुपाक्की', 'शाहजहां', 'घिल्ली', 'तिरुपाची'

थलापति विजय इन दिनों अपनी नई राजनीतिक पारी को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने पर्दे पर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है. विजय सिर्फ फिल्मों के ही नहीं, बल्कि बॉक्स ऑफिस के भी असली 'किंग' माने जाते हैं. उनके अभिनय में एक्शन, इमोशन और रोमांस का ऐसा मेल है, जिसने हर जनरेशन के दर्शकों को अपना दीवाना बनाया है. और पढ़ेंचाहे 'घिल्ली' का जोश हो, 'थुपाक्की' का स्टाइल या फिर 'लियो' का जबरदस्त एक्शन, विजय की फिल्मों ने हमेशा नया इतिहास रचा है. चलिए, एक नजर डालते हैं थलापति की उन टॉप फिल्मों पर जो इन दिनों ओटीटी (OTT) पर धूम मचा रही हैं.

एक्टर से पॉलिटिशियन बने थलापति विजय इन दिनों अपनी नई राजनीतिक पारी को लेकर सुर्खियों में हैं. राजनीति के मैदान में उतरने से पहले उन्होंने पर्दे पर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है.

विजय सिर्फ फिल्मों के ही नहीं, बल्कि बॉक्स ऑफिस के भी असली 'किंग' माने जाते हैं. उनके अभिनय में एक्शन, इमोशन और रोमांस का ऐसा मेल है, जिसने हर जनरेशन के दर्शकों को अपना दीवाना बनाया है. और पढ़ेंचाहे 'घिल्ली' का जोश हो, 'थुपाक्की' का स्टाइल या फिर 'लियो' का जबरदस्त एक्शन, विजय की फिल्मों ने हमेशा नया इतिहास रचा है.

चलिए, एक नजर डालते हैं थलापति की उन टॉप फिल्मों पर जो इन दिनों ओटीटी (OTT) पर धूम मचा रही हैं





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