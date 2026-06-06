दवाई की खाली बोतलें कूड़े का नहीं, इन आसान उपयोगों के लिए फेंकें नहीं!

जानें कैसे दवाई की खाली बोतलों को दोबारा इस्तेमाल करके आप घर के काम आसान बना सकते हैं, जैसे मसाले रखना, ट्रैवलिंग के लिए उपयोग, बीज संग्रह और बच्चों के गुल्लक बनाना।

दवाई की खाली बोतलों को कूड़ा समझकर फेंकने के बजाय आप उनका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटी बोतलें घर के कई कामों को आसान बना सकती हैं। सबसे पहले बोतलों को अच्छी तरह धोकर सुखा लेना जरूरी है, क्योंकि दवाई की बदबू रह सकती है। इनका इस्तेमाल रसोई में मसाले जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च या सौंफ रखने के लिए किया जा सकता है। साथ ही, बटन, सेफ्टी पिन, मोती या सिलाई का सामान भी इनमें रख सकते हैं। ये बोतलें ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि इनमें शैंपू, लोशन, हैंड सैनिटाइजर या तेल भरकर ले जाया जा सकता है, जिससे बड़े पैक की जरूरत नहीं पड़ती। गार्डनिंग के लिए इनमें पौधों के बीज रख सकते हैं और बोतल पर बीज का नाम तारीख लिख दें ताकि आसानी से पहचान सकें। छोटे गमलों को पानी देने के लिए बोतल के ढक्कन में छेद करके उपयोग कर सकते हैं। बच्चों के लिए गुल्लक बनाने के लिए भी इन बोतलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, इनमें खाने-पीने की चीजें रखने से पहले पूरी तरह साफ और सूखा होना आवश्यक है, और यदि बोतल में दवाई की बदबू है तो उसका इस्तेमाल न करें.

दवाई की खाली बोतलों को कूड़ा समझकर फेंकने के बजाय आप उनका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटी बोतलें घर के कई कामों को आसान बना सकती हैं। सबसे पहले बोतलों को अच्छी तरह धोकर सुखा लेना जरूरी है, क्योंकि दवाई की बदबू रह सकती है। इनका इस्तेमाल रसोई में मसाले जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च या सौंफ रखने के लिए किया जा सकता है। साथ ही, बटन, सेफ्टी पिन, मोती या सिलाई का सामान भी इनमें रख सकते हैं। ये बोतलें ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि इनमें शैंपू, लोशन, हैंड सैनिटाइजर या तेल भरकर ले जाया जा सकता है, जिससे बड़े पैक की जरूरत नहीं पड़ती। गार्डनिंग के लिए इनमें पौधों के बीज रख सकते हैं और बोतल पर बीज का नाम तारीख लिख दें ताकि आसानी से पहचान सकें। छोटे गमलों को पानी देने के लिए बोतल के ढक्कन में छेद करके उपयोग कर सकते हैं। बच्चों के लिए गुल्लक बनाने के लिए भी इन बोतलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, इनमें खाने-पीने की चीजें रखने से पहले पूरी तरह साफ और सूखा होना आवश्यक है, और यदि बोतल में दवाई की बदबू है तो उसका इस्तेमाल न करें





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