दरभंगा में जलजमाव की गंभीर स्थिति, 200 करोड़ के ड्रेनेज प्रोजेक्ट से राहत की उम्मीद

आधा घंटे की हल्की बारिश में दरभंगा के कई प्रमुख मार्ग जल में डूब गए, जिससे दैनिक जीवन में भारी बाधा आई। नगर निकाय और स्थानीय नेताओं ने 200 करोड़ रुपये के स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के कार्यान्वयन का उल्लेख किया, जिससे भविष्य में जल निकासी की समस्या को स्थायी रूप से सुलझाने की उम्मीद है।

दरभंगा में दो दिन पहले केवल आधे घंटे की बूँदाबाँदी ने शहर को जलमग्न कर दिया, जिससे 48 वार्डों और कई प्रमुख सड़कों पर पानी भर गया। वीआईपी रोड, लहेरियासराय का गुदरी बाजार, नगर निगम कार्यालय के सामने की सड़क, दरभंगा टावर, लक्ष्मीसागर, कटरहिया, इंदिरा कॉलिनी और भैरपट्टी जैसे मुख्य क्षेत्रों में गड्ढे भर पानी जमा हो गया, जिससे चार पहिया वाहन, मोटरसाइकिल और पदयात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर गाड़ियां पानी में फंसते हुए देखी गईं और लोगों को जूते‑चप्पल लेकर ही पानी पार करना पड़ा। जलजमाव से स्कूल‑कॉलेज के छात्रों, कार्यालयीन कर्मचारियों और अस्पताल जाने वाले रोगियों को घंटों तक जाम का सामना करना पड़ा, जिससे दैनिक जीवन में अस्थायी अटकाव हुआ। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर साल बारिश के बाद ही नालों की सफाई और निर्माण कार्य प्रारम्भ होते हैं, जिससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाता। मुजफ्फरपुर से आए प्रकाश शाही ने कहा, "पूरा शहर झील में बदल गया है, लोग जूते पहन कर भी नहीं निकल पा रहे हैं" और प्रशासन से तेज़ और प्रभावी जल निकासी की मांग की। गिरधर कुमार ने बताया कि नालों का निर्माण बिना योजना के हो रहा है और सरकारी फंड का दुरुपयोग हो रहा है, जिससे हर वर्ष जलजमाव की स्थिति सुधरती नहीं। इन समस्याओं के बीच नगर विधायक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने आश्वासन दिया कि पटना में नगर विकास मंत्री नितीश मिश्रा, दरभंगा नगर आयुक्त और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें स्मार्ट दरभंगा योजना के तहत 200 करोड़ रुपये की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम निर्माण कार्य को तेज़ करने के निर्देश दिए गए। योजना के तहत बुडको कंपनी द्वारा ड्रेनेज निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि अस्थायी रूप से कुछ आउटलेट बंद रहने के कारण कुछ क्षेत्रों में जलजमाव बना रहा है। मेयर अंजू आरा ने बताया कि लगभग डेढ़ महीने पहले से ही मानसून की तैयारी शुरू कर दी गई थी, बड़े नालों की सफाई पोकलेन मशीनों से कराई जा रही है और जमा पानी को पंपिंग सेट से निकालने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भरोसा दिया कि सभी ड्रेनेज कार्य पूर्ण होने के बाद शहर में जलजमाव की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी और नागरिकों को स्थायी राहत मिलेगी.

दरभंगा में दो दिन पहले केवल आधे घंटे की बूँदाबाँदी ने शहर को जलमग्न कर दिया, जिससे 48 वार्डों और कई प्रमुख सड़कों पर पानी भर गया। वीआईपी रोड, लहेरियासराय का गुदरी बाजार, नगर निगम कार्यालय के सामने की सड़क, दरभंगा टावर, लक्ष्मीसागर, कटरहिया, इंदिरा कॉलिनी और भैरपट्टी जैसे मुख्य क्षेत्रों में गड्ढे भर पानी जमा हो गया, जिससे चार पहिया वाहन, मोटरसाइकिल और पदयात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर गाड़ियां पानी में फंसते हुए देखी गईं और लोगों को जूते‑चप्पल लेकर ही पानी पार करना पड़ा। जलजमाव से स्कूल‑कॉलेज के छात्रों, कार्यालयीन कर्मचारियों और अस्पताल जाने वाले रोगियों को घंटों तक जाम का सामना करना पड़ा, जिससे दैनिक जीवन में अस्थायी अटकाव हुआ। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर साल बारिश के बाद ही नालों की सफाई और निर्माण कार्य प्रारम्भ होते हैं, जिससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाता। मुजफ्फरपुर से आए प्रकाश शाही ने कहा, "पूरा शहर झील में बदल गया है, लोग जूते पहन कर भी नहीं निकल पा रहे हैं" और प्रशासन से तेज़ और प्रभावी जल निकासी की मांग की। गिरधर कुमार ने बताया कि नालों का निर्माण बिना योजना के हो रहा है और सरकारी फंड का दुरुपयोग हो रहा है, जिससे हर वर्ष जलजमाव की स्थिति सुधरती नहीं। इन समस्याओं के बीच नगर विधायक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने आश्वासन दिया कि पटना में नगर विकास मंत्री नितीश मिश्रा, दरभंगा नगर आयुक्त और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें स्मार्ट दरभंगा योजना के तहत 200 करोड़ रुपये की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम निर्माण कार्य को तेज़ करने के निर्देश दिए गए। योजना के तहत बुडको कंपनी द्वारा ड्रेनेज निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि अस्थायी रूप से कुछ आउटलेट बंद रहने के कारण कुछ क्षेत्रों में जलजमाव बना रहा है। मेयर अंजू आरा ने बताया कि लगभग डेढ़ महीने पहले से ही मानसून की तैयारी शुरू कर दी गई थी, बड़े नालों की सफाई पोकलेन मशीनों से कराई जा रही है और जमा पानी को पंपिंग सेट से निकालने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भरोसा दिया कि सभी ड्रेनेज कार्य पूर्ण होने के बाद शहर में जलजमाव की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी और नागरिकों को स्थायी राहत मिलेगी





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दरभंगा जलजमाव स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नगर निगम स्मार्ट दरभंगा योजना सिनर्जी सरावगी

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