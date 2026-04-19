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दक्षिण अफ्रीका की शानदार जीत: वोलवार्ट और लुस की अर्धशतकीय पारियों का जलवा, भारतीय टीम का खराब प्रदर्शन

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दक्षिण अफ्रीका की शानदार जीत: वोलवार्ट और लुस की अर्धशतकीय पारियों का जलवा, भारतीय टीम का खराब प्रदर्शन
दक्षिण अफ्रीकाभारतीय महिला क्रिकेटT20
📆19-04-2026 16:44:00
📰Amar Ujala
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कप्तान वोलवार्ट और लुस की शतकीय साझेदारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने भारत को आसानी से हराया। भारतीय टीम के खराब क्षेत्ररक्षण और बल्लेबाजों के धराशायी होने से हार का सामना करना पड़ा।

दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम ने एकतरफा मुकाबले में भारतीय टीम को करारी शिकस्त दी। इस जीत का श्रेय कप्तान वोलवार्ट और लुस की शानदार अर्धशतकीय पारियों को जाता है, जिन्होंने पहले विकेट के लिए 106 रन की मजबूत साझेदारी की। वोलवार्ट ने 34 गेंदों में सात चौकों और एक छक्के की मदद से 54 रन बनाए, वहीं लुस ने 46 गेंदों में छह चौकों और एक छक्के की सहायता से 57 रन की पारी खेल ी। इन दोनों बल्लेबाजों ने केवल 73 गेंदों में 106 रन जोड़कर अपनी टीम की जीत का मार्ग प्रशस्त किया।

भारतीय क्षेत्ररक्षण इस मैच में बेहद निराशाजनक रहा, जहां टीम ने कई आसान कैच टपकाए, जिसके चलते दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों पर कोई दबाव नहीं बन सका। भारत की ओर से श्रेयंका पाटिल ने दोनों विकेट हासिल किए, लेकिन उनका प्रयास टीम को जीत दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था।

भारतीय बल्लेबाजी की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। शेफाली वर्मा को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज खास प्रदर्शन नहीं कर सका। टी20 में अपना 15वां अर्धशतक जड़ने वाली शेफाली ने पदार्पण कर रही अनुष्का शर्मा (28) के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 53 रन की साझेदारी की। हालांकि, अनुष्का इस दौरान तेज गति से रन बनाने के लिए संघर्ष करती दिखीं। शेफाली ने 38 गेंदों की अपनी पारी में सात चौके और दो छक्के लगाकर 66 रन बनाए।

मैच में एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम एक मजबूत स्कोर खड़ा कर सकती है। 12 ओवर के बाद भारत दो विकेट पर 97 रन बनाकर अच्छी स्थिति में था। लेकिन इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अगले आठ ओवरों में टीम ने मात्र 50 रन के अंदर अपने शेष आठ विकेट गंवा दिए, जिससे उनका स्कोर 20 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 147 रनों तक ही सीमित रह गया।

दक्षिण अफ्रीका की ओर से प्लेयर ऑफ द मैच ट्रायोन को तुमी सेखुखुने ने 31 रन देकर तीन महत्वपूर्ण विकेट झटके, जिससे भारतीय पारी को संभालने में उन्हें काफी मदद मिली। इस प्रकार, भारत को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने अपनी श्रेष्ठता साबित की

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