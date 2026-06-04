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दक्षिणी दिल्ली के हौज रानी में आग से दंपती की दुखद मौत

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दक्षिणी दिल्ली के हौज रानी में आग से दंपती की दुखद मौत
दक्षिणी दिल्लीहौज रानीअवैध होटल
📆04-06-2026 23:32:00
📰Dainik Jagran
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दक्षिणी दिल्ली के हौज रानी में एक अवैध होटल में आग लगने से एक दंपती की दुखद मौत हो गई। आग से बचने के लिए वे वॉशरूम में बंद हो गए थे, लेकिन धुएं से दम घोंटने वाले धुएं ने उनकी सांसें छीन लीं।

दक्षिणी दिल्ली के हौज रानी में एक अवैध होटल में आग लगने से एक दंपती की दुखद मौत हो गई। आग से बचने के लिए वे वॉशरूम में बंद हो गए थे, लेकिन धुएं से दममालवीय नगर के हौजरानी स्थित अवैध होटल में लगी आग के बाद जांच करती दिल्ली सरकार की और गठित संयुक्त टीम। विपिन शर्माजागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली । हौजरानी के अवैध होटल में लगी आग में जहां कई लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, वहीं एक दंपती आखिरी सांस तक एक-दूसरे का सहारा बनकर प्रेम, भरोसे और बेबसी की कहानी बयां कर गया। एक ऐसी कहानी जिसे शायद प्रत्यक्षदर्शी कभी भुला ना पाएंगे। पति-पत्नी को जब बचाव दल के लोगों ने बाहर निकाला तो उनकी भी आंखें नम हो गईं। आग से बचने की कोशिश में दोनों ने होटल के वाशरूम में खुद को लॉक कर लिया था। इस उम्मीद में कि वो आग से बच जाएंगे और बचाव दल समय रहते पहुंच जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। आग से तो दोनों बच गए लेकिन, दम घोंटने वाले धुएं ने उनकी सांसें छीन लीं। जब तक बचावकर्मी वहां पहुंचे तो दोनों ने एक-दूसरे की बांहों में दम तोड़ दिया था।बचाव कार्य में जुटे व्यक्ति ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर एक वाशरूम अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ने पर जो दृश्य दिखा उसने भीतर तक झकझोर दिया। वाशरूम की टायलेट सीट पर महिला बैठी थी और पास में ही चेयर पर पति था। दोनों ने एक-दूसरे को थामा हुआ था और उसी अवस्था में दोनों की दम घुटने से मौत हो गई। दोनों शायद एक-दूसरे को ढांढस बंधाते हुए हमेशा के लिए खामोश हो गए थे। दिल्ली अग्निकांड: 2 साल पहले ही गुरुग्राम आए थे CA विवेक अग्रवाल, सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर लेते थे हिस्सामालवीय नगर अग्निकांड: लापरवाही से अव्यवस्था तक...

दिल्ली पुलिस व अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट में कई खुलासे प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वे लोग आग की चपेट में तो नहीं आए, लेकिन घने धुएं और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। बचावकर्मियों ने दोनों को बाहर निकालकर सीपीआर देने की भी कोशिश भी की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी

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Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

दक्षिणी दिल्ली हौज रानी अवैध होटल आग दंपती की मौत

 

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