फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका सहित 11 देशों के जहाजों ने दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास बालिकातन में भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना है।

मनीला, 27 अप्रैल। दक्षिण चीन सागर में आज सोमवार को फिलीपींस , जापान , ऑस्ट्रेलिया , कनाडा और अमेरिका सहित कुल 11 देशों के जहाजों ने एक साथ मिलकर सैन्य अभ्यास बालिकातन में भाग लिया। यह अभ्यास एक संयुक्त समुद्री शक्ति प्रदर्शन था, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना है। इस बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में फिलीपींस की सशस्त्र सेनाओं, जापान की समुद्री आत्मरक्षा बल (जेएसडीएफ), रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना, रॉयल कैनेडियन नौसेना, यूएस कोस्ट गार्ड और यूएस नौसेना के जहाज शामिल हैं। फिलीपींस की नौसेना के अनुसार, बालिकातन एक वार्षिक अभ्यास है जो फिलीपींस और अमेरिका के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को दर्शाता है। इसका मुख्य लक्ष्य विभिन्न देशों की सेनाओं के बीच मिलकर काम करने की क्षमता को बढ़ाना है, ताकि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए वे बेहतर तरीके से तैयार रहें। अमेरिकी नौसेना ने इस अभ्यास को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी देशों की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में सराहा है। यह अभ्यास 8 मई तक जारी रहेगा और इसमें कुल सात देशों के लगभग 17,000 सैनिक भाग ले रहे हैं। कनाडा , फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भी इस अभ्यास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। बालिकातन अभ्यास का उद्देश्य न केवल सैन्य कौशल को निखारना है, बल्कि विभिन्न देशों की सेनाओं के बीच समन्वय और आपसी समझ को भी मजबूत करना है। जापान की आत्मरक्षा बल ने भी इस अभ्यास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और फिलीपींस और अमेरिका के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर ड्रिल में भाग लिया है। जापान की प्रमुख समाचार एजेंसी क्योदो के अनुसार, 2012 से जापान की आत्मरक्षा बल केवल आपदा राहत कार्यों में भाग लेती थी और पर्यवेक्षक की भूमिका निभाती थी। लेकिन, पिछले साल फिलीपींस और जापान के बीच हुए एक रक्षा समझौते के बाद, जापान को अब अधिक अभ्यासों में सक्रिय रूप से भाग लेने की अनुमति मिल गई है। यह समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में, 17 अप्रैल को जापान का युद्धपोत जेएस इकाजुची ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरा, और वह भी बालिकातन अभ्यास में शामिल है। क्योदो ने बताया कि जापान पहले ताइवान स्ट्रेट से अपने जहाज नहीं भेजता था, ताकि चीन को किसी भी तरह की उत्तेजना से बचाया जा सके। लेकिन, सितंबर 2024 में पहली बार जापान ी जहाज साजनामी उस स्ट्रेट से गुजरा, जिसके बाद फरवरी और जून 2025 में भी जापान ी जहाजों ने उस मार्ग का उपयोग किया। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि जापान क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने और अपनी सुरक्षा हितों की रक्षा करने के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यह अभ्यास न केवल सैन्य तैयारियों को दर्शाता है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के प्रति देशों की चिंता को भी उजागर करता है। बालिकातन अभ्यास का आयोजन इस क्षेत्र में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस अभ्यास में शामिल सभी देशों का उद्देश्य एक सुरक्षित और स्थिर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना है, जहां सभी देश शांतिपूर्वक रह सकें और विकास कर सकें। यह अभ्यास भविष्य में भी जारी रहेगा और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा.

मनीला, 27 अप्रैल। दक्षिण चीन सागर में आज सोमवार को फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका सहित कुल 11 देशों के जहाजों ने एक साथ मिलकर सैन्य अभ्यास बालिकातन में भाग लिया। यह अभ्यास एक संयुक्त समुद्री शक्ति प्रदर्शन था, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना है। इस बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में फिलीपींस की सशस्त्र सेनाओं, जापान की समुद्री आत्मरक्षा बल (जेएसडीएफ), रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना, रॉयल कैनेडियन नौसेना, यूएस कोस्ट गार्ड और यूएस नौसेना के जहाज शामिल हैं। फिलीपींस की नौसेना के अनुसार, बालिकातन एक वार्षिक अभ्यास है जो फिलीपींस और अमेरिका के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को दर्शाता है। इसका मुख्य लक्ष्य विभिन्न देशों की सेनाओं के बीच मिलकर काम करने की क्षमता को बढ़ाना है, ताकि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए वे बेहतर तरीके से तैयार रहें। अमेरिकी नौसेना ने इस अभ्यास को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी देशों की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में सराहा है। यह अभ्यास 8 मई तक जारी रहेगा और इसमें कुल सात देशों के लगभग 17,000 सैनिक भाग ले रहे हैं। कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भी इस अभ्यास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। बालिकातन अभ्यास का उद्देश्य न केवल सैन्य कौशल को निखारना है, बल्कि विभिन्न देशों की सेनाओं के बीच समन्वय और आपसी समझ को भी मजबूत करना है। जापान की आत्मरक्षा बल ने भी इस अभ्यास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और फिलीपींस और अमेरिका के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर ड्रिल में भाग लिया है। जापान की प्रमुख समाचार एजेंसी क्योदो के अनुसार, 2012 से जापान की आत्मरक्षा बल केवल आपदा राहत कार्यों में भाग लेती थी और पर्यवेक्षक की भूमिका निभाती थी। लेकिन, पिछले साल फिलीपींस और जापान के बीच हुए एक रक्षा समझौते के बाद, जापान को अब अधिक अभ्यासों में सक्रिय रूप से भाग लेने की अनुमति मिल गई है। यह समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में, 17 अप्रैल को जापान का युद्धपोत जेएस इकाजुची ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरा, और वह भी बालिकातन अभ्यास में शामिल है। क्योदो ने बताया कि जापान पहले ताइवान स्ट्रेट से अपने जहाज नहीं भेजता था, ताकि चीन को किसी भी तरह की उत्तेजना से बचाया जा सके। लेकिन, सितंबर 2024 में पहली बार जापानी जहाज साजनामी उस स्ट्रेट से गुजरा, जिसके बाद फरवरी और जून 2025 में भी जापानी जहाजों ने उस मार्ग का उपयोग किया। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि जापान क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने और अपनी सुरक्षा हितों की रक्षा करने के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यह अभ्यास न केवल सैन्य तैयारियों को दर्शाता है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के प्रति देशों की चिंता को भी उजागर करता है। बालिकातन अभ्यास का आयोजन इस क्षेत्र में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस अभ्यास में शामिल सभी देशों का उद्देश्य एक सुरक्षित और स्थिर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना है, जहां सभी देश शांतिपूर्वक रह सकें और विकास कर सकें। यह अभ्यास भविष्य में भी जारी रहेगा और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा





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