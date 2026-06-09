दक्षिण कोरियाई शेयर बाजार में घर बैठे निवेश का आसान तरीका

पिछले एक साल में दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार ने 160% से अधिक रिटर्न दिया है, जिससे भारतीय निवेशक वहां निवेश के तरीके खोज रहे हैं. यह लेख बताता है कि कैसे ETF, म्यूचुअल फंड या ADR के जरिए घर बैठे KOSPI में निवेश किया जा सकता है.

दक्षिण कोरिया का शेयर बाजार पिछले एक साल में जबरदस्त रिटर्न दे चुका है. भारतीय बाजार ने जहां पिछले एक साल में करीब 9 फीसदी निगेटिव रिटर्न दिया है, वहीं दक्षिण कोरिया के मुख्य इंडेक्स KOSPI ने 160 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है.

यानी भारतीय बाजार ने जितना रिटर्न 10 साल में दिया है, उससे कहीं ज्यादा दक्षिण कोरिया के बाजार ने महज एक साल में दे दिया है. इसी वजह से अब आम निवेशक भी जानना चाहता है कि भारत में रहकर वह दक्षिण कोरियाई बाजार में कैसे निवेश कर सकता है. दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन इकोनॉमी में से एक है. सैमसंग, हुंडई और एसके हाइनिक्स जैसी दिग्गज कंपनियां यहीं की हैं.

यहां का शेयर बाजार KRX (Korea Exchange) और इसका मुख्य इंडेक्स KOSPI है. दक्षिण कोरिया के बाजार में निवेश करने के कई रास्ते हैं. सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है ETF (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) के जरिए निवेश करना. आप अंतरराष्ट्रीय ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि Vested, INDmoney, या Interactive Brokers के जरिए अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्टेड दक्षिण कोरियाई फोकस्ड ETFs में निवेश कर सकते हैं.

उदाहरण के लिए, iShares MSCI South Korea ETF (EWY) सीधे दक्षिण कोरिया की शीर्ष कंपनियों में निवेश करता है. यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय और बड़ा कोरियाई केंद्रित ETF है. यह फंड Samsung Electronics, SK Hynix, Hyundai Motor, POSCO जैसी कंपनियों को ट्रैक करता है. एक अन्य विकल्प Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) है, जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है और यह लंबी अवधि के निवेशकों के लिए किफायती है.

जोखिम उठाने वाले निवेशकों के लिए Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) जैसे लीवरेज्ड ETF भी हैं, जो दैनिक उतार-चढ़ाव को तीन गुना रिटर्न या लॉस के साथ ट्रैक करते हैं. ये केवल आक्रामक ट्रेडर्स के लिए उपयुक्त हैं. भारतीय म्यूचुअल फंड हाउस भी कई ऐसी स्कीम्स ऑफर करते हैं जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निवेश करती हैं.

आप फंड ऑफ फंड्स (FoF) या लार्ज-कैप इमर्जिंग मार्केट फंड्स में निवेश कर सकते हैं, जिनका एलोकेशन दक्षिण कोरियाई स्टॉक मार्केट (KOSPI 200 की कंपनियों) में हो. इसके लिए किसी विदेशी ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत नहीं है. आप Groww, Zerodha या Coin जैसे प्लेटफॉर्म से कोरियाई फंड में निवेश कर सकते हैं. मिरे एसेट, जो मूल रूप से दक्षिण कोरिया का वित्तीय समूह है, के कई ग्लोबल और इमर्जिंग फंड्स का बड़ा हिस्सा कोरियाई मार्केट में निवेशित रहता है.

उदाहरण के लिए, Mirae Asset Global Discovery Fund और Mirae Asset Emerging Markets Fund जैसे फंड कोरिया, ताइवान, ब्राजील जैसे बाजारों में निवेश करते हैं. अगर आप किसी खास कंपनी में सीधे निवेश करना चाहते हैं, तो अमेरिकी बाजारों (NYSE या NASDAQ) पर लिस्टेड उनके ADR (American Depositary Receipt) खरीद सकते हैं. इसके लिए एक चालू अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग अकाउंट जरूरी है.

निवेश की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत एक भारतीय नागरिक कानूनी रूप से एक वित्तीय वर्ष में $2,50,000 तक की राशि विदेश में निवेश कर सकता है. सीधे इक्विटी मार्केट में लगाने के लिए किसी वैश्विक ब्रोकर के साथ खाता खोलना होगा. इसके लिए पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और पहचान पत्र देकर अकाउंट एक्टिवेट कराया जाता है.

फिर भारतीय बैंक खाते से LRS नियमों के तहत विदेशी ब्रोकर खाते में पैसे ट्रांसफर करने होते हैं. विदेशी निवेश पर TCS और विदेशी मुद्रा विनिमय शुल्क देना होता है. मुनाफे पर कैपिटल गेंस टैक्स भी लागू होता है. दक्षिण कोरिया का बाजार मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर निर्भर है.

तकनीकी समझ रखने वाले और पोर्टफोलियो को वैश्विक स्तर पर डायवर्सिफाई करने की इच्छा रखने वाले निवेशकों के लिए यह एक शानदार विकल्प है. हालांकि, निवेश से पहले जोखिमों को समझना और विविधीकरण पर ध्यान देना जरूरी है





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