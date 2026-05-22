दर्शील सफारी की सफलता के बाद दर्दनाक था डेंटल प्रोसीजर, परफेक्शन के दबाव और प्रेशर। दर्शील सफारी ने हाल ही में दैनिक भास्कर से खास बातचीत में अपने करियर, परफेक्शन के दबाव, आमिर खान से मिली सीख, थिएटर, सोशल मीडिया और जिंदगी के संघर्षों पर खुलकर बात की। दर्शील सफारी ने अपनी सफलता के बाद उन्हें क्या प्रेशर है और अपनी जर्नी को कैसे देखते हैं, तारे जमीन पर से जो आपने छाप छोड़ी, क्या प्रेशर था कि हर परफॉर्मेंस वैसी ही हो?

तारे जमीन पर से दर्शील सफारी जल्द ही कृष्णा और चिट्ठी में नजर आने वाले हैं। दर्शील ने हाल ही में दैनिक भास्कर से खास बातचीत में अपने करियर , परफेक्शन के दबाव , आमिर खान से मिली सीख, थिएटर , सोशल मीडिया और जिंदगी के संघर्षों पर खुलकर बात की। दर्शील ने बताया कि ' तारे जमीन पर ' की सफलता के बाद उन्होंने खुद पर बहुत ज्यादा दबाव बना लिया था। उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय तक वह फेल होने के डर में जीते रहे, लेकिन थिएटर ने उन्हें दोबारा खुद से जोड़ा। दर्शील ने अपनी जर्नी को कैसे देखते हैं, तारे जमीन पर से जो आपने छाप छोड़ी, क्या प्रेशर था कि हर परफॉर्मेंस वैसी ही हो? और अपनी सफलता के बाद उन्हें क्या प्रेशर है.

तारे जमीन पर से दर्शील सफारी जल्द ही कृष्णा और चिट्ठी में नजर आने वाले हैं। दर्शील ने हाल ही में दैनिक भास्कर से खास बातचीत में अपने करियर, परफेक्शन के दबाव, आमिर खान से मिली सीख, थिएटर, सोशल मीडिया और जिंदगी के संघर्षों पर खुलकर बात की। दर्शील ने बताया कि 'तारे जमीन पर' की सफलता के बाद उन्होंने खुद पर बहुत ज्यादा दबाव बना लिया था। उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय तक वह फेल होने के डर में जीते रहे, लेकिन थिएटर ने उन्हें दोबारा खुद से जोड़ा। दर्शील ने अपनी जर्नी को कैसे देखते हैं, तारे जमीन पर से जो आपने छाप छोड़ी, क्या प्रेशर था कि हर परफॉर्मेंस वैसी ही हो? और अपनी सफलता के बाद उन्हें क्या प्रेशर है





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