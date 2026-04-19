दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की भारत और वियतनाम यात्रा: ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर ज़ोर

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता और आर्थिक सहयोग को मज़बूत करने के उद्देश्य से भारत और वियतनाम की महत्वपूर्ण यात्रा शुरू की है।

सोल, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग रविवार को भारत के लिए रवाना हो गए हैं। इस दो देशों की यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति ली भारत के बाद वियतनाम में भी शिखर वार्ता करेंगे। उनकी इस यात्रा का मुख्य एजेंडा मध्य पूर्व में चल रहे युद्धों के कारण वैश्विक ऊर्जा बाज़ार में उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर करना है। राष्ट्रपति ली आज नई दिल्ली पहुँचेंगे और सोमवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। योनहाप समाचार एजेंसी के

अनुसार, यह उनकी तीसरी आमने-सामने की बैठक होगी, पिछली दो बैठकें पिछले वर्ष जी7 और जी20 शिखर सम्मेलनों के दौरान हुई थीं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वाई सुंग-लैक ने गुरुवार को बताया कि इस शिखर वार्ता में जहाज निर्माण, समुद्री उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। साथ ही, मध्य पूर्व की वर्तमान स्थिति के कारण ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में उत्पन्न अनिश्चितताओं पर भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रपति ली भारत में कार्यरत कोरियाई कंपनियों के संचालन को समर्थन देने और नए व्यावसायिक अवसरों की तलाश के लिए एक व्यापार मंच में भी भाग ले सकते हैं। भारत, कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र और एक बड़ा उपभोक्ता बाज़ार है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग मंगलवार को हनोई, वियतनाम की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे और बुधवार को वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव टो लैम के साथ वार्ता करेंगे। इस वार्ता का प्रमुख एजेंडा ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला और महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग रहेगा। राष्ट्रपति ली की यह वियतनाम की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। टो लैम को इसी महीने की शुरुआत में वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है, और नई सरकार के गठन के बाद किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की यह पहली यात्रा होगी। अगले दिन, राष्ट्रपति ली वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ट्रान थान मान से मुलाकात करेंगे। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए वे एक व्यापार मंच में भी शामिल होंगे। अपनी इस यात्रा के माध्यम से, राष्ट्रपति ली तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के साथ रणनीतिक सहयोग को मज़बूत करने और दक्षिण कोरिया की कूटनीतिक पहुँच का विस्तार करने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा का महत्व कई मायनों में देखा जा सकता है, खासकर भू-राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में। मध्य पूर्व में तनावपूर्ण स्थिति ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में अस्थिरता पैदा की है, जिसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ऐसे में, दक्षिण कोरिया जैसी ऊर्जा-निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना सर्वोपरि है। भारत के साथ सहयोग, विशेष रूप से शिपबिल्डिंग और रक्षा जैसे क्षेत्रों में, दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मज़बूत कर सकता है और क्षेत्रीय सुरक्षा में योगदान कर सकता है। भारत का विशाल बाज़ार और उत्पादन क्षमता कोरियाई कंपनियों के लिए नए अवसर खोल सकती है, जबकि कोरिया की उन्नत तकनीक भारत के 'मेक इन इंडिया' अभियान को गति दे सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। वियतनाम के साथ राष्ट्रपति ली की यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया की एक तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और चीन के साथ अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण महत्वपूर्ण है। ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं और महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के बढ़ते वैश्विक प्रचलन को देखते हुए, दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद होगा। वियतनाम, जो महत्वपूर्ण खनिजों का एक प्रमुख उत्पादक है, दक्षिण कोरिया के लिए अपनी प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। नई वियतनामी सरकार के साथ यह पहली उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय बैठक, संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने और भविष्य की दिशा तय करने का अवसर प्रदान करेगी। यह यात्रा दक्षिण कोरिया की 'नई दक्षिणी नीति' के तहत आसियान देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने के व्यापक उद्देश्य का भी हिस्सा है। इन यात्राओं के माध्यम से, दक्षिण कोरिया का लक्ष्य न केवल अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित करना है, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी कूटनीतिक उपस्थिति को भी मज़बूत करना है





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