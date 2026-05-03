दस पैसे का झगड़ा और चक्कू का पलायन

गुलज़ार की कहानी में, एक छोटा लड़का, चक्कू, अपनी दादी से मामूली झगड़े के बाद घर से भाग जाता है और स्वतंत्रता की तलाश में एक यात्रा पर निकलता है। यह कहानी मासूमियत, पारिवारिक रिश्तों और जीवन की सच्चाइयों को दर्शाती है।

लेखक गुलज़ार की यह कहानी एक छोटे लड़के, चक्कू , के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपनी दादी से सिर्फ दस पैसे के लिए हुए झगड़े के बाद घर से भाग जाता है। चक्कू को लगता है कि उसकी दादी उसे हमेशा डांटती है और उसकी कमियाँ निकालती है। वह याद करता है कि कैसे उसकी दादी हमेशा शिकायत करती रहती थी और उसकी तुलना अपने भाई राम से करती थी, जो मुंबई चला गया था और कभी वापस नहीं आया। गुस्से में, चक्कू बिना किसी योजना के रेलवे स्टेशन पहुँच जाता है और एक चलती ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में, उसे धीरे-धीरे एहसास होता है कि घर से भागना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। उसे भूख और प्यास लगती है, और उसे डर लगने लगता है कि बिना टिकट यात्रा करना गलत है। वह ट्रेन में छिपता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि स्वतंत्रता का मतलब जिम्मेदारी भी है। कहानी चक्कू की मासूमियत और उसकी दादी के प्रति जटिल भावनाओं को दर्शाती है। वह अपनी दादी को दोष देता है, लेकिन साथ ही उसे याद भी करता है और उसके बिना अकेला महसूस करता है। ट्रेन की यात्रा के दौरान, चक्कू को जीवन की कुछ कठिन सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है और उसे खुद-मुख्तारी का महत्व समझ में आता है। वह एक बच्चे की आँखों से दुनिया को देखता है, और उसकी सोच में भोलापन और गंभीरता का मिश्रण है। कहानी में गुलज़ार ने सरल भाषा और मार्मिक चित्रण का उपयोग किया है, जो इसे पाठकों के दिलों को छूने वाली बनाती है। यह कहानी न केवल एक बच्चे के घर से भागने की कहानी है, बल्कि यह एक बच्चे के मन की यात्रा भी है, जो अपनी पहचान और स्वतंत्रता की तलाश में है। चक्कू का अनुभव हमें याद दिलाता है कि जीवन में हर निर्णय के परिणाम होते हैं, और हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। कहानी का अंत खुला है, जो हमें चक्कू के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या वह घर वापस जाएगा?

क्या वह अपनी दादी के साथ सुलह कर पाएगा? ये सवाल कहानी को और भी आकर्षक बनाते हैं। कहानी में गुलज़ार ने भारतीय समाज और पारिवारिक रिश्तों को भी खूबसूरती से चित्रित किया है। दादी का चरित्र एक पारंपरिक भारतीय दादी का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपने पोते-पोतियों की देखभाल करती है और उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करती है। चक्कू का चरित्र एक आधुनिक बच्चे का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपनी स्वतंत्रता और पहचान की तलाश में है। कहानी इन दो पीढ़ियों के बीच के संघर्ष और समझ को दर्शाती है





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