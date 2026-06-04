दक्षिण भारत में बिना जीवनसाथी के रहने वाली महिलाएं

दक्षिण भारत में बिना जीवनसाथी के रहने वाली महिलाओं का आंकड़ा देश भर के बाकी राज्यों से कहीं अधिक हो गया है. सरकारी सर्वे के मुताबिक, इनमें विधवा, तलाकशुदा और पति से अलग रहने वाली महिलाओं की संख्या शामिल है और इनमें दक्षिण भारत के 5 राज्य शीर्ष पर हैं.
दक्षिण भारत में बिना जीवनसाथी के रहने वाली महिलाओं का आंकड़ा देश भर के बाकी राज्यों से कहीं अधिक हो गया है. सरकारी सर्वे के मुताबिक, इनमें विधवा , तलाकशुदा और पति से अलग रहने वाली महिलाओं की संख्या शामिल है और इनमें दक्षिण भारत के 5 राज्य शीर्ष पर हैं.
दक्षिण भारत के राज्यों में देश के बाकी इलाकों की तुलना में बिना पार्टनर के रहने वाली महिलाओं यानी विधवा, तलाकशुदा या अलग रह रहीं (W/D/S) महिलाओं की संख्या में काफी अधिक बढ़त देखी गई है. साल 2024 के आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण के सभी पांचों राज्यों में ऐसी महिलाओं का अनुपात देश के बाकी हिस्सों से कहीं ज्यादा रहा. इन पांच दक्षिण भारतीय राज्यों में तमिलनाडु सबसे ऊपर है.
जहां ऐसी महिलाओं का अनुपात का आंकड़ा 11.6 प्रतिशत दर्ज किया गया है जो राष्ट्रीय औसतइतना ही नहीं इन्हीं राज्यों में भारत की सबसे बड़ी बुजुर्ग महिला आबादी भी रहती है. यहां बुजुर्ग महिलाओं की संख्या बुजुर्ग पुरुषों की तुलना में अधिक है.
इसके साथ ही यहां महिलाओं की जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy) भी ज्यादा है, यहां शादियां देर से होती हैं और ज्यादातर मामलों में काम करने की उम्र के दौरान ही पुरुषों की मौत होने की दर भी ज्यादा होती है
दक्षिण भारत बिना जीवनसाथी महिलाएं विधवा तलाकशुदा