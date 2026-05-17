थाईलैंड ओपन बैडमिंटन: सात्विक और चिराग को फाइनल में मिली हार, इंडोनेशियाई जोड़ी ने जीता खिताब

थाईलैंड ओपन सुपर 500 के पुरुष डबल्स फाइनल में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को इंडोनेशिया के लियो और डेनियल से हार का सामना करना पड़ा और वे उपविजेता रहे।

थाईलैंड ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय स्टार जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को एक बेहद कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इस रोमांचक मैच में उन्हें इंडोनेशिया की जोड़ी लियो राली कार्नांडो और डेनियल मार्टिन के हाथों मात मिली, जिसके कारण भारतीय जोड़ी को उपविजेता यानी सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। सात्विक और चिराग, जो वर्तमान में विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर काबिज हैं, से इस टूर्नामेंट में बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन फाइनल के निर्णायक क्षणों में वे अपनी लय बरकरार नहीं रख पाए। यह मुकाबला न केवल शारीरिक क्षमता की परीक्षा था, बल्कि मानसिक मजबूती का भी बड़ा इम्तिहान था, जिसमें इंडोनेशिया ई जोड़ी ने अंततः बाजी मारी। मैच के पहले गेम की बात करें तो सात्विक और चिराग पूरी तरह से लय से बाहर नजर आए। कोर्ट पर उनकी आपसी तालमेल और स्मैश की सटीकता में कमी दिखी, जिसका पूरा फायदा इंडोनेशिया ई खिलाड़ियों ने उठाया। लियो और डेनियल ने खेल की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और भारतीय जोड़ी को संभलने का कोई मौका नहीं दिया। पहले गेम में सात्विक और चिराग काफी संघर्ष करते दिखे, लेकिन वे प्रतिद्वंद्वियों की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सके और पहला गेम 12-21 के बड़े अंतर से हार गए। इस स्थिति में ऐसा लग रहा था कि मैच एकतरफा हो जाएगा और भारतीय जोड़ी आसानी से मैच हार जाएगी, लेकिन दूसरे गेम में कहानी पूरी तरह बदल गई। दूसरे गेम में सात्विक और चिराग ने जबरदस्त वापसी की और अपनी मानसिक दृढ़ता का परिचय दिया। उन्होंने खेल की रणनीति बदली और अधिक आक्रामक होकर खेल ना शुरू किया। मैच इतना रोमांचक मोड़ पर पहुँच गया कि स्कोर बराबरी पर आ गया और मुकाबला निर्णायक मोड़ पर जा खड़ा हुआ। भारतीय जोड़ी ने अविश्वसनीय खेल दिखाते हुए चार चैंपियनशिप पॉइंट बचाए, जिससे स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की धड़कनें बढ़ गईं। ऐसा लग रहा था कि वे मैच को निर्णायक तीसरे गेम तक ले जाएंगे, लेकिन अंततः इंडोनेशिया ई जोड़ी ने दबाव को बेहतर तरीके से संभाला और दूसरे गेम को 25-23 से अपने नाम कर लिया। इस हार के साथ ही सात्विक और चिराग का थाईलैंड ओपन का सफर समाप्त हो गया। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यह हार सात्विक और चिराग के लिए काफी चौंकाने वाली थी क्योंकि इससे पहले इन दोनों जोड़ियों के बीच हुए सभी चार मुकाबलों में भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज की थी। यह पहली बार था जब लियो राली कार्नांडो और डेनियल मार्टिन ने सात्विक और चिराग को हराने में सफलता हासिल की। गौरतलब है कि सात्विक और चिराग ने साल 2019 और 2024 में इस प्रतिष्ठित खिताब को अपने नाम किया था, जिससे इस बार की हार और भी अधिक खली। इसके अलावा, यह भारतीय जोड़ी पिछले एक साल में काफी उतार-चढ़ाव से गुजरी है, जहाँ वे चाइना मास्टर्स और हांगकांग ओपन जैसे बड़े टूर्नामेंटों के फाइनल में पहुँचकर भी उपविजेता ही रहे थे। इस हार के बावजूद, सात्विक और चिराग का प्रदर्शन यह दर्शाता है कि वे अभी भी दुनिया की शीर्ष जोड़ियों में से एक हैं। दूसरे गेम में जिस तरह से उन्होंने वापसी की कोशिश की, वह उनके जुझारूपन को साबित करता है। हालांकि, विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए उन्हें अपने खेल में निरंतरता लाने और दबाव के क्षणों में बेहतर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। बैडमिंटन के वैश्विक परिदृश्य में इंडोनेशिया ई जोड़ियां हमेशा से मजबूत रही हैं, और इस जीत ने यह साबित कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कितनी कड़ी हो गई है। भारतीय प्रशंसकों को उम्मीद होगी कि वे अपनी गलतियों से सीखेंगे और आने वाले आगामी टूर्नामेंटों में फिर से स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाएंगे.

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