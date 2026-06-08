विशेषज्ञों ने कहा कि थायरॉइड हार्मोन का असंतुलन नेत्र संबंधी समस्याओं को बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे लक्षण दिखाई देने पर मरीजों को तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए, ताकि समय रहते इलाज शुरू किया जा सके।

थायरॉइड हार्मोन का असंतुलन नेत्र संबंधी समस्याओं को बढ़ावा दे सकता है। विशेषज्ञ ों के अनुसार, थायरॉइड हार्मोन का स्तर बढ़ने पर लगभग 20 प्रतिशत मरीजों में आंखों से जुड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इस जानकारी को सोमवार को SGPGI के एंडोक्राइनोलॉजी विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यशाला में एम्स रायबरेली के विशेषज्ञ डॉ.

मधुकर मित्तल ने दी। उन्होंने कहा कि ऐसे लक्षण दिखाई देने पर मरीजों को तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए, ताकि समय रहते इलाज शुरू किया जा सके। डॉ. मधुकर मित्तल ने जन्मजात हाइपोथायरायडिज्म की समय पर पहचान के लिए नवजात शिशुओं की अनिवार्य स्क्रीनिंग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच से बीमारी का जल्द पता लगाकर बच्चों को भविष्य में होने वाली जटिलताओं से बचाया जा सकता है। एम्स पटना के डॉ.

सिद्धनाथ सुधांशु ने कहा कि कई देशों में जन्म के 48 घंटे के भीतर नवजात शिशुओं की थायरॉइड जांच अनिवार्य है। भारत में यह व्यवस्था अभी सीमित स्तर पर लागू है। गुजरात, गोवा और केरल जैसे कुछ राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसे पूरे देश में लागू करने की आवश्यकता है। पटना समेत 8 जिलों में तेज बारिश की संभावना है, और हिमाचल में अगले 48 घंटे में हीटवेव का अलर्ट जारी है। मानसून की भविष्यवाणी करने के लिए 6 साल के डेटा का एनालिसिस किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने अजीब स्थिति पैदा की है





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