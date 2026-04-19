दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने विशेष निरीक्षक जनरल की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने का आग्रह दोहराया

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए एक विशेष निरीक्षक जनरल की नियुक्ति प्रक्रिया को राष्ट्रीय असेंबली से अविलंब शुरू करने की मांग की है। यह पद राष्ट्रपति के परिवार और अन्य अधिकारियों से जुड़े कदाचार की निगरानी करेगा, जिसका उद्देश्य सरकारी तंत्र में अनुशासन और जनता का विश्वास बढ़ाना है।

सियोल, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने राष्ट्रीय असेंबली से एक विशेष निरीक्षक जनरल की नियुक्ति की प्रक्रिया को अविलंब शुरू करने का अपना आग्रह दोहराया है। यह नियुक्त अधिकारी राष्ट्रपति के परिवार और अन्य प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों की गहन जांच करने के लिए अधिकृत होगा। यह महत्वपूर्ण जानकारी एक वरिष्ठ राष्ट्रपति सहायक ने रविवार को साझा की।

राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ, कांग हून-सिक ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि राष्ट्रपति ली का दृढ़ विश्वास है कि इस स्वतंत्र निरीक्षक जनरल की नियुक्ति अत्यंत आवश्यक है। यह पद सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रपति की पत्नी और उनके निकट संबंधियों से जुड़े किसी भी प्रकार के कदाचार की निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से निगरानी की जा सके। राष्ट्रपति का मानना है कि इस तरह की पारदर्शिता सरकारी तंत्र में अनुशासनात्मक ढांचे को मजबूत करेगी और जनता के विश्वास को भी गहरा करेगी। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति मून जे-इन और यून सुक-येओल दोनों ने अपने कार्यकाल के दौरान इस महत्वपूर्ण पद पर किसी को नियुक्त करने की जहमत नहीं उठाई थी। वर्तमान में, पूर्व राष्ट्रपति यून सुक-येओल और उनकी पत्नी किम केओन-ही अगस्त से गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं और उन्हें जेल में रखा गया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से, जो स्वयं को प्रभावशाली बताता था, 2.7 करोड़ वॉन (लगभग 1.83 लाख डॉलर) मूल्य के गुप्त ओपिनियन पोल के नतीजे मुफ्त में प्राप्त किए थे। इस कथित सौदे के बदले में, जून 2022 के उपचुनाव में पीपल पावर पार्टी के पूर्व सांसद किम यंग-सन को पार्टी का टिकट दिलाने में मदद की गई थी।

इस संदर्भ में, कांग हून-सिक ने आगे विस्तार से बताया, “राष्ट्रपति ली का यह दृढ़ मत है कि एक स्वतंत्र निरीक्षक जनरल की नियुक्ति लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों और जनता की संप्रभुता के अनुरूप है। उनका मानना है कि हर शक्ति का संस्थागत निरीक्षण आवश्यक है ताकि किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोका जा सके।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया, “राष्ट्रपति इस मामले को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और इसीलिए हम राष्ट्रीय असेंबली से पुरजोर अनुरोध करते हैं कि वे इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं।”

यह उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र निरीक्षक जनरल का यह पद पहली बार 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क ग्यून-हे के कार्यकाल के दौरान स्थापित किया गया था। हालांकि, 2016 से यह पद रिक्त चला आ रहा है। मौजूदा कानून के अनुसार, राष्ट्रीय असेंबली को ऐसे तीन उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित करने होते हैं जिनके पास कम से कम 15 साल का कानूनी अनुभव हो। इन्हीं में से एक उम्मीदवार का चयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति ली ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान इस पद को शीघ्र भरने का एक महत्वपूर्ण चुनावी वादा किया था, लेकिन विडंबना यह है कि राष्ट्रीय असेंबली में अब तक इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति दर्ज नहीं की जा सकी है। यह स्थिति प्रणालीगत देरी और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को दर्शाती है, जिससे भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों पर प्रश्नचिन्ह लगता है।

इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय असेंबली की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे संभावित उम्मीदवारों का प्रारंभिक चयन करते हैं। राष्ट्रपति का कार्य उस सूची में से अंतिम चयन करना होता है। हालांकि, असेंबली द्वारा विलंब किए जाने के कारण, राष्ट्रपति की मंशाओं को साकार करने में बाधा आ रही है। यह स्थिति देश में सुशासन और पारदर्शिता को लेकर चल रही बहस को और तेज करती है। जनता की उम्मीदें राष्ट्रपति ली पर टिकी हैं कि वे इस गतिरोध को तोड़ने में सफल होंगे और एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र स्थापित कर पाएंगे।

यह पद सिर्फ राष्ट्रपति के परिवार तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापक रूप से सरकारी अधिकारियों के आचरण की भी निगरानी करेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सत्ता का दुरुपयोग न हो और जनता के धन का सही उपयोग हो। दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देश में, जहां पारदर्शिता और जवाबदेही को उच्च प्राथमिकता दी जाती है, ऐसे पदों का खाली रहना चिंता का विषय है। राष्ट्रपति ली का यह दोहराया गया आग्रह इस दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, बशर्ते कि राष्ट्रीय असेंबली भी सहयोग करे। - आईएएनएस एवाई/डीकेपी अस्वीकरण: यह समाचार आईएएनएस समाचार फ़ीड से सीधे प्रकाशित किया गया है। न्यूज़ नेशन टीम ने इसमें किसी भी तरह का संपादन नहीं किया है। संबंधित समाचार के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी न्यूज़ एजेंसी की ही होगी





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