दक्षिणी दिल्ली के तिगड़ा थाना क्षेत्र में लापता हुआ 10वीं का छात्र, सीसीटीवी फुटेज की जांच में पता लगाने का प्रयास

दक्षिणी दिल्ली के तिगड़ा थाना क्षेत्र में तीन दिन पहले ट्यूशन के लिए घर से निकाला 10वीं का छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। देवली के महावीर अपार्टमेंट निवासी पिता दिलीप तिवारी की शिकायत पर गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस किशोर की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया है कि देवली के महावीर अपार्टमेंट से निकले छात्र अंश तिवारी ने एमबी रोड पर आकर बस पकड़ी। लाडो सराय से एक स्टाप पहले वह बस से उतर गया। उसके आगे जाने के लिए बस या आटो में सवार होते नहीं दिखा। बसों के भीतर की सीसीटीवी फुटेज देने का अनुरोध डीटीसी को पत्र लिखकर उस समयावधि में उस रूट से गुजरने वाली बसों के भीतर की सीसीटीवी फुटेज देने का अनुरोध किया गया है, ताकि किशोर किस ओर और कहां के लिए निकला, उसका पता लगाया जा सके। स्वजन के मुताबिक अंश अंबेडकर नगर स्थित राजकीय सह-शिक्षा उच्च माध्यमिक स्कूल का छात्र है। शनिवार को दोपहर तीन बजे वह ट्यूशन के लिए घर से निकला था। वह न तो ट्यूशन पहुंचा और न ही वापस आया। यह भी पढ़ें- मोती नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: घोषित अपराधी और अवैध हथियार के साथ बदमाश गिरफ्तार

दक्षिणी दिल्ली के तिगड़ा थाना क्षेत्र में तीन दिन पहले ट्यूशन के लिए घर से निकाला 10वीं का छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। देवली के महावीर अपार्टमेंट निवासी पिता दिलीप तिवारी की शिकायत पर गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस किशोर की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया है कि देवली के महावीर अपार्टमेंट से निकले छात्र अंश तिवारी ने एमबी रोड पर आकर बस पकड़ी। लाडो सराय से एक स्टाप पहले वह बस से उतर गया। उसके आगे जाने के लिए बस या आटो में सवार होते नहीं दिखा। बसों के भीतर की सीसीटीवी फुटेज देने का अनुरोध डीटीसी को पत्र लिखकर उस समयावधि में उस रूट से गुजरने वाली बसों के भीतर की सीसीटीवी फुटेज देने का अनुरोध किया गया है, ताकि किशोर किस ओर और कहां के लिए निकला, उसका पता लगाया जा सके। स्वजन के मुताबिक अंश अंबेडकर नगर स्थित राजकीय सह-शिक्षा उच्च माध्यमिक स्कूल का छात्र है। शनिवार को दोपहर तीन बजे वह ट्यूशन के लिए घर से निकला था। वह न तो ट्यूशन पहुंचा और न ही वापस आया। यह भी पढ़ें- मोती नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: घोषित अपराधी और अवैध हथियार के साथ बदमाश गिरफ्ता.

दक्षिणी दिल्ली के तिगड़ा थाना क्षेत्र में तीन दिन पहले ट्यूशन के लिए घर से निकाला 10वीं का छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। देवली के महावीर अपार्टमेंट निवासी पिता दिलीप तिवारी की शिकायत पर गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस किशोर की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया है कि देवली के महावीर अपार्टमेंट से निकले छात्र अंश तिवारी ने एमबी रोड पर आकर बस पकड़ी। लाडो सराय से एक स्टाप पहले वह बस से उतर गया। उसके आगे जाने के लिए बस या आटो में सवार होते नहीं दिखा। बसों के भीतर की सीसीटीवी फुटेज देने का अनुरोध डीटीसी को पत्र लिखकर उस समयावधि में उस रूट से गुजरने वाली बसों के भीतर की सीसीटीवी फुटेज देने का अनुरोध किया गया है, ताकि किशोर किस ओर और कहां के लिए निकला, उसका पता लगाया जा सके। स्वजन के मुताबिक अंश अंबेडकर नगर स्थित राजकीय सह-शिक्षा उच्च माध्यमिक स्कूल का छात्र है। शनिवार को दोपहर तीन बजे वह ट्यूशन के लिए घर से निकला था। वह न तो ट्यूशन पहुंचा और न ही वापस आया। यह भी पढ़ें- मोती नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: घोषित अपराधी और अवैध हथियार के साथ बदमाश गिरफ्ता





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