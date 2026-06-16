दक्षिण हरियाणा के 66 ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की योजना

एनसीआर प्लानिंग बोर्ड (एनसीआरपीबी) ने दक्षिण हरियाणा के 66 ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थलों को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की योजना पर आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की है। यह कदम हरियाणा की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को बढ़ावा देने और पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए उब委ी गई है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद जिलों में स्थित कई महत्वपूर्ण स्थलों को शामिल करते हुए इनमें से कई स्थलों को हरियाणा सरकार पहले से ही विकसित करने की योजना बना रखी थी। एनसीआरपीबी की आर्थिक सहायता से यह योजना और अधिक प्रभावी होने की संभावना है।

दक्षिण हरियाणा के 66 ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थलों को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने इस योजना को आर्थिक सहयोग दने की घोषणा की है। महेंद्रगढ़ , रेवाड़ी, गुरुग्राम , पलवल , फरीदाबाद जिलों में स्थित इन स्थलों में से कई स्थलों को हरियाणा सरकार पहले से ही विकसित करने की योजना बना रखी थी। एनसीआरपीबी की मदद से यह योजना बेहतर तरीके से साकार होने की उम्मीद है। महेंद्रगढ़ जिले से नारनौल में बीरबल का छत्ता, चोर गुबंद, इस्लामपुरा किला, जल महल, मिर्जा अलीजान का तख्त व बावड़ी, पीर तुर्कमान का मकबरा, शाह कुलीखान का मकबरा, शोभा सागर, इब्राहम खान शूरी का मकबरा, शाह निजाम का मकबरा, शाह विलायत का मकबरा, त्रिपोलिया दरवाजा शामिल हैं। पलवल जिले के बाबा उदासनाथ मंदिर, दौजी मंदिर, पंचायत मंदिर, पांडव वन, बाग वाला तालाब, बड़ा तालाब, भगवती भक्ति आश्रम, बावल का किला, घंटेश्वर मंदिर, लाल नकाब, तुर्कियावास मकबरा इनमें से हैं। फरीदाबाद में हरियाणा के सबसे पुराने अरावली गोल्फ कोर्स को इस बजट में विश्वस्तरीय रिक्रिएशन एवं स्पोर्टस डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी। इसे एनसीआरपीबी ने रीजनल प्लान 2041 में शामिल किया है। आनंदपुर बांध, जिमखाना क्लब, मुगल ब्रिज, नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम, नाहर सिंह पैलेस, राजहंस कन्वेंशन सेंटर, रोज गार्डन, सूरजकुंड भी इस योजना में शामिल हैं। गुरुग्राम के अरण्य ग्रीन फार्म, अराइज फार्म, बादशाहपुर फोर्ट, घोस अली शाह की बावड़ी, बेगम समरू पैलेस, काउन सराय, डीएलएफ गोल्फ एंड कंट्री क्लब, गोल्ड ग्रीन्स गोल्फ एंड रिजाेर्ट, गोल्डन टर्टल फार्म विलेज, आइटीसी क्लासिक गोल्फ रिजाेर्ट, जान हाल, कर्मा लेकलैंड गोल्फ कोर्स, किंगडम आफ ड्रिम्स, मानेसर गोल्फ कोर्स, अलावर्दी खान की मास्क एंड सराय, शीतला माता मंदिर, शीश महल भी शामिल हैं। सुलतानपुर बर्ड सेंच्यूरी, तारूधान गोल्फ कोर्स, टेरी गोल्फ कोर्स, द गोल्फ रिट्रीट फार्म भी इस योजना के अंतर्गत विकसित किए जाएंगे.

दक्षिण हरियाणा के 66 ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थलों को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने इस योजना को आर्थिक सहयोग दने की घोषणा की है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद जिलों में स्थित इन स्थलों में से कई स्थलों को हरियाणा सरकार पहले से ही विकसित करने की योजना बना रखी थी। एनसीआरपीबी की मदद से यह योजना बेहतर तरीके से साकार होने की उम्मीद है। महेंद्रगढ़ जिले से नारनौल में बीरबल का छत्ता, चोर गुबंद, इस्लामपुरा किला, जल महल, मिर्जा अलीजान का तख्त व बावड़ी, पीर तुर्कमान का मकबरा, शाह कुलीखान का मकबरा, शोभा सागर, इब्राहम खान शूरी का मकबरा, शाह निजाम का मकबरा, शाह विलायत का मकबरा, त्रिपोलिया दरवाजा शामिल हैं। पलवल जिले के बाबा उदासनाथ मंदिर, दौजी मंदिर, पंचायत मंदिर, पांडव वन, बाग वाला तालाब, बड़ा तालाब, भगवती भक्ति आश्रम, बावल का किला, घंटेश्वर मंदिर, लाल नकाब, तुर्कियावास मकबरा इनमें से हैं। फरीदाबाद में हरियाणा के सबसे पुराने अरावली गोल्फ कोर्स को इस बजट में विश्वस्तरीय रिक्रिएशन एवं स्पोर्टस डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी। इसे एनसीआरपीबी ने रीजनल प्लान 2041 में शामिल किया है। आनंदपुर बांध, जिमखाना क्लब, मुगल ब्रिज, नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम, नाहर सिंह पैलेस, राजहंस कन्वेंशन सेंटर, रोज गार्डन, सूरजकुंड भी इस योजना में शामिल हैं। गुरुग्राम के अरण्य ग्रीन फार्म, अराइज फार्म, बादशाहपुर फोर्ट, घोस अली शाह की बावड़ी, बेगम समरू पैलेस, काउन सराय, डीएलएफ गोल्फ एंड कंट्री क्लब, गोल्ड ग्रीन्स गोल्फ एंड रिजाेर्ट, गोल्डन टर्टल फार्म विलेज, आइटीसी क्लासिक गोल्फ रिजाेर्ट, जान हाल, कर्मा लेकलैंड गोल्फ कोर्स, किंगडम आफ ड्रिम्स, मानेसर गोल्फ कोर्स, अलावर्दी खान की मास्क एंड सराय, शीतला माता मंदिर, शीश महल भी शामिल हैं। सुलतानपुर बर्ड सेंच्यूरी, तारूधान गोल्फ कोर्स, टेरी गोल्फ कोर्स, द गोल्फ रिट्रीट फार्म भी इस योजना के अंतर्गत विकसित किए जाएंगे





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