दक्षिण पूर्व रेलवे आद्रा मंडल में विकास कार्यों के कारण झारखंड से बंगाल जाने वाली ट्रेनों पर प्रभाव

दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में चल रहे विकास कार्यों के कारण इस सप्ताह झारखंड से पश्चिम बंगाल जाने वाली कई ट्रेनें प्रभावित होगीयांत्रिक ब्लॉक के कारण कम दूरी की 8 ट्रेनें पूरी तरह रद्द कर दी गई हैं, जबकि 10 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट करना पड़ेगा। विशेष रूप से 16, 19 और 21 जून को भागा से आद्रा और वापसी में आद्रा से भागा के बीच चलने वाली ट्रेनें महुदा से चक्रधरपुर तक सीमित रहेंगी और महुदा से गोमो के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेंगी। यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139 या NTES ऐप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा रेल मंडल में विकास निर्माण कार्यों के चलते इस सप्ताह झारखंड राज्य से पश्चिम बंगाल जाने वाली ट्रेनों का परिचालन गंभीर रूप से प्रभावित होगा। रेलवे प्रशासन ने ट्रैफिक ब्लॉक लगाने की योजना बनाई है जिससे कई ट्रेनों की यात्रा पूरी तरह रद्द करनी पड़ेगी ताकि विकास कार्य ों को निरंतरता से जारी रखा जा सके। इस ब्लॉ के दौरान कम दूरी की आठ ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। साथ ही दस ट्रेनों को उनके निर्धारित गंतव्य से पहले ही समाप्त करना पड़ेगा, जिसे शॉर्ट टर्मिनेट कहा जा रहा है। विशेष रूप से, 16 जून, 19 जून और 21 जून को भागा से आद्रा और आद्रा से भागा के बीच चलने वाली ट्रेनों में बड़ा बदलाव आया है। इन तारीखों पर यह ट्रेन चक्रधरपुर से शुरू होकर महुदा तक ही जाएगी। वापसी यात्रा में भी इन ही तारीखों पर महुदा से चक्रधरपुर के लिए ट्रेन संचालित होगी। इसका मतलब है कि महुदा से गोमो के बीच की दूरी पर इस ट्रेन का सेवान आंशिक रूप से रद्द रहेगा। यात्री को इस क्षेत्र के बजट में नए संकेतों के साथ खुद को तैयार करना होगा। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी यात्रा की जानकारी रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर प्राप्त करें या नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम (NTES) ऐप का उपयोग करें। इससे वह पता लगा सकते हैं कि कौन सी ट्रेनें चल रही हैं और कौन सी रद्द हैं। निर्धारित गंतव्य बदलने के कारण कई यात्री परेशानी सहना पड़ रही हैं। विकास कार्य ों को पूरा करने के बाद सेवाएं बेहतर होती हैं, लेकिन इस बीच यात्री को बहुत असुविधा झेलनी पड़ रही है। रेलवे प्रशासन ने कहा कि यह ब्लॉ जरूरी है और शायद आगे कुछ दिनों में और ट्रेनों को रद्द या शॉर्ट टर्मिनेट करने की संभावना है। अतः यात्री बार-बार अपनी यात्रा की जांच करते रहें.

दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा रेल मंडल में विकास निर्माण कार्यों के चलते इस सप्ताह झारखंड राज्य से पश्चिम बंगाल जाने वाली ट्रेनों का परिचालन गंभीर रूप से प्रभावित होगा। रेलवे प्रशासन ने ट्रैफिक ब्लॉक लगाने की योजना बनाई है जिससे कई ट्रेनों की यात्रा पूरी तरह रद्द करनी पड़ेगी ताकि विकास कार्यों को निरंतरता से जारी रखा जा सके। इस ब्लॉ के दौरान कम दूरी की आठ ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। साथ ही दस ट्रेनों को उनके निर्धारित गंतव्य से पहले ही समाप्त करना पड़ेगा, जिसे शॉर्ट टर्मिनेट कहा जा रहा है। विशेष रूप से, 16 जून, 19 जून और 21 जून को भागा से आद्रा और आद्रा से भागा के बीच चलने वाली ट्रेनों में बड़ा बदलाव आया है। इन तारीखों पर यह ट्रेन चक्रधरपुर से शुरू होकर महुदा तक ही जाएगी। वापसी यात्रा में भी इन ही तारीखों पर महुदा से चक्रधरपुर के लिए ट्रेन संचालित होगी। इसका मतलब है कि महुदा से गोमो के बीच की दूरी पर इस ट्रेन का सेवान आंशिक रूप से रद्द रहेगा। यात्री को इस क्षेत्र के बजट में नए संकेतों के साथ खुद को तैयार करना होगा। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी यात्रा की जानकारी रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर प्राप्त करें या नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम (NTES) ऐप का उपयोग करें। इससे वह पता लगा सकते हैं कि कौन सी ट्रेनें चल रही हैं और कौन सी रद्द हैं। निर्धारित गंतव्य बदलने के कारण कई यात्री परेशानी सहना पड़ रही हैं। विकास कार्यों को पूरा करने के बाद सेवाएं बेहतर होती हैं, लेकिन इस बीच यात्री को बहुत असुविधा झेलनी पड़ रही है। रेलवे प्रशासन ने कहा कि यह ब्लॉ जरूरी है और शायद आगे कुछ दिनों में और ट्रेनों को रद्द या शॉर्ट टर्मिनेट करने की संभावना है। अतः यात्री बार-बार अपनी यात्रा की जांच करते रहें





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