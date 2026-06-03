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दरभंगा नगर निगम में दुकानों के आवंटन में बड़ी अनियमितता

राजनीति News

दरभंगा नगर निगम में दुकानों के आवंटन में बड़ी अनियमितता
दरभंगा नगर निगमदुकानों के आवंटनअनियमितता
📆03-06-2026 17:12:00
📰Dainik Jagran
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दरभंगा नगर निगम में दुकानों के आवंटन में बड़ी अनियमितता सामने आई है, जहाँ बिना निर्धारित राशि जमा किए भी दुकानें आवंटित कर दी गईं।

दरभंगा नगर निगम में दुकानों के आवंटन में बड़ी अनियमितता सामने आई है, जहाँ बिना निर्धारित राशि जमा किए भी दुकानें आवंटित कर दी गईं। वार्ड पार्षद ने निगदरभंगा निगम में बिना राशि जमा किए दुकानें आवंटित। मेयर ने अनियमितता की जाँच और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। राजस्व को लेकर दरभंगा नगर निगम में प्रायः विवाद होता रहता है। मगर मामूली शोर शराबे के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। पोकलेन वाहन के अलावा अन्य वाहन के ईंधन के नाम पर हो रही वित्तीय लूट का मामला अभी ठंडा पड़ा भी नहीं था कि लहेरियासराय में बन रही 72 दुकानों के आवंटन में हुई भारी अनियमितता का मामला गरमा गया है। मामले में नगर आयुक्त चुप्पी साधे हुए हैं तो उन्हीं के वार्ड पार्षद राकेश रोशन चौधरी ने तो यहां तक कह दिया है कि नगर निगम की जांच पर उन्हें भरोसा ही नहीं है। इसलिए दुकानों के आवंटन में हुई अनियमितता का मामला प्रमंडलीय कार्यालय या समाहरणालय के पदाधिकारियों की समिति से कराकर योग्य लोगों के बीच आवंटन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नगर निगम ने दुकान आवंटन की शर्तों में एक राशि निर्धारित की थी जिसे प्रत्येक आवेदक के लिए आवेदन के साथ ही जमा करना अनिवार्य था। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी दुकान का आंवटन हो गया जिसने निर्धारित राशि जमा ही नहीं की। नियमानुसार जिसने मानक के अनुसार निर्धारित राशि जमा ही नहीं की, उसपर तो विचार भी नहीं किया जाना चाहिए। मगर नगर निगम ने उसका आवेदन रद करने के बदले उपहार स्वरूप उसे दुकान भी आवंटित कर दिया। इससे आम लोगों का भरोसा नगर निगम की कार्यवाही से उठ गया है। आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि जांच समिति अपने स्तर से गठित कर दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया,आवेदकों की पात्रता, जमा की गई निर्धारित राशि की संचिका खंगालने से इसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता के प्रमाण सामने आएंगे। लेकिन नगर निगम के अधिकारी अगर जांच करेंगे तो लीपापोती से अधिक कुछ नहीं होगा। दरभंगा नगर निगम में कभी होल्डिंग घोटाला तो कभी डीजल घोटाला कोई नई बात नहीं है। लेकिन दुकानों के आवंटन में अपनी ही निर्धारित राशि के जमा नहीं होने के बावजूद दुकानों का आवंटन होना बडे़ घोटाले की चेतावनी दे रहा है। सबकी दृष्टि अब प्रमंडलीय आयुक्त पर टिकी है कि वहां से इस बड़े घोटाले की जांच किसे मिलती है और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होता है या नहीं। दुकानों के आवंटन में गड़बड़ी का मामला संज्ञान में आया है। नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि वह देखें कि किस स्तर से इस प्रकार की अनियमितता हुई है। दोषियों को निलंबित करने को भी कहा गया है.

दरभंगा नगर निगम में दुकानों के आवंटन में बड़ी अनियमितता सामने आई है, जहाँ बिना निर्धारित राशि जमा किए भी दुकानें आवंटित कर दी गईं। वार्ड पार्षद ने निगदरभंगा निगम में बिना राशि जमा किए दुकानें आवंटित। मेयर ने अनियमितता की जाँच और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। राजस्व को लेकर दरभंगा नगर निगम में प्रायः विवाद होता रहता है। मगर मामूली शोर शराबे के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। पोकलेन वाहन के अलावा अन्य वाहन के ईंधन के नाम पर हो रही वित्तीय लूट का मामला अभी ठंडा पड़ा भी नहीं था कि लहेरियासराय में बन रही 72 दुकानों के आवंटन में हुई भारी अनियमितता का मामला गरमा गया है। मामले में नगर आयुक्त चुप्पी साधे हुए हैं तो उन्हीं के वार्ड पार्षद राकेश रोशन चौधरी ने तो यहां तक कह दिया है कि नगर निगम की जांच पर उन्हें भरोसा ही नहीं है। इसलिए दुकानों के आवंटन में हुई अनियमितता का मामला प्रमंडलीय कार्यालय या समाहरणालय के पदाधिकारियों की समिति से कराकर योग्य लोगों के बीच आवंटन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नगर निगम ने दुकान आवंटन की शर्तों में एक राशि निर्धारित की थी जिसे प्रत्येक आवेदक के लिए आवेदन के साथ ही जमा करना अनिवार्य था। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी दुकान का आंवटन हो गया जिसने निर्धारित राशि जमा ही नहीं की। नियमानुसार जिसने मानक के अनुसार निर्धारित राशि जमा ही नहीं की, उसपर तो विचार भी नहीं किया जाना चाहिए। मगर नगर निगम ने उसका आवेदन रद करने के बदले उपहार स्वरूप उसे दुकान भी आवंटित कर दिया। इससे आम लोगों का भरोसा नगर निगम की कार्यवाही से उठ गया है। आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि जांच समिति अपने स्तर से गठित कर दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया,आवेदकों की पात्रता, जमा की गई निर्धारित राशि की संचिका खंगालने से इसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता के प्रमाण सामने आएंगे। लेकिन नगर निगम के अधिकारी अगर जांच करेंगे तो लीपापोती से अधिक कुछ नहीं होगा। दरभंगा नगर निगम में कभी होल्डिंग घोटाला तो कभी डीजल घोटाला कोई नई बात नहीं है। लेकिन दुकानों के आवंटन में अपनी ही निर्धारित राशि के जमा नहीं होने के बावजूद दुकानों का आवंटन होना बडे़ घोटाले की चेतावनी दे रहा है। सबकी दृष्टि अब प्रमंडलीय आयुक्त पर टिकी है कि वहां से इस बड़े घोटाले की जांच किसे मिलती है और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होता है या नहीं। दुकानों के आवंटन में गड़बड़ी का मामला संज्ञान में आया है। नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि वह देखें कि किस स्तर से इस प्रकार की अनियमितता हुई है। दोषियों को निलंबित करने को भी कहा गया है

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