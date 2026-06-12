दक्षिण कोरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति यून सुक येओल और पूर्व रक्षा मंत्री को 30 साल की जेल सजा

दक्षिण कोरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति यून सुक येओल और उनके पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को 30 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषी पाते हुए कहा कि उन्होंने उत्तर कोरिया के ऊपर ड्रोन उड़ाकर युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की थी।

दक्षिण कोरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति यून सुक येओल और उनके पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 30 साल की कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला यून द्वारा 2024 में उत्तर कोरिया के बीच तनाव बढ़ाने और देश में मार्शल लॉ लागू करने के नतीजे के रूप में प्योंगयांग के ऊपर ड्रोन उड़ाने का आदेश देने से जुड़ा है। अदालत ने दोषी पाते हुए कहा कि इन कार्यों ने देश की सुरक्षा को कमजोर किया और उत्तर कोरिया को सशस्त्र हमले के लिए उकसाने की कोशिश की। यून के वकील इस फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बना रहे हैं। यून को पहले दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने के आरोप में विद्रोह का दोषी मानकर जुर्माना सुनाया गया था, जिसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया और जुलाई 2025 में गिरफ्तार किया गया। अब इस नए मामले में 30 साल की सजा उनकी मुश्किलें और बढ़ा देगी। यून ने अक्टूबर 2024 में प्योंगयांग के ऊपर ड्रोन उड़ाकर प्रोपेगैंडा पर्चे गिराए थे, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने इसे न तो पुष्टी और न ही खंडन किया था। विशेष प्रोसीक्यूटर ने यून और किम पर दोषी होने पर 30 साल की जेल की सजा की मांग की थी, जिसका आधार बनाया गया कि उन्होंने युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने की साजिश रची। यून के वकीलों ने तर्क दिया कि ड्रोन उड़ाना कई महीनों पहले उत्तर कोरिया के कचरे से भरे गुब्बारे उड़ाने का जवाब था और दोषी ठहराने से दक्षिण कोरिया के सुरक्षा हितों को हानी होगी। यून को कई दर्ज़ान के आपराधिक मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है.

दक्षिण कोरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति यून सुक येओल और उनके पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 30 साल की कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला यून द्वारा 2024 में उत्तर कोरिया के बीच तनाव बढ़ाने और देश में मार्शल लॉ लागू करने के नतीजे के रूप में प्योंगयांग के ऊपर ड्रोन उड़ाने का आदेश देने से जुड़ा है। अदालत ने दोषी पाते हुए कहा कि इन कार्यों ने देश की सुरक्षा को कमजोर किया और उत्तर कोरिया को सशस्त्र हमले के लिए उकसाने की कोशिश की। यून के वकील इस फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बना रहे हैं। यून को पहले दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने के आरोप में विद्रोह का दोषी मानकर जुर्माना सुनाया गया था, जिसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया और जुलाई 2025 में गिरफ्तार किया गया। अब इस नए मामले में 30 साल की सजा उनकी मुश्किलें और बढ़ा देगी। यून ने अक्टूबर 2024 में प्योंगयांग के ऊपर ड्रोन उड़ाकर प्रोपेगैंडा पर्चे गिराए थे, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने इसे न तो पुष्टी और न ही खंडन किया था। विशेष प्रोसीक्यूटर ने यून और किम पर दोषी होने पर 30 साल की जेल की सजा की मांग की थी, जिसका आधार बनाया गया कि उन्होंने युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने की साजिश रची। यून के वकीलों ने तर्क दिया कि ड्रोन उड़ाना कई महीनों पहले उत्तर कोरिया के कचरे से भरे गुब्बारे उड़ाने का जवाब था और दोषी ठहराने से दक्षिण कोरिया के सुरक्षा हितों को हानी होगी। यून को कई दर्ज़ान के आपराधिक मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है





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