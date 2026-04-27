Head Topics

दमदम उत्तर में सीपीआई (एम) की उम्मीद: क्या लेफ्ट कर पाएगी वापसी?

राजनीति News

दमदम उत्तर में सीपीआई (एम) की उम्मीद: क्या लेफ्ट कर पाएगी वापसी?
पश्चिम बंगाल चुनावसीपीआई (एम)दीपसीता धर
📆27-04-2026 10:10:00
📰BBC News Hindi
90 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 67% · Publisher: 51%

कोलकाता के दमदम उत्तर विधानसभा क्षेत्र में सीपीआई (एम) उम्मीदवार दीपसीता धर के रोड शो में भारी भीड़, लेफ्ट की वापसी की उम्मीद जगा रही है। स्थानीय लोगों की राय और पार्टी नेताओं के दावों के साथ चुनाव का विश्लेषण।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी की मजबूत उपस्थिति के बावजूद, कोलकाता के दमदम उत्तर विधानसभा क्षेत्र में सीपीआई (एम) उम्मीदवार दीपसीता धर के रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली। स्थानीय निवासी अपर्णा घोष का मानना है कि बंगाल में टीएमसी का विकल्प केवल लेफ्ट ही है, और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा और काम की आवश्यकता है, न कि केवल वित्तीय सहायता। सीपीआई (एम) के वरिष्ठ नेता बिमान बोस का दावा है कि इस बार उनकी पार्टी शून्य पर नहीं रहेगी। हालांकि, कुछ स्थानीय लोग, जैसे अन्ना मंडल, लेफ्ट की रैलियों में भीड़ देखकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं, क्योंकि उनका अनुभव बताता है कि वोटिंग के समय यह भीड़ गायब हो जाती है। 2016 में सीपीएम ने दमदम उत्तर सीट जीती थी, लेकिन पिछले चुनाव में टीएमसी विजयी रही थी। पश्चिम बंगाल में सीपीएम का प्रदर्शन 2011 से लगातार कमजोर होता गया है, 2016 और 2024 के चुनावों में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। दीपसीता धर का कहना है कि उनकी पार्टी लोगों को जागरूक और सशक्त बनाने की राजनीति करती है, और लोगों ने टीएमसी के शासनकाल में बंगाल की स्थिति को समझ लिया है। उनका मानना है कि टीएमसी को हराने के लिए बीजेपी को कमजोर करना होगा, क्योंकि बीजेपी जितनी मजबूत होगी, टीएमसी भी उतनी ही मजबूत होगी। 87 वर्षीय बिमान बोस प्रतिदिन 12-15 किलोमीटर चलकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि 2011 में टीएमसी के सत्ता में आने के बाद लेफ्ट के कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए थे। वरिष्ठ पत्रकार सायंतन घोष अपनी किताब 'बैटलग्राउंड बंगाल' में हिरेन चटर्जी नामक एक सीपीआई (एम) कार्यकर्ता की कहानी बताते हैं, जो 2011 के बाद गायब हो गए थे, लेकिन बाद में उन्हें एक चाय की दुकान पर पाया गया, जहाँ वे अब भी राजनीति पर चर्चा करते थे। बंगाल की बदलती सियासी लहरों ने कई कार्यकर्ताओं को हाशिए पर धकेल दिया है। इस चुनाव में लेफ्ट की जीत की उम्मीद इस बात पर टिकी है कि क्या वे जनता को जागरूक कर पाते हैं और टीएमसी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प पेश कर पाते हैं.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी की मजबूत उपस्थिति के बावजूद, कोलकाता के दमदम उत्तर विधानसभा क्षेत्र में सीपीआई (एम) उम्मीदवार दीपसीता धर के रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली। स्थानीय निवासी अपर्णा घोष का मानना है कि बंगाल में टीएमसी का विकल्प केवल लेफ्ट ही है, और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा और काम की आवश्यकता है, न कि केवल वित्तीय सहायता। सीपीआई (एम) के वरिष्ठ नेता बिमान बोस का दावा है कि इस बार उनकी पार्टी शून्य पर नहीं रहेगी। हालांकि, कुछ स्थानीय लोग, जैसे अन्ना मंडल, लेफ्ट की रैलियों में भीड़ देखकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं, क्योंकि उनका अनुभव बताता है कि वोटिंग के समय यह भीड़ गायब हो जाती है। 2016 में सीपीएम ने दमदम उत्तर सीट जीती थी, लेकिन पिछले चुनाव में टीएमसी विजयी रही थी। पश्चिम बंगाल में सीपीएम का प्रदर्शन 2011 से लगातार कमजोर होता गया है, 2016 और 2024 के चुनावों में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। दीपसीता धर का कहना है कि उनकी पार्टी लोगों को जागरूक और सशक्त बनाने की राजनीति करती है, और लोगों ने टीएमसी के शासनकाल में बंगाल की स्थिति को समझ लिया है। उनका मानना है कि टीएमसी को हराने के लिए बीजेपी को कमजोर करना होगा, क्योंकि बीजेपी जितनी मजबूत होगी, टीएमसी भी उतनी ही मजबूत होगी। 87 वर्षीय बिमान बोस प्रतिदिन 12-15 किलोमीटर चलकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि 2011 में टीएमसी के सत्ता में आने के बाद लेफ्ट के कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए थे। वरिष्ठ पत्रकार सायंतन घोष अपनी किताब 'बैटलग्राउंड बंगाल' में हिरेन चटर्जी नामक एक सीपीआई (एम) कार्यकर्ता की कहानी बताते हैं, जो 2011 के बाद गायब हो गए थे, लेकिन बाद में उन्हें एक चाय की दुकान पर पाया गया, जहाँ वे अब भी राजनीति पर चर्चा करते थे। बंगाल की बदलती सियासी लहरों ने कई कार्यकर्ताओं को हाशिए पर धकेल दिया है। इस चुनाव में लेफ्ट की जीत की उम्मीद इस बात पर टिकी है कि क्या वे जनता को जागरूक कर पाते हैं और टीएमसी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प पेश कर पाते हैं

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BBC News Hindi /  🏆 18. in İN

पश्चिम बंगाल चुनाव सीपीआई (एम) दीपसीता धर दमदम उत्तर टीएमसी बीजेपी लेफ्ट राजनीतिक विश्लेषण

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-27 13:09:45