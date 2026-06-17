दक्षिण पश्चिमी एंटी‑ऑटो स्क्वाड ने महँगी कारों के चोरी‑बिक्री गिरोह को उजागर कर आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया

दिल्ली‑एनसीआर से महँगी गाड़ियों को चोरी‑बिक्री करने वाले गिरोह के तीन रिसीवर और पाँच अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, ९ चोरी की गाड़ियां और कई उपकरण बरामद हुए, गिरोह का विस्तार दिल्ली, यूपी और राजस्थान तक फैला हुआ है।
दक्षिण पश्चिमी जिला का एंटी-ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने हाल ही में एक बड़े कार चोरी के गिरोह को ध्वस्त कर दिया है। इस ऑपरेशन में दिल्ली‑एनसीआर क्षेत्र से महँगी गाड़ियों को चोरी‑बिक्री के लिए लाने वाले गिरोह के तीन रिसीवर और बाकी साथियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर कुल नौ चोरी की कारें, एक मोटरसाइकिल, १८ फर्जी नंबर प्लेट, डुप्लिकेट चाबियों के निर्माण में प्रयोग होने वाली २१ रिमोट चाबियाँ, साथ ही ओबीडी स्कैनर , ड्रिल मशीन और लकड़ी तोड़ने के उपकरण बरामद किए। इस गिरफ्तारी से पुलिस ने दस अलग‑अलग वाहन चोरी के मामलों को सुलझाने का दावा किया है। उपयुक्तपति अमित गोयल ने बताया कि जिले में बढ़ती चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई थी। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की और तकनीकी जाँच के माध्यम से संदेहियों की पहचान की। जांच के दौरान एक सूचना मिली कि एक चोरी की कार बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनरिका की ओर बढ़ रही है। सुबह सात बजे अरुणा‑एसएफ‑अली रोड से आ रही हुंडई क्रेटा को रोकने के संकेत मिलने पर, जब चालक भागने लगा, तो पुलिस ने बैरिकेडिंग करके कार को रोक दिया और मेरठ के असिम उर्फ दीवाना को गिरफ्तार किया। आगे की पूछताछ में रियाज़ुद्दीन, कुलदीप वर्मा, आरिफ और सतीश कुमार पाल को भी हिरासत में लिया गया, जबकि चोरी की गाड़ी खरीदार फजर, महमूद खान और उजेर कुरैशी को भी दबोचा गया। उनकी निशानदेही पर दो हुंडई क्रेटा, दो मारुति बलेनो, दो मारुती स्विफ्ट, एक मारुती वैगनआर, एक हुंडई आई‑20, एक हुंडई एक्सटर, एक मोटरसाइकिल और कई अन्य सामान बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह डुप्लिकेट चाबियों, रिमोट डिवाइस और ओबीडी स्कैनर की सहायता से दिल्ली एवं एनसीआर की महँगी गाड़ियों को चुराता था। चोरी की गई गाड़ियों के इंजन और chassis नंबर में छेड़छाड़ कर उन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई जाती, जिससे गाड़ी का असली पहचान छुप जाता। कुछ गाड़ियों को नकली दस्तावेजों के जरिये बेच दिया जाता, जबकि कई को तोड़‑फोड़ कर उनके पुर्जे अलग‑अलग बाजारों में बेचे जाते। गिरोह के प्रमुख असिम के खिलाफ वाहन चोरी, धोखाधड़ी, एवं आग्नेयास्त्र अधिनियम सहित ६३ मामलों में केस दर्ज हैं; वह मुख्य आरोपी माना जा रहा है। रियाज़ुद्दीन पर ११, कुलदीप पर १२, आरिफ पर १३ और सतीश पर २० आपराधिक मामलों का आरोप है। पुलिस ने यह भी कहा कि इस गिरोह का नेटवर्क दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक विस्तृत है और आगे की जाँच जारी है.
दक्षिण पश्चिमी जिला का एंटी-ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने हाल ही में एक बड़े कार चोरी के गिरोह को ध्वस्त कर दिया है। इस ऑपरेशन में दिल्ली‑एनसीआर क्षेत्र से महँगी गाड़ियों को चोरी‑बिक्री के लिए लाने वाले गिरोह के तीन रिसीवर और बाकी साथियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर कुल नौ चोरी की कारें, एक मोटरसाइकिल, १८ फर्जी नंबर प्लेट, डुप्लिकेट चाबियों के निर्माण में प्रयोग होने वाली २१ रिमोट चाबियाँ, साथ ही ओबीडी स्कैनर, ड्रिल मशीन और लकड़ी तोड़ने के उपकरण बरामद किए। इस गिरफ्तारी से पुलिस ने दस अलग‑अलग वाहन चोरी के मामलों को सुलझाने का दावा किया है। उपयुक्तपति अमित गोयल ने बताया कि जिले में बढ़ती चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई थी। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की और तकनीकी जाँच के माध्यम से संदेहियों की पहचान की। जांच के दौरान एक सूचना मिली कि एक चोरी की कार बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनरिका की ओर बढ़ रही है। सुबह सात बजे अरुणा‑एसएफ‑अली रोड से आ रही हुंडई क्रेटा को रोकने के संकेत मिलने पर, जब चालक भागने लगा, तो पुलिस ने बैरिकेडिंग करके कार को रोक दिया और मेरठ के असिम उर्फ दीवाना को गिरफ्तार किया। आगे की पूछताछ में रियाज़ुद्दीन, कुलदीप वर्मा, आरिफ और सतीश कुमार पाल को भी हिरासत में लिया गया, जबकि चोरी की गाड़ी खरीदार फजर, महमूद खान और उजेर कुरैशी को भी दबोचा गया। उनकी निशानदेही पर दो हुंडई क्रेटा, दो मारुति बलेनो, दो मारुती स्विफ्ट, एक मारुती वैगनआर, एक हुंडई आई‑20, एक हुंडई एक्सटर, एक मोटरसाइकिल और कई अन्य सामान बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह डुप्लिकेट चाबियों, रिमोट डिवाइस और ओबीडी स्कैनर की सहायता से दिल्ली एवं एनसीआर की महँगी गाड़ियों को चुराता था। चोरी की गई गाड़ियों के इंजन और chassis नंबर में छेड़छाड़ कर उन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई जाती, जिससे गाड़ी का असली पहचान छुप जाता। कुछ गाड़ियों को नकली दस्तावेजों के जरिये बेच दिया जाता, जबकि कई को तोड़‑फोड़ कर उनके पुर्जे अलग‑अलग बाजारों में बेचे जाते। गिरोह के प्रमुख असिम के खिलाफ वाहन चोरी, धोखाधड़ी, एवं आग्नेयास्त्र अधिनियम सहित ६३ मामलों में केस दर्ज हैं; वह मुख्य आरोपी माना जा रहा है। रियाज़ुद्दीन पर ११, कुलदीप पर १२, आरिफ पर १३ और सतीश पर २० आपराधिक मामलों का आरोप है। पुलिस ने यह भी कहा कि इस गिरोह का नेटवर्क दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक विस्तृत है और आगे की जाँच जारी है
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