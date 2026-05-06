दक्षिण चीन सागर में जापान का शक्ति प्रदर्शन: फिलीपींस के साथ संयुक्त अभ्यास में दागी घातक एंटी शिप मिसाइल

जापान ने फिलीपींस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक बड़े सैन्य अभ्यास का आयोजन किया, जिसमें पहली बार दूसरे देश की धरती से टाइप 88 एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह कदम चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने और क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।

दक्षिण चीन सागर के अशांत वातावरण में हाल ही में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जापान ी सेना ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए फिलीपींस , अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के साथ एक संयुक्त समुद्री अभ्यास के दौरान अपनी शक्तिशाली टाइप 88 एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य समुद्री युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन करना और सहयोगी देशों के बीच समन्वय को मजबूत करना था। इस मिसाइल ने फिलीपींस की नौसेना के एक पुराने और सेवामुक्त जहाज को अपना निशाना बनाया। जैसे ही मिसाइल ने अपने लक्ष्य पर प्रहार किया, जहाज को इतना भीषण नुकसान पहुंचा कि वह कुछ ही मिनटों के भीतर समुद्र की गहराई में समा गया। यह घटना इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहली बार है जब जापान ने अपनी सीमा से बाहर किसी अन्य देश के क्षेत्र से मिसाइल लॉन्च की है। इसे वैश्विक स्तर पर चीन के खिलाफ जापान की बदलती रक्षा रणनीति और उसकी बढ़ती सैन्य तैयारियों के एक स्पष्ट संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास का समय और इसके पीछे का रणनीतिक उद्देश्य काफी गहरा है। यह वह समय है जब दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय विवाद चरम पर हैं और चीन लगातार अपनी आक्रामक नीतियों के माध्यम से अन्य देशों के समुद्री क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर रहा है। जापान , जो लंबे समय तक अपनी शांतिवादी नीतियों के लिए जाना जाता रहा है, अब अपनी रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने और सहयोगी देशों के साथ सैन्य गठबंधन मजबूत करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। इस अभ्यास में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी यह दर्शाती है कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार किया जा रहा है ताकि नौवहन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि जापान अब केवल अपनी रक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह एक सक्रिय क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरना चाहता है जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों और समुद्री सीमाओं का सम्मान करने के लिए अन्य देशों पर दबाव बना सके। यह मिसाइल प्रहार केवल एक तकनीकी परीक्षण नहीं था, बल्कि यह बीजिंग के लिए एक कूटनीतिक संदेश था कि जापान अपने सहयोगियों के साथ मिलकर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सैन्य अभ्यास के साथ-साथ जापान और फिलीपींस के बीच रक्षा उपकरणों के हस्तांतरण को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई हैं। यह विकास जापान के सैन्य निर्यात पर लगी पुरानी पाबंदियों को हटाने के ऐतिहासिक फैसले के बाद संभव हो पाया है। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी और फिलीपींस के रक्षा सचिव गिल्बर्टो टियोडोरो ने इस अभ्यास के दौरान गहन चर्चा की। इन वार्तालापों का मुख्य केंद्र फिलीपींस के सशस्त्र बलों को आधुनिक सैन्य उपकरणों से लैस करना है। इसमें अबुकुमा-श्रेणी के शक्तिशाली विध्वंसक जहाज और TC-90 विमानों का हस्तांतरण शामिल है। इन हथियारों के मिलने से फिलीपींस की अपनी तटीय रक्षा प्रणाली और समुद्री निगरानी क्षमता में भारी वृद्धि होगी। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने भी मनीला स्थित सैन्य मुख्यालय से लाइव वीडियो फीड के जरिए इस पूरे घटनाक्रम की निगरानी की, जो यह दर्शाता है कि फिलीपींस का शीर्ष नेतृत्व इस रक्षा सहयोग को कितनी प्राथमिकता दे रहा है। फिलीपींस की सेना (AFP) ने इस सफल अभ्यास पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस ऑपरेशन ने सहयोगी सेनाओं के बीच समन्वित समुद्री हमले की क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। सेना के अनुसार, यह अभ्यास क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर काम करने की फिलीपींस की बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। इस ऑपरेशन के दौरान टाइप 88 मिसाइल ों के दो जत्थे दागे गए, जिन्होंने प्रक्षेपण के मात्र छह मिनट के भीतर ही BRP Quezon जहाज को पूरी तरह नष्ट कर दिया। यह हमला उत्तरी फिलीपींस के पाओए तट से लगभग 75 किलोमीटर दूर दक्षिण चीन सागर के रणनीतिक क्षेत्र में किया गया था। यह दूरी और सटीकता यह साबित करती है कि आधुनिक मिसाइल प्रणालियां कितनी घातक हो सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में जापान और फिलीपींस का रक्षा संबंध केवल कूटनीतिक समझौतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह जमीन, समुद्र और आसमान में वास्तविक सैन्य तालमेल में तब्दील हो जाएगा.

दक्षिण चीन सागर के अशांत वातावरण में हाल ही में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जापानी सेना ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए फिलीपींस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के साथ एक संयुक्त समुद्री अभ्यास के दौरान अपनी शक्तिशाली टाइप 88 एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य समुद्री युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन करना और सहयोगी देशों के बीच समन्वय को मजबूत करना था। इस मिसाइल ने फिलीपींस की नौसेना के एक पुराने और सेवामुक्त जहाज को अपना निशाना बनाया। जैसे ही मिसाइल ने अपने लक्ष्य पर प्रहार किया, जहाज को इतना भीषण नुकसान पहुंचा कि वह कुछ ही मिनटों के भीतर समुद्र की गहराई में समा गया। यह घटना इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहली बार है जब जापान ने अपनी सीमा से बाहर किसी अन्य देश के क्षेत्र से मिसाइल लॉन्च की है। इसे वैश्विक स्तर पर चीन के खिलाफ जापान की बदलती रक्षा रणनीति और उसकी बढ़ती सैन्य तैयारियों के एक स्पष्ट संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास का समय और इसके पीछे का रणनीतिक उद्देश्य काफी गहरा है। यह वह समय है जब दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय विवाद चरम पर हैं और चीन लगातार अपनी आक्रामक नीतियों के माध्यम से अन्य देशों के समुद्री क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर रहा है। जापान, जो लंबे समय तक अपनी शांतिवादी नीतियों के लिए जाना जाता रहा है, अब अपनी रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने और सहयोगी देशों के साथ सैन्य गठबंधन मजबूत करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। इस अभ्यास में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी यह दर्शाती है कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार किया जा रहा है ताकि नौवहन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि जापान अब केवल अपनी रक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह एक सक्रिय क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरना चाहता है जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों और समुद्री सीमाओं का सम्मान करने के लिए अन्य देशों पर दबाव बना सके। यह मिसाइल प्रहार केवल एक तकनीकी परीक्षण नहीं था, बल्कि यह बीजिंग के लिए एक कूटनीतिक संदेश था कि जापान अपने सहयोगियों के साथ मिलकर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सैन्य अभ्यास के साथ-साथ जापान और फिलीपींस के बीच रक्षा उपकरणों के हस्तांतरण को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई हैं। यह विकास जापान के सैन्य निर्यात पर लगी पुरानी पाबंदियों को हटाने के ऐतिहासिक फैसले के बाद संभव हो पाया है। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी और फिलीपींस के रक्षा सचिव गिल्बर्टो टियोडोरो ने इस अभ्यास के दौरान गहन चर्चा की। इन वार्तालापों का मुख्य केंद्र फिलीपींस के सशस्त्र बलों को आधुनिक सैन्य उपकरणों से लैस करना है। इसमें अबुकुमा-श्रेणी के शक्तिशाली विध्वंसक जहाज और TC-90 विमानों का हस्तांतरण शामिल है। इन हथियारों के मिलने से फिलीपींस की अपनी तटीय रक्षा प्रणाली और समुद्री निगरानी क्षमता में भारी वृद्धि होगी। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने भी मनीला स्थित सैन्य मुख्यालय से लाइव वीडियो फीड के जरिए इस पूरे घटनाक्रम की निगरानी की, जो यह दर्शाता है कि फिलीपींस का शीर्ष नेतृत्व इस रक्षा सहयोग को कितनी प्राथमिकता दे रहा है। फिलीपींस की सेना (AFP) ने इस सफल अभ्यास पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस ऑपरेशन ने सहयोगी सेनाओं के बीच समन्वित समुद्री हमले की क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। सेना के अनुसार, यह अभ्यास क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर काम करने की फिलीपींस की बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। इस ऑपरेशन के दौरान टाइप 88 मिसाइलों के दो जत्थे दागे गए, जिन्होंने प्रक्षेपण के मात्र छह मिनट के भीतर ही BRP Quezon जहाज को पूरी तरह नष्ट कर दिया। यह हमला उत्तरी फिलीपींस के पाओए तट से लगभग 75 किलोमीटर दूर दक्षिण चीन सागर के रणनीतिक क्षेत्र में किया गया था। यह दूरी और सटीकता यह साबित करती है कि आधुनिक मिसाइल प्रणालियां कितनी घातक हो सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में जापान और फिलीपींस का रक्षा संबंध केवल कूटनीतिक समझौतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह जमीन, समुद्र और आसमान में वास्तविक सैन्य तालमेल में तब्दील हो जाएगा





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