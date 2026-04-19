दक्षिण कोरिया ने अप्रैल क्रांति की 66वीं वर्षगांठ मनाई, लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प

दक्षिण कोरिया ने 19 अप्रैल को अप्रैल क्रांति की 66वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर राष्ट्रपति ली जे-युंग ने 1960 के विद्रोह की भावना को याद किया और भविष्य में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का संकल्प लिया। उन्होंने क्रांति की तुलना हाल की एक राजनीतिक घटना से की और तानाशाही के खतरों के प्रति आगाह किया।

सोल, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया रविवार को अप्रैल क्रांति की 66वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह क्रांति देश के प्रथम राष्ट्रपति री सिंग-मैन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आम जनता का एक ज्वलंत आंदोलन था, जिसने आखिरकार 19 अप्रैल 1960 को सफलता हासिल की और राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। वर्तमान राष्ट्रपति ली जे-युंग ने इस ऐतिहासिक दिवस को स्मरण करते हुए भविष्य में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प लिया।

अप्रैल क्रांति की 66वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिए गए अपने संबोधन में, राष्ट्रपति ली ने 1960 के विद्रोह की भावना की तुलना हाल की एक घटना से की, जिसे उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक-योल द्वारा 2024 में मार्शल लॉ लागू करने के कथित प्रयास के समान बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किस प्रकार आम लोगों की सामूहिक आवाज और दृढ़ता ने एक अहंकारी और अन्यायपूर्ण शासन को उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरी सोल में 19 अप्रैल के राष्ट्रीय समाधि स्थल पर बोलते हुए, ली ने कहा, यह 19 अप्रैल के विद्रोह की वह भावना थी जिसने क्रूर तानाशाही को समाप्त कर दिया था और जो कोरिया गणराज्य के संविधान की नींव में निहित है। इसी भावना ने दक्षिण कोरिया को दिसंबर 2024 में एक ऐसे विद्रोह के कगार से उबरने में मदद की, जो शायद गणतंत्र के लिए एक काला अध्याय बन सकता था।

राष्ट्रपति ने लोकतंत्र की निरंतर रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यदि हम अपने लोकतंत्र की पहरेदारी नहीं करेंगे, तो हम उन जन-विरोधी ताकतों को अपनी स्वतंत्रता को फिर से छीनने और हमारे लोगों के कीमती जीवन को कुचलने से नहीं रोक पाएंगे। ली ने स्पष्ट किया कि तानाशाही कभी भी गरीब और कमजोर वर्गों के प्रति कोई दया नहीं दिखाती है, और वह अपने शासन को बनाए रखने के लिए लोकतंत्र का गला घोंटने को उचित ठहराती है। उन्होंने आगे कहा, इसलिए, मैं लगातार इस बात पर जोर देता रहा हूं कि राजनीति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों की आजीविका और कल्याण की चिंता करना है, क्योंकि किसी भी देश के अस्तित्व का आधार उसके नागरिक ही होते हैं। उन्होंने इस बात पर दृढ़ता व्यक्त की कि वे स्वतंत्रता, समानता, एकता और एकजुटता पर आधारित उस लोकतंत्र को बनाए रखेंगे, जो कोरियाई लोगों के डीएनए में गहराई से समाया हुआ है।

राष्ट्रपति ली ने 1960 के विद्रोह में अपनी जान गंवाने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने उनके बलिदान को कभी न भूलने का संकल्प भी लिया। 19 अप्रैल का नागरिक विद्रोह उस समय सत्तासीन री सरकार द्वारा राष्ट्रपति चुनावों में की गई वोटों की हेराफेरी के खिलाफ जनता के भारी आक्रोश का परिणाम था। देश भर में छात्रों द्वारा शुरू किए गए विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला का समापन 19 अप्रैल को हिंसक झड़पों में हुआ, जिसमें हथियारबंद पुलिस के साथ मुकाबला करते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारी मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए। इस जन विद्रोह ने अंततः री सिंग-मैन को 12 साल के शासन के बाद पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था।

राष्ट्रपति ली जे-युंग ने 1960 के अप्रैल क्रांति के 66वें वर्षगांठ के अवसर पर अपने संबोधन में, उस ऐतिहासिक आंदोलन की तुलना हाल की एक घटना से की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आम जनता के विरोध ने एक दमनकारी शासन को उखाड़ फेंका था, उसी प्रकार दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ की संभावित कोशिश को भी जन-शक्ति के माध्यम से निष्प्रभावी किया गया। राष्ट्रपति ली के अनुसार, 19 अप्रैल के विद्रोह की भावना ने न केवल क्रूर तानाशाही को समाप्त किया, बल्कि यह कोरिया गणराज्य के संविधान में भी गहराई से निहित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसी भावना ने दक्षिण कोरिया को दिसंबर 2024 की कठिन परिस्थिति से निकलने में मदद की। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि लोकतंत्र की रक्षा करना सर्वोपरि है, क्योंकि इसके बिना, स्वतंत्रता और लोगों के जीवन को खतरा हो सकता है।

राष्ट्रपति ने तानाशाही की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए कहा कि वह गरीबों और कमजोरों पर अत्याचार करती है और अपने स्वार्थ के लिए लोकतंत्र को नष्ट करने में भी संकोच नहीं करती। इसलिए, उन्होंने राजनीतिज्ञों के लिए लोगों की आजीविका और कल्याण को प्राथमिकता देने के महत्व पर बल दिया, क्योंकि जनता ही राष्ट्र की असली नींव है। उन्होंने इस बात पर दृढ़ता व्यक्त की कि वे स्वतंत्रता, समानता, एकता और एकजुटता जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित शासन को बनाए रखेंगे, क्योंकि ये मूल्य कोरियाई लोगों के चरित्र का अभिन्न अंग हैं। राष्ट्रपति ली ने उन छात्रों को भी स्मरण किया जिन्होंने 1960 के विद्रोह में अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति व्यक्त की और उनके बलिदान को हमेशा याद रखने का संकल्प लिया।

19 अप्रैल का नागरिक विद्रोह तत्कालीन राष्ट्रपति री सिंग-मैन की सरकार द्वारा राष्ट्रपति चुनावों में की गई धांधली के खिलाफ भड़का था। देशव्यापी छात्र विरोध प्रदर्शनों का अंतिम चरण 19 अप्रैल को हुआ, जिसमें पुलिस के साथ हुई हिंसक झड़पों में कई छात्र मारे गए या घायल हो गए। इस जन आंदोलन ने आखिरकार री सिंग-मैन को 12 साल बाद सत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया।

अप्रैल क्रांति, जो 19 अप्रैल 1960 को घटित हुई थी, दक्षिण कोरिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह क्रांति तत्कालीन राष्ट्रपति री सिंग-मैन की सत्तावादी और जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ छात्रों और आम नागरिकों का एक विशाल और शक्तिशाली आंदोलन था। चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली और सरकारी दमन के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा था, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। 19 अप्रैल को, यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया, जब पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें कई निर्दोष नागरिक मारे गए और घायल हुए। इस खूनी संघर्ष के बावजूद, जन-शक्ति के दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा और राष्ट्रपति री सिंग-मैन को अंततः अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस क्रांति ने न केवल दक्षिण कोरिया में लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि इसने यह भी साबित कर दिया कि जन-शक्ति किसी भी सत्तावादी शासन को उखाड़ फेंकने में सक्षम है।

वर्तमान राष्ट्रपति ली जे-युंग ने 66वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने संबोधन में, इस क्रांति के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने 1960 के विद्रोह की तुलना दिसंबर 2024 में एक संभावित राजनीतिक संकट से की, जिसे जन-आंदोलन की भावना से सफलतापूर्वक टाला गया। राष्ट्रपति ली ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र की रक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है और इसके लिए निरंतर सतर्कता और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। उन्होंने जोर दिया कि तानाशाही हमेशा कमजोरों का शोषण करती है और अपने कुटिल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट करने का प्रयास करती है। इसलिए, उनका मानना है कि राजनीतिज्ञों का प्राथमिक कर्तव्य अपने नागरिकों की भलाई और आजीविका सुनिश्चित करना है, क्योंकि वे ही राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता, एकता और एकजुटता के उन लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने का संकल्प लिया, जो कोरियाई समाज के ताने-बाने में गहराई से बुने हुए हैं। राष्ट्रपति ली ने उन सभी को भी याद किया जिन्होंने इस क्रांति में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, और उनके बलिदान के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने यह भी संकल्प लिया कि उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। यह क्रांति दक्षिण कोरिया के लोगों के लिए एक स्थायी प्रेरणा है, जो उन्हें हमेशा अपने लोकतांत्रिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है।





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