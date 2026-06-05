थिरुपरनकुंद्रम दीपथून विवाद: मद्रास हाईकोर्ट ने TVK सरकार से रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने थलपति विजय की अगुवाई वाली तमिलगा वेत्री कषगम सरकार को थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर 'दीपथून' पर दीपक जलाने से जुड़े मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया है। पिछली डीएमके सरकार ने इस आदेश का उल्लंघन किया था, जिससे कई अपीलें लंबित हैं। कोर्ट ने सुनवाई को 22 जून तक टाल दिया है।

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने थलपति विजय की अगुवाई वाली तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) सरकार को आदेश दिया है कि वह थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर मौजूद 'दीपथून' (दीपक स्तंभ) के ऊपर दीपक जलाने से जुड़े मामले पर अपना रुख स्पष्ट करे। दरअसल थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपथून विवाद से हिंदू, मुस्लिम और जैन कुल तीन पक्ष जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने स्टालिन सरकार के रुख का विरोध किया था। वहीं हिंदू संगठनों ने सरकार को सनातन विरोधी बताते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। अब सीएम जोसेफ विजय को फूंक-फूंककर कदम रखना होगा। अब इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) सरकार क्या रुख अपनाएगी। इस बीच मदुरै हाईकोर्ट बेंच ने तमिलनाडु सरकार को कोर्ट की अवमानना के मामले में अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। यह मामला इसलिए दायर किया गया था क्योंकि थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर बने खंभे पर दीपक नहीं जलाया गया था, जबकि सिंगल जज ने ऐसा करने का आदेश दिया था। पिछली डीएमके सरकार की ओर से कोर्ट के आदेश को लागू न करने के कारण कई अपीलें दायर की गई थीं जो अभी तक लंबित हैं। जब अप्रैल में जस्टिस एन जोथिरामन और सतीशकुमार की बेंच के सामने इन याचिकाओं पर सुनवाई हुई, तो जजों ने कहा कि इस मामले से जुड़े कानूनी मुद्दों को सुलझाने की जरूरत है। पिछली DMK सरकार ने कुछ ऐसे रुख अपनाए थे जो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते थे। खास तौर पर सरकार का तर्क था कि दीपक को उसी पारंपरिक जगह पर जलाया जाना चाहिए जहां इसे सदियों से जलाया जाता रहा है, और पहाड़ी की चोटी पर बने खंभे पर इसे जलाने से कानून-व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा DMK सरकार ने बीजेपी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वह तमिलनाडु में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के इरादे से ऐसी हरकतें कर रही है। सरकार ने कोर्ट के आदेश को मानने से भी इनकार कर दिया, जिसका कारण उसी पहाड़ी पर सिकंदर दरगाह की मौजूदगी और अनावश्यक टकराव की आशंका को बताया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि हालांकि पिछली तमिलनाडु सरकार हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार काम करने में विफल रही थी, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि मौजूदा सरकार इसे लागू करेगी। याचिकाकर्ता रामा रविकुमार ने यह भी कहा कि उन्हें सरकार को जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय देने पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, दरगाह पक्ष ने भी अनुरोध किया है कि सिंगल जज के आदेश के खिलाफ उनकी अपील को स्वीकार किया जाए। इस मामले पर अपनी राय रखते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों को सलाह दी कि वे किसी आसान से मुद्दे को उलझाएं नहीं। कोर्ट ने आगे कहा कि हम तय करेंगे कि सिंगल जज का आदेश सही है या नहीं। यह एक लोकतांत्रिक देश है...

लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। इसी को देखते हुए कोर्ट ने सुनवाई को 22 जून तक टालने का आदेश दिया है





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