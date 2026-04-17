दक्षिण दिल्ली में बाप-बेटे की निर्मम हत्या, पैसे के विवाद में आरोपी की तलाश जारी

दक्षिण दिल्ली के पॉश इलाके सी.आर. पार्क में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक फ्लैट के अंदर पिता और पुत्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और उसे पकड़ने के लिए तलाश अभियान तेज कर दिया है।

दक्षिण दिल्ली के प्रतिष्ठित सी.आर.

पार्क इलाके में एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। तारा अपार्टमेंट स्थित एक फ्लैट के अंदर से पिता और पुत्र की निर्मम हत्या की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में पैसों के विवाद को इस जघन्य अपराध का मुख्य कारण बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना तारा अपार्टमेंट के एक फ्लैट में तब हुई जब आरोपी, जो संभवतः परिवार का ही सदस्य है, घर पहुंचा। शुरुआत में पिता और पुत्र के साथ पैसों को लेकर तीखी बहस हुई। यह कहासुनी जल्द ही हिंसक रूप में बदल गई और आरोपी ने अपने पिता और भाई पर चाकू से अंधाधुंध वार कर दिए। इस भयावह हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और फ्लैट में ही खून से लथपथ होकर गिर पड़े। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। घायल पिता और पुत्र को तत्काल इलाज के लिए मैक्स अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश, दोनों की गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस दोहरी हत्या की खबर फैलते ही आसपास के निवासियों में भारी दहशत फैल गई है। लोग इस वारदात से स्तब्ध हैं और सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया है और हर पहलू की गहन जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस टीमें लगातार दबिश बनाए हुए हैं और उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होगा। इस घटना ने दिल्ली में बढ़ते अपराधों पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस इस मामले में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत रही है और वारदात के पीछे के सभी कारणों और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। यह घटना एक बार फिर यह दर्शाती है कि कैसे मामूली विवाद भी खूनी संघर्ष का रूप ले सकते हैं। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। मामले की जांच जारी है और विस्तृत जानकारी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

डबल मर्डर दक्षिण दिल्ली सी.आर. पार्क पिता-पुत्र की हत्या पैसों का विवाद

United States Latest News, United States Headlines