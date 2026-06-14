दरभंगा में नाव पलटने से तीन लोग लापता, हादसे की जिम्मेदारी निर्माण कार्य में देरी पर

कोसी नदी में नाव पलटने से तीन लोग लापता हो गए हैं। यह हादसा पुल निर्माण में हो रही देरी और अव्यवस्था का परिणाम है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि आवागमन के लिए सुरक्षित पुल उपलब्ध होता तो यह हादसा नहीं होता।

दरभंगा के तरवाड़ा में कोसी नदी में नाव पलटने से तीन लोग लापता हो गए, जिसमें एक 11 वर्षीय बच्ची भी शामिल है। यह हादसा पुल निर्माण में हो रही देरी और अवसंवाद सहयोगी, गौड़ाबौराम ( दरभंगा ) । किरतपुर प्रखंड के जमालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तरवाड़ा और पकड़िया गांव के बीच कोसी नदी में हुए दर्दनाक नाव हादसे ने एक बार फिर विकास कार्यों में देरी की कीमत को उजागर कर दिया है।ग्रामीणों का कहना है कि यदि आवागमन के लिए सुरक्षित पुल उपलब्ध होता तो यह हादसा नहीं होता। मालूम हो कि 10 जून को धोबियाही घाट के पास एक छोटी अनिबंधित नाव पलटने से 10 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि सात लोगों को स्थानीय लोगों और प्रशासन की तत्परता से सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन तीन लोग लापता हो गए।एसडीआरएफ की टीम ने गंडौल के समीप लापता कंचन देवी और अगले दिन अमीरा देवी का शव बरामद किया। जबकि 11 वर्षीय बच्ची नेहा अब भी लापता है। सभी लोग नाव से नदी पार कर अमृतनगर गांव स्थित अपने खेतों में मूंग की फली तोड़ने जा रहे थे। झगरूआ तरवाड़ा पंचायत के मुखिया राम प्रसाद सदा कहते हैं कि यह हादसा पुल निर्माण में हो रही देरी और अव्यवस्था का परिणाम है। हादसे वाले स्थान के पास एक चचरी पुल बना हुआ था, जो छह-सात दिन पहले कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से बह गया। चचरी पुल रहने तक लोगों को नाव का सहारा नहीं लेना पड़ता था और ऐसी दुर्घटनाओं की आशंका भी कम रहती थी।ग्रामीण दीपक कुमार दिवाकर, प्रमोद कुमार यादव और मनोज सहनी के अनुसार, यह चचरी पुल अमृतनगर, पकड़िया, बंडी, सिरनिया, लक्ष्मीनिया, भलुआहा सहित दर्जनों गांवों तथा सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड की लगभग 12 हजार आबादी के लिए जीवनरेखा थी। इसके बह जाने के बाद लोगों को जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत तरवाड़ा और पकड़िया के बीच कोसी नदी पर 27 करोड़ 11 लाख 539 रुपये की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य 24 जनवरी 2024 को शुरू हुआ था। 25 जनवरी 2024 को सांसद गोपालजी ठाकुर ने तत्कालीन विधायक स्वर्णा सिंह की उपस्थिति में इसका शिलान्यास किया था। 285 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण 23 जुलाई 2025 तक पूरा किया जाना था, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी पुल अधूरा है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में देरी का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यदि पुल समय पर बन गया होता तो लोगों को नाव का सहारा नहीं लेना पड़ता और यह हादसा भी संभवतः नहीं होता। कोसी नदी में नाव दुर्घटनाओं का यह पहला मामला नहीं है। वर्ष 2015 में नरकटिया घाट पर नाव पलटने से दो लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 2020 में लक्ष्मीनिया घाट पर नाव हादसे में चार लोग लापता हो गए थे। इसके बाद छिलकोरा क्षेत्र में भी नाव दुर्घटना हुई और अब तरवाड़ा की यह घटना सामने आई है। लगातार हो रही दुर्घटनाएं इस क्षेत्र में सुरक्षित आवागमन व्यवस्था की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। क्षेत्र बाढ़ प्रभावित होने के कारण निर्माण कार्य में लगातार बाधाएं आ रही हैं। 29 सितंबर 2024 को कोसी नदी में आई भीषण बाढ़ से भुभौल बांध क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण लगभग छह महीने तक निर्माण कार्य प्रभावित रहा। वर्तमान में नदी का जलस्तर बढ़ने से चार पीलर का निर्माण कार्य रुका हुआ है, जबकि पकड़िया और अमृतनगर की ओर कार्य जारी है। मार्च 2027 तक पुल निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा.

दरभंगा के तरवाड़ा में कोसी नदी में नाव पलटने से तीन लोग लापता हो गए, जिसमें एक 11 वर्षीय बच्ची भी शामिल है। यह हादसा पुल निर्माण में हो रही देरी और अवसंवाद सहयोगी, गौड़ाबौराम (दरभंगा) । किरतपुर प्रखंड के जमालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तरवाड़ा और पकड़िया गांव के बीच कोसी नदी में हुए दर्दनाक नाव हादसे ने एक बार फिर विकास कार्यों में देरी की कीमत को उजागर कर दिया है।ग्रामीणों का कहना है कि यदि आवागमन के लिए सुरक्षित पुल उपलब्ध होता तो यह हादसा नहीं होता। मालूम हो कि 10 जून को धोबियाही घाट के पास एक छोटी अनिबंधित नाव पलटने से 10 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि सात लोगों को स्थानीय लोगों और प्रशासन की तत्परता से सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन तीन लोग लापता हो गए।एसडीआरएफ की टीम ने गंडौल के समीप लापता कंचन देवी और अगले दिन अमीरा देवी का शव बरामद किया। जबकि 11 वर्षीय बच्ची नेहा अब भी लापता है। सभी लोग नाव से नदी पार कर अमृतनगर गांव स्थित अपने खेतों में मूंग की फली तोड़ने जा रहे थे। झगरूआ तरवाड़ा पंचायत के मुखिया राम प्रसाद सदा कहते हैं कि यह हादसा पुल निर्माण में हो रही देरी और अव्यवस्था का परिणाम है। हादसे वाले स्थान के पास एक चचरी पुल बना हुआ था, जो छह-सात दिन पहले कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से बह गया। चचरी पुल रहने तक लोगों को नाव का सहारा नहीं लेना पड़ता था और ऐसी दुर्घटनाओं की आशंका भी कम रहती थी।ग्रामीण दीपक कुमार दिवाकर, प्रमोद कुमार यादव और मनोज सहनी के अनुसार, यह चचरी पुल अमृतनगर, पकड़िया, बंडी, सिरनिया, लक्ष्मीनिया, भलुआहा सहित दर्जनों गांवों तथा सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड की लगभग 12 हजार आबादी के लिए जीवनरेखा थी। इसके बह जाने के बाद लोगों को जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत तरवाड़ा और पकड़िया के बीच कोसी नदी पर 27 करोड़ 11 लाख 539 रुपये की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य 24 जनवरी 2024 को शुरू हुआ था। 25 जनवरी 2024 को सांसद गोपालजी ठाकुर ने तत्कालीन विधायक स्वर्णा सिंह की उपस्थिति में इसका शिलान्यास किया था। 285 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण 23 जुलाई 2025 तक पूरा किया जाना था, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी पुल अधूरा है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में देरी का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यदि पुल समय पर बन गया होता तो लोगों को नाव का सहारा नहीं लेना पड़ता और यह हादसा भी संभवतः नहीं होता। कोसी नदी में नाव दुर्घटनाओं का यह पहला मामला नहीं है। वर्ष 2015 में नरकटिया घाट पर नाव पलटने से दो लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 2020 में लक्ष्मीनिया घाट पर नाव हादसे में चार लोग लापता हो गए थे। इसके बाद छिलकोरा क्षेत्र में भी नाव दुर्घटना हुई और अब तरवाड़ा की यह घटना सामने आई है। लगातार हो रही दुर्घटनाएं इस क्षेत्र में सुरक्षित आवागमन व्यवस्था की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। क्षेत्र बाढ़ प्रभावित होने के कारण निर्माण कार्य में लगातार बाधाएं आ रही हैं। 29 सितंबर 2024 को कोसी नदी में आई भीषण बाढ़ से भुभौल बांध क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण लगभग छह महीने तक निर्माण कार्य प्रभावित रहा। वर्तमान में नदी का जलस्तर बढ़ने से चार पीलर का निर्माण कार्य रुका हुआ है, जबकि पकड़िया और अमृतनगर की ओर कार्य जारी है। मार्च 2027 तक पुल निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा





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